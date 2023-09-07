Татьяна Тарасова: «В танцах ноги нужны как нигде, поэтому Усачевой надо подлечиться и подумать еще раз, не принимать решение впопыхах»
Татьяна Тарасова считает, что Дарье Усачевой не стоит завершать карьеру.
Ранее 17-летняя фигуристка заявила, что не думает о возвращении к соревнованиям. Также она рассказала, что решила не переходить в танцы на льду.
«В танцах ноги нужны как нигде, поэтому ей надо подлечиться и затем подумать еще раз, не принимать такое решение впопыхах», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Тарасова опоздала со своим советом.
Иначе вообще не ясна фраза про "в танцах ноги нужны как нигде, поэтому [...] подумать ещё раз".
Почему из того, что в танцах ноги нужны, как нигде, следует, что не стоит принимать впопыхах решение о завершении? А вот что якобы не стоит принимать решение из одиночки переходить в танцы, т.к. во втором случае нагрузка на ноги тоже большая - звучало бы относительно логично.