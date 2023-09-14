Косторная и Куница снялись в фотосессии в стиле «50 оттенков серого»

Теги сборная России фото пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница снялись в фотосессии в стиле «50 оттенков серого».

Короткая программа пары поставлена под музыку из этого фильма.

Фигуристы выступят на контрольных прокатах сборной России 16-17 сентября.

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32 комментария

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Аленка_76
Очень красивая фотосессия у ребят!😍😍😍
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Olga.t
Молодые, красивые, счастливые!
+18
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ioseph
Не понимаю, кому такое нравится. Смысл смотреть как обжимается эта парочка с колхозными татухами?
Еще и сами написали про "50 оттенков", намекая на секс. Колхоз какой-то.

А от этих "проникновенных взглядов в камеру" становится смешно.😄
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chespo
Алена, похоже, уже не знает, как привлечь к себе внимание…
+22
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smoky eyes
Красиво. Но прочитав заголовок, открывать было страшно)). К счастью, стиль не выдержан полностью.
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Allairina
Ах, какие они яркие, счастливые, молодые! Удачи в сезоне Алёне и Георгию! Алена - зеленоглазая красотка! Хороша!
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Наталья Карлова
Молодые, красивые и спортивные!
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Лия Романова
красиво вместе смотрятся Алёна и Гоша
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Allairina
Ответ Ирина Валентиновна
У меня все таки есть ощущение, что везде Гоша, как некое обрамление разных картин под названием "Алена". Алёна в центре внимания, она этим наслаждается. Будут ли у них крутые результаты? Косторная очень талантлива и умеет работать. Захочет ли?...
Так и должно быть, как мне кажется. Мужчина - это обрамление прекрасной женщины. Ценитель её красоты и совершенства. Они и программу об этом будут катать.
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Татьяна Вересова
Аленка, конечно, красотка!
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Аля Иванова
Молодые, красивые, счастливые. Пусть всё у них будет хорошо.
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Клюшка Аскар0ва
А, ну да получается
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Белые Росы
50 оттенков серого - не то, с чего следовало бы начинать супружескую жизнь. Недобропорядочная эта жизнь. И без того полно разводов в наше время.
Дайте детям годик поиграться в супругов)
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Татьяна Вересова
Какие глаза! 😍
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Инна1945
Ответ smoky eyes
Красиво. Но прочитав заголовок, открывать было страшно)). К счастью, стиль не выдержан полностью.
К счастью😁 Если уж эротика, то красивая. Как и получилось у Алены с Гошей. А не дешевая распиареная порн..ка садо-мазо как в распиаренных книжонках и фильмам по ним.
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Abdul Aziz
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Дайте детям годик поиграться в супругов)
делаем ставки. Год не продержатся
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UserFreud
Ответ Белые Росы
50 оттенков серого - не то, с чего следовало бы начинать супружескую жизнь. Недобропорядочная эта жизнь. И без того полно разводов в наше время.
А с чего им надо было её начинать? С фотосессии в духе "Домостроя"?)
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Ирина Валентиновна
У меня все таки есть ощущение, что везде Гоша, как некое обрамление разных картин под названием "Алена".
Алёна в центре внимания, она этим наслаждается.
Будут ли у них крутые результаты? Косторная очень талантлива и умеет работать. Захочет ли?...
+6
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Белые Росы
50 оттенков серого - не то, с чего следовало бы начинать супружескую жизнь. Недобропорядочная эта жизнь. И без того полно разводов в наше время.
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arisstopane
ну...мы все приветствуем эротику...чужих жён)
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Прекрасная фурия
Так выглядит настоящая любовь)
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Инна1945
Красиво получилось. Удачи на прокатах.
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Lilia Sadykova
Ответ chespo
Алена, похоже, уже не знает, как привлечь к себе внимание…
Она привлекает внимание тем, что снимает фото для личного пользования? это спортс тащит это сюда, а не Косторная.
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oldparakhod
Взгляд выхватил в заголовке слово снялись. И сразу мысль ... ну вот и этих не будет.)))
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Vendetta4111323
Прекрасная пара в жизни, но на льду словно что-то не то пока. Гоша будто уступает по уровню катания, надеюсь, нагонит Алену
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