Косторная и Куница снялись в фотосессии в стиле «50 оттенков серого»

и снялись в фотосессии в стиле «50 оттенков серого».

Короткая программа пары поставлена под музыку из этого фильма.

Фигуристы выступят на контрольных прокатах сборной России 16-17 сентября.

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