Косторная и Куница снялись в фотосессии в стиле «50 оттенков серого»
Алена Косторная и Георгий Куница снялись в фотосессии в стиле «50 оттенков серого».
Короткая программа пары поставлена под музыку из этого фильма.
Фигуристы выступят на контрольных прокатах сборной России 16-17 сентября.
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Еще и сами написали про "50 оттенков", намекая на секс. Колхоз какой-то.
А от этих "проникновенных взглядов в камеру" становится смешно.😄
Алёна в центре внимания, она этим наслаждается.
Будут ли у них крутые результаты? Косторная очень талантлива и умеет работать. Захочет ли?...