Гран-при среди юниоров. Накамура, Мишима, Пито, Боденштайн выйдут на лед с короткими программами

14 сентября юноши выступят с короткими программами на Гран-при среди юниоров в Осаке.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Осака, Япония

Юноши

Короткая программа

Начало – 12.20 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Цзяо Цзян (Китай)

2. Франсуа Пито (Франция)

3. Олег Мельников (Казахстан)

4. Масая Мишима (Япония)

5. Энтони Парадис (Канада)

Вторая разминка

8. Каспер Йоханссон (Швеция)

9. Вадим Новиков (Украина)

Третья разминка

11. Дже Кюн Ли (Южная Корея)

13. Ноа Боденштайн (Швейцария)

14. Давид Штейнгарт (Канада)

15. Майкл Си (США)

Четвертая разминка

17. Даниэль Мартынов (США)

19. Сейго Таучи (Япония)

20. Джу Хон Лим (Южная Корея)

Пятая разминка

21. Матиас Линдфорс (Финляндия)

23. Шунске Накамура (Япония)

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