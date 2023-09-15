Семененко о практике в университете: «Проходил ее в отделении реанимации. Учились уходу за тяжелыми больными с инсультами и инфарктами»

Фигурист Евгений Семененко рассказал о практике в медицинском университете.

– После Кисловодска у меня была учебная практика. Проходил ее в отделении реанимации.

– О! Ну-ка, расскажи, как это, интересно?

– Да, конечно. Учились уходу за тяжелыми больными с инсультами и инфарктами. Я там инъекции делал, измерял уровень глюкозы крови глюкометром, капельницы ставил, внутривенные катетеры. Ну, периферические катетеры, конечно, центральный ставит только врач.

Практика у меня длилась дней 10, но отработать надо было определенные часы, а так как мне надо было уезжать на следующие сборы, то работал почти целый день. Но мне очень понравилось. <...>

– Сейчас второй год закончил?

– Да, закончил второй курс. На самом деле, на третьем курсе ждут большие нагрузки, потому что в медицинском университете самые сложные – первые три. Два я преодолел, говорят, третий курс наравне с первым, сложнее второго, больше предметов и объема учебы. Но я перехожу без долгов, надеюсь, справлюсь. Непросто, но я не жалею.

– А потом после третьего курса?

– После третьего курса, опять-таки, говорят, что учиться легче – база уже заложена и многие предметы идут курсом, то есть в определенный промежуток времени учишь только один предмет.

– Ты и сказал, что это тяжело, но ты не жалеешь об этом. Почему ты не жалеешь?

– Потому что мне нравится это, потому что я познакомился с интересными людьми, потому что у меня появились новые интересы, появились новые друзья, которые меня поддерживают, и потом у меня будет хорошая профессия.

– Конечно, мама очень рада, что ты выбрал этот путь.

– И я рад. Я говорил, чем сложнее путь, тем потом ценнее награда, – сказал .

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