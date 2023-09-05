Мозер о результатах юниорок на первенстве Москвы: «Существует ошибка. Завтра выйдет коммюнике»
Нина Мозер заявила, что в результатах первенства Москвы есть ошибка.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что результаты юниорок могут быть пересмотрены.
Алена Принева заняла второе место и выиграла произвольную программу. Она сделала два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца, что запрещено правилами ISU – из всех тройных и четверных прыжков только два могут быть исполнены дважды.
«Ошибка существует. Завтра [в среду] выйдет коммюнике», – сказала гендиректор Федерации фигурного катания Москвы.
стыдоба, господа.
Я к тому, что в нулевых мы, школьники, писали подобные проги на уроках информатики в Паскале и Бэйсике. То есть это задача буквально уровня средней школы. А тут взрослые дяди и тети не могут додуматься до автоматизации того, что можно и легко сделать?
Ничего не имею против наших турниров, но неужели нельзя без всего этого бардака?
журналисты сэ запрос в федерацию сделали..
Вот, недаром Кузнецов читает комменты на Спортсе в поисках инсайдов))
http://joxi.ru/Q2KOyByhg1EB62
Щербакова после не совсем удачного лутца вместо ритта прицепила 3-й тулуп (который был лишним повторением), еще в прокате поняла, что ошиблась - поэтому и досадует после финальной позы. Штрих к портрету думающей фигуристки: в прокате анализирует и сразу все понимает