Фигуристка Виктория Синицина рассказала об отношении к фастфуду и еде в США.

– А вообще из чего состоит ваш рацион питания? Он какой-то особенный или вы едите все подряд, ведь калорий приходится тратить много, учитывая, что почти каждый день вы выходите на лед в шоу?

– В среднем у меня выходит два приема пищи в день. Я питаюсь интуитивно: не особо ограничиваю себя в выборе продуктов, но ем в умеренных количествах. И, несмотря на то, что я очень люблю макароны, все равно стараюсь есть больше овощных салатов, мяса, рыбы и фруктов.

Что касается соков и газировки, от них я отказалась уже давно. Для меня они слишком сладкие, и я скорее предпочту простую воду или минералку. Фастфуд я также не позволяю себе ежедневно. А вот после соревнований или длительных гастролей очень люблю это дело. Это такой своеобразный способ расслабиться, вознаградить себя.

Сначала ты долго поддерживаешь себя в форме, много тренируешься, переносишь стресс и сильно худеешь. А потом выдыхаешь, ешь что-то вредное, и это даже особо не сказывается на фигуре.

– Вы жаловались на еду, когда вы тренировались в Америке. Там еда хуже, чем в России?

– Еда в США действительно своеобразная. Даже если ты ешь салаты, фрукты, что-то полезное, то все равно полнеешь. Чтобы этого не происходило, нам нужно было тщательно выбирать продукты, следить за тем, чтобы они не были напичканы чем-то вредным.

И все-таки я привезла из Америки одну привычку – подсела на холодные чаи и кофе. До сих пор люблю пить их, особенно летом, – рассказала чемпионка мира в танцах на льду.