Мозер о результатах юниорок на первенстве Москвы: «Существует ошибка. Завтра выйдет коммюнике»

Теги сборная России женское катание Нина Мозер Спорт-Экспресс первенство Москвы Алена Принева Фигурное катание

Нина Мозер заявила, что в результатах первенства Москвы есть ошибка.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что результаты юниорок могут быть пересмотрены.

Алена Принева заняла второе место и выиграла произвольную программу. Она сделала два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца, что запрещено правилами ISU – из всех тройных и четверных прыжков только два могут быть исполнены дважды. 

«Ошибка существует. Завтра [в среду] выйдет коммюнике», – сказала гендиректор Федерации фигурного катания Москвы. 

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79 комментариев

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Рябиновые бусы
наши судьи не отличат квад от тройного, триксель от дупеля, не видят перекаты, падения, так что неудивительно что они не смогли посчитать прыжки ((
стыдоба, господа.
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Ostinato
Который раз задаюсь вопросом, как они прогу для судей настраивают? Ну вот есть же конкретные правила, почему прога сама автоматически не обнуляет "лишний" прыжок? Еще один подобный вопрос, уже не имеющий отношения к Приневой, а в целом к судейским счетам. Почему прога дает выставлять компоненты выше 9,5Е если было падение? Ну это легко прописать, мол при условии, что стоит F в протоколе оценка в компах не может быть больше 9,5.

Я к тому, что в нулевых мы, школьники, писали подобные проги на уроках информатики в Паскале и Бэйсике. То есть это задача буквально уровня средней школы. А тут взрослые дяди и тети не могут додуматься до автоматизации того, что можно и легко сделать?
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Dannai
Ответ Ezhevika33
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А вы предлагаете на все глаза закрывать? На перекаты, на лишние прыжки? Очень хорошая позиция.
+23
-2
+21
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Рябиновые бусы
Ответ Ezhevika33
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а что ей помогать, у нее техконтент которому и мужики позавидуют и практически все выигранные старты прошлого сезона)
+20
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Anisu
Ответ Ezhevika33
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Ой ли, подать протест - законное право, а вот неподавая протестов верещать на камеру, что засудили - это позорище. А не подавал почему? Потому что мало сняли и пересмотре результата "личный проект" мог оказаться ещё ниже.
+21
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Рябиновые бусы
Ответ Ezhevika33
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и давно правила ФК именуются доносами? не хочешь или не можешь кататься по правилам-на выход из спорта, это не детский сад.
+18
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Самая цитируемая и вообще недура
Возвращаемся к тетрадкам и сложению в столбик.
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Dannai
Ответ Прекрасная фурия
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С чего вдруг ей становиться первой? А вот второй она станет по праву. Тут нет вины Алены, точнее есть, сама в прыгах запуталась, здесь вина судей. Причем здесь спортсменки?
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Anisu
Ответ Ezhevika33
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Вы про Плющенко? Точно, наверное, дошёл таки до президента, не обманул.
+17
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Kareglazaya
Музыка останавливалась, трансляция прерывалась, теперь выяснилось, что еще и прыжки нормально сосчитать и оценить не смогли. И эти люди потом будут говорить, что российские турниры - это круто))

Ничего не имею против наших турниров, но неужели нельзя без всего этого бардака?
+14
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Лия Романова
позорная ошибка, ладно где-то недокрут не заметить.. а эта чисто на знание правил
+15
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Alexander X
Ответ Ezhevika33
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журналисты сэ запрос в федерацию сделали...
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Мурманчанин37
Еще бы по трансляции и вообще организации такого турнира неплохо было бы увидеть коммюнике
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Мурманчанин37
Alexander X
журналисты сэ запрос в федерацию сделали..

Вот, недаром Кузнецов читает комменты на Спортсе в поисках инсайдов))
+14
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Anisu
Ответ Dannai
А вы предлагаете на все глаза закрывать? На перекаты, на лишние прыжки? Очень хорошая позиция.
Она предлагает без прокатов все золото мира отдавать неговешкам Плющенко.
+13
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Den3Lo
Ответ Ezhevika33
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А ваш кумир прямо в кике судьям фиги показывать не стесняется и жаловаться на судейство, но это же другое. Я уже молчу про его рассказ о том, что он судьями перед стартом проводит беседы о том, как нужно судить его учениц. Ну, а касаемо доноса - указать на явную судейскую ошибку не просто можно, а нужно, а иначе зачем вообще правила.
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Рябиновые бусы
Ответ Ezhevika33
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и как это поможет Мазур?)))
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Александр Шульгин
Для идиотов какой донос простейшие правила надо соблюдать, и Мозер как президент федерации Москвы просто позор за такую организацию где даже квалифицированных судей и в первую очередь технических специалисто назначить не могут. Причем на первенстве Москвы такой бардак постоянно.
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Viktoria dek
Ответ Ezhevika33
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Так научите тренерский штаб и спортсменку правилам, чтобы не было потом таких ситуаций)
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Акселек давай
Вот позорище, разучились работать.
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Мурманчанин37
Ответ Прекрасная фурия
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На что спорим - что Базылюк не будет первой?
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Мурманчанин37
Минутка истории: после проката
http://joxi.ru/Q2KOyByhg1EB62
Щербакова после не совсем удачного лутца вместо ритта прицепила 3-й тулуп (который был лишним повторением), еще в прокате поняла, что ошиблась - поэтому и досадует после финальной позы. Штрих к портрету думающей фигуристки: в прокате анализирует и сразу все понимает
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Александр Шульгин
Первенство Москвы всегда судят черти как полный непрофессионализм
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Любитель_ФК
А откровенный недокрут победительницы Лебедевой на две галки , из-за которого она становится лишь третьей, тоже будет пересмотрен или это другое?
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ретроградный меркурий
Ну молодцы, хоть читают комментарии спортса
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