Гран-при среди юниоров. Санчес, Пито, Наката, Янхао Ли выступят с произвольными программами
26 августа на этапе Гран-при среди юниоров юноши покажут произвольные программы.
Гран-при среди юниоров
Первый этап
Бангкок, Таиланд
Юноши
Произвольная программа
Начало – 10:30 по московскому времени.
Вторая разминка
9. Цудои Суто (Япония)
Третья разминка
11. Майкл Си (США)
12. Тамир Куперман (Израиль)
13. Грэйсон Лонг (Канада)
14. Каспер Юханссон (Швеция)
15. Венбао Хан (Китай)
Четвертая разминка
16. Ю Усян Ли (Китайский Тайбэй)
17. Мин Кю Сио (Южная Корея)
18. Янхао Ли (Новая Зеландия)
19. Рио Наката (Япония)
20. Франсуа Пито (Франция)
21. Джейкоб Санчес (США)
Положение после короткой программы
1. Джейкоб Санчес (США) – 77,69
2. Франсуа Пито (Франция) – 76,52
3. Рио Наката (Япония) – 75,28
4. Янхао Ли (Новая Зеландия) – 72,28
5. Мин Кю Сио (Южная Корея) – 67,40
6. Ю Усян Ли (Тайбэй) – 65,79
7. Каспер Йоханссон (Швеция) – 64,64
8. Венбао Хан (Китай) – 64,21
9. Грэйсон Лонг (Канада) – 61,41
10. Тамир Куперман (Израиль) – 60,39
11. Майкл Си (США) – 59,22
12. Цудои Суто (Япония) – 58,29
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