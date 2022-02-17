На арене «Мегаспорт» в Москве 16-17 сентября открывают новый сезон российские фигуристы. В эти дни пройдут контрольные прокаты сборной России. Болельщики смогут наблюдать за одиночными соревнованиями женщин и мужчин, а также выступления спортивных пар и танцевальных дуэтов. Контрольные прокаты вызывали интерес с момента публикации календаря сезона. Интрига была в одном, примут ли участие все сильнейшие. Так оно и случится, за исключением Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Михаила Коляды, мы увидим самых сильных фигуристов страны.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию 2023/2024: расписание, список участников, где смотреть

Где смотреть контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию 2023/2024

Прямая трансляция контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию запланирована на Первом канале. По телевизору можно будет увидеть короткую и произвольную программу в соревнованиях женщин. Прямая трансляция короткой запланирована 16 сентября в 15:20, произвольная — 17 сентября в 15:30 по московскому времени. Все остальные соревнования можно будет увидеть в прямом эфире на сайте Первого канала, следите за расписанием.