Татьяна Тарасова: «В танцах ноги нужны как нигде, поэтому Усачевой надо подлечиться и подумать еще раз, не принимать решение впопыхах»

Татьяна Тарасова считает, что Дарье Усачевой не стоит завершать карьеру.

Ранее 17-летняя фигуристка заявила, что не думает о возвращении к соревнованиям. Также она рассказала, что решила не переходить в танцы на льду.

«В танцах ноги нужны как нигде, поэтому ей надо подлечиться и затем подумать еще раз, не принимать такое решение впопыхах», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.