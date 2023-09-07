Татьяна Тарасова: «В танцах ноги нужны как нигде, поэтому Усачевой надо подлечиться и подумать еще раз, не принимать решение впопыхах»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду женское катание Дарья Усачева Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Дарье Усачевой не стоит завершать карьеру.

Ранее 17-летняя фигуристка заявила, что не думает о возвращении к соревнованиям. Также она рассказала, что решила не переходить в танцы на льду.

«В танцах ноги нужны как нигде, поэтому ей надо подлечиться и затем подумать еще раз, не принимать такое решение впопыхах», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

18 комментариев

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Heopsa
У меня ощущение, что ТАТ целыми днями читает колонку новостей про фигурное катание и сама всем звонит, чтоб эти новости комментировать.
+29
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ретроградный меркурий
Ответ Heopsa
У меня ощущение, что ТАТ целыми днями читает колонку новостей про фигурное катание и сама всем звонит, чтоб эти новости комментировать.
Ну а чем ей ещё заниматься, для неё фигурное катание - это вся жизнь. Конечно, следит за всеми событиями и все читает
+19
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+16
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Anna
Человек уже обдумал и определился, жизнь не заканчивается на проф. карьере. А у нас, к сожалению, из каждого завершения похороны устраивают, а по факту, просто начинается новый этап, не менее интересный, но без сумасшедших нагрузок
+16
-2
+14
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Olga.t
Усачёва уже подумала и объяснила своё решение на сегодняшний момент.
Тарасова опоздала со своим советом.
+14
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Мария Буравцева
Ответ Heopsa
У меня ощущение, что ТАТ целыми днями читает колонку новостей про фигурное катание и сама всем звонит, чтоб эти новости комментировать.
Фигурное катание - это вся ее жизнь. Если выпадет из повестки, к ней больше никто за комментарием не обратится. Не будем её за это судить.
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Лия Романова
Даша уже разумно и четко объяснила, почему приняла решение, оно было взвешенным и обдуманным. Даже пробы и неодноразовые в танцах были. Полагаю, ТАТ элементарно не в курсе
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KMR
Впопыхах это ТАТ на звонки отвечает. А Даша умная девочка
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Katerina Sunny
У Тарасовой есть подходящий партнёр, который готов накатывать базу?
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Allairina
Даша же вроде уже решила, что не пойдёт в танцы, а будет участвовать в ледовых шоу и учиться на тренера, ей нравится работать с детьми. Успехов Дашеньке!
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Мэй Касахара
Скажите это Кагановской и ее 100 потенциальным партнерам, выстроившимся в очередь…
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Anna Stefan
Думаю, не стоит загадывать. Косторка случайно встала в пару, возможно, и Даше подвернётся подобный случай. А нет - ну, будет выступать в шоу одна, тоже неплохо.
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Маргарита В Сафронова
Даша невероятно танцевальная. И без ультра-си завораживала.С хорошим партнёром была бы великолепна.
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Татьяна Вересова
В танцах нужны здоровые спины и ноги, а также большое желание работать на износ рутинно и долго.
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Мария Тихонова
Ответ Anna
Человек уже обдумал и определился, жизнь не заканчивается на проф. карьере. А у нас, к сожалению, из каждого завершения похороны устраивают, а по факту, просто начинается новый этап, не менее интересный, но без сумасшедших нагрузок
Тут вообще впечатление, что Тарасова плохо расслышала звонившего и услышала что Даша перешла в танцы.

Иначе вообще не ясна фраза про "в танцах ноги нужны как нигде, поэтому [...] подумать ещё раз".

Почему из того, что в танцах ноги нужны, как нигде, следует, что не стоит принимать впопыхах решение о завершении? А вот что якобы не стоит принимать решение из одиночки переходить в танцы, т.к. во втором случае нагрузка на ноги тоже большая - звучало бы относительно логично.
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KMR
Ответ ретроградный меркурий
Ну а чем ей ещё заниматься, для неё фигурное катание - это вся жизнь. Конечно, следит за всеми событиями и все читает
Она уже 20 лет только языком в фигурном катании. Фраза - "Леша может всё" уже 15 лет звучит регулярно
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Mira Val
Ответ Heopsa
У меня ощущение, что ТАТ целыми днями читает колонку новостей про фигурное катание и сама всем звонит, чтоб эти новости комментировать.
Или у нее дома жучок, и все что она себе вслух говорит, просматривая новости, в свет выходит)
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