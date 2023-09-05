Мозер о результатах юниорок на первенстве Москвы: «Существует ошибка. Завтра выйдет коммюнике»

Нина Мозер заявила, что в результатах первенства Москвы есть ошибка.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что результаты юниорок могут быть пересмотрены.

Алена Принева заняла второе место и выиграла произвольную программу. Она сделала два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца, что запрещено правилами ISU – из всех тройных и четверных прыжков только два могут быть исполнены дважды.

«Ошибка существует. Завтра [в среду] выйдет коммюнике», – сказала гендиректор Федерации фигурного катания Москвы.