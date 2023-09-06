Виктория Синицина: «Еда в США своеобразная. Даже если ты ешь салаты, фрукты, что-то полезное, то все равно полнеешь»

Теги сборная России танцы на льду Виктория Синицина Фигурное катание

Фигуристка Виктория Синицина рассказала об отношении к фастфуду и еде в США.

– А вообще из чего состоит ваш рацион питания? Он какой-то особенный или вы едите все подряд, ведь калорий приходится тратить много, учитывая, что почти каждый день вы выходите на лед в шоу?

– В среднем у меня выходит два приема пищи в день. Я питаюсь интуитивно: не особо ограничиваю себя в выборе продуктов, но ем в умеренных количествах. И, несмотря на то, что я очень люблю макароны, все равно стараюсь есть больше овощных салатов, мяса, рыбы и фруктов.

Что касается соков и газировки, от них я отказалась уже давно. Для меня они слишком сладкие, и я скорее предпочту простую воду или минералку. Фастфуд я также не позволяю себе ежедневно. А вот после соревнований или длительных гастролей очень люблю это дело. Это такой своеобразный способ расслабиться, вознаградить себя.

Сначала ты долго поддерживаешь себя в форме, много тренируешься, переносишь стресс и сильно худеешь. А потом выдыхаешь, ешь что-то вредное, и это даже особо не сказывается на фигуре.

– Вы жаловались на еду, когда вы тренировались в Америке. Там еда хуже, чем в России?

– Еда в США действительно своеобразная. Даже если ты ешь салаты, фрукты, что-то полезное, то все равно полнеешь. Чтобы этого не происходило, нам нужно было тщательно выбирать продукты, следить за тем, чтобы они не были напичканы чем-то вредным.

И все-таки я привезла из Америки одну привычку – подсела на холодные чаи и кофе. До сих пор люблю пить их, особенно летом, – рассказала чемпионка мира в танцах на льду.

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39 комментариев

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Delirium
Ответ Angry_bear
Полнеешь не от этого, Вика. А когда прекращаешь тренировочный процесс, или перестраиваешь его в сторону сокращения.
Полнеют от калорий, превышающих суточный расход. Про США давно известно, что они там практически всю еду подслащивают, так как такая лучше продается.
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Allairina
В США во всей еде,практически, есть добавленный сахар. К сожалению, у нас тоже начинают уже так делать, что чревато нехорошими последствиями для здоровья.
+26
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Лжетрофеич
Ответ Allairina
В США во всей еде,практически, есть добавленный сахар. К сожалению, у нас тоже начинают уже так делать, что чревато нехорошими последствиями для здоровья.
а еще там живут люди с двумя головами и дикие звери, у которых лицо на заднице и три хвоста
+29
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Tanya Reed
Ответ Allairina
В США во всей еде,практически, есть добавленный сахар. К сожалению, у нас тоже начинают уже так делать, что чревато нехорошими последствиями для здоровья.
везде указано количество калорий, состав, наличие углеводов и сахаров - смотреть надо, что покупаешь и ешь; ну и Синицина сама могла бы себе огурец с капустой нарезать, там уж точно не поправишься с 8 калорий на 100 грамм
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Флер де Лис
Ответ scorp19
А чё ты забыла в США, патриотка ? Тренировалась бы в России
Вы удивитесь, но многие чемпионы тренировались в США и приносили медали России.
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Gella Moon
😂
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Raphanus
Ответ scorp19
А чё ты забыла в США, патриотка ? Тренировалась бы в России
А Спортс, наверное, не мог откопать ещё более древнее интервью Синицининой. Это интервью она давала год или два назад, а в США вообще жила и тренировалась после того, как в пару с Никитой встала - почти десять лет назад
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Евгений
Вика в прекрасной форме себя держит)
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Delirium
Ответ Лжетрофеич
кому давно известно?
Всем, кто интересуется вопросом. Погуглите, есть масса исследований по поводу того, как так получилось, что в США аномально высокий процент людей с ожирением и повышенным весом в целом.
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scorp19
А чё ты забыла в США, патриотка ? Тренировалась бы в России
+12
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Jul Khrom
Ответ ретроградный меркурий
В США еда дешевая, но практически вся химически модифицированная. А натуральные продукты найти можно, но они стоят намного дороже. Поэтому американцы сплошь такие жирные - напрочь отсутствует и культура еды, и качество еды, и правильные пищевые привычки. Типичная картина где-нибудь в отеле, когда нормальные люди примерно равномерно наполняют тарелки протеином, углеводами и овощами, а американцы и британцы наваливают с горкой мясо и картошки фри, добавляют булок и едят это все с колой с огромным количеством сахара
Это вопрос к культуре потребления пищи. То что они действительно любят много сладкого, соленого, жирного и это видно в готовом меню. Но с фруктами, овощами, салатами, которые самостоятельно готовятся, без гиппер количества соуса - норм. Мясо и рыбу сырые с разных стран тоже найти не проблема. Все составы указываются скурпулезно
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MartishaBelle
Ответ Лжетрофеич
кому давно известно?
если знаете английский, на ютьюбе есть куча документалок от самих же американцев про проблемы их питания, в особенности организации школьного питания, где под видом "полезной детской еды" продаётся дешёвый мусор типа пластиковых наггетсов или синтетической колбасы, просто потому что государственные школы часто обязвают заключать контракты с крупными компаниями фаст-фуда. у меня в Америке живут родственники и про то, что там надо тщательно следить за составами, слышу не первый раз.
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Лжетрофеич
Ответ MartishaBelle
если знаете английский, на ютьюбе есть куча документалок от самих же американцев про проблемы их питания, в особенности организации школьного питания, где под видом "полезной детской еды" продаётся дешёвый мусор типа пластиковых наггетсов или синтетической колбасы, просто потому что государственные школы часто обязвают заключать контракты с крупными компаниями фаст-фуда. у меня в Америке живут родственники и про то, что там надо тщательно следить за составами, слышу не первый раз.
нет, это-то более-менее понятно: от бесплатного питания в госшколах трудно ожидать ресторанного меню. Но я именно о сахаре. Бывал я пару раз в США, жил там по месяцу, питался по-разному: и в гостях на вечеринках - а это было в голодные 90-е, поэтому нас, приехавших из России, все вокруг пытались кормить от пуза, - и в ресторанах-кафе, и готовил сам что-то дома, да и джанк-фудом типа макдака не брезговал. Вкусно, да. Много, да. Но особой сладости в тунце или, скажем, стейке не замечал.
В отличие от Филиппин, кстати, вот там да, обожают сыпать сахар и в мясо, и в курицу и в рыбу. Мне не нравилось, приходилось на фруктах сидеть
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scorp19
Ответ Флер де Лис
Вы удивитесь, но многие чемпионы тренировались в США и приносили медали России.
Да я не удивляюсь, что самые великие патриоты России и тренируются и живут в США, а кто-то даже и паспорт имеет )))
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Maturmalai
Ответ Ksenia Maslennikova
И почти никто этого не замечает, она со стороны воспринимается как красивое приложение или модный аксессуар к Кацалапову - бестолковая и бесполезная
Синицину я очень даже замечаю. А Кацалапова? А кто это? )))))
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sabina_katarina
Ответ Adjusted
Зато тебе так неинтересно, что ты одним из первых прибежал в комментариях об этом всем рассказать.
А ты, смотрю, завернул сюда исключительно других обсудить. Или есть что по теме сказать?
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ретроградный меркурий
В США еда дешевая, но практически вся химически модифицированная. А натуральные продукты найти можно, но они стоят намного дороже. Поэтому американцы сплошь такие жирные - напрочь отсутствует и культура еды, и качество еды, и правильные пищевые привычки. Типичная картина где-нибудь в отеле, когда нормальные люди примерно равномерно наполняют тарелки протеином, углеводами и овощами, а американцы и британцы наваливают с горкой мясо и картошки фри, добавляют булок и едят это все с колой с огромным количеством сахара
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Tony Lee
Что ты, черт побери, такое несёшь?
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БезызбежноНаКрасный
Ответ scorp19
Да я не удивляюсь, что самые великие патриоты России и тренируются и живут в США, а кто-то даже и паспорт имеет )))
дык, врага изнутри надо же знать)
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Евгений
Ответ scorp19
Да я не удивляюсь, что самые великие патриоты России и тренируются и живут в США, а кто-то даже и паспорт имеет )))
Вика только Гражданка России. Ребята с 2014 по 2016, тренировались у марины зуевой в сша
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Евгений
Ответ Max Madov
Сейчас на нее налетят, как так, тронула святыню либералов, великую Америку.
Вика этот сайт не читает. А то что америка д....о и так понятно
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Роман Цыренков
Ответ Лжетрофеич
а еще там живут люди с двумя головами и дикие звери, у которых лицо на заднице и три хвоста
там живет очень много людей с ожирением и это факт. К сожалению, это очень печально, потому что население у страны очень большое. И страна, у которой все слизывают под копирку. Вот и мы, заглядываясь на них, перенимаем кучу неполезного.
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DeGrig
Ответ Tanya Reed
везде указано количество калорий, состав, наличие углеводов и сахаров - смотреть надо, что покупаешь и ешь; ну и Синицина сама могла бы себе огурец с капустой нарезать, там уж точно не поправишься с 8 калорий на 100 грамм
там дохрена продуктов с ГМО. про многие добавки очень очень мелким шрифтом, хрен прочитаешь.
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Irina Kistler
Ответ sabina_katarina
Кому интересно, что там ест Синицина? Зачем вообще такие вью ни о чём берут? Один интересный момент: оказывается, в Пекин СК летели за золотом.) Ага, при живых Пападакисах.
здесь словарь не надо дарить, как вы предлагали во время обсуждения еды одной девочки, а потом еда - интересная тема, особенно когда наблюдаешь что и как едят фигуристы во время соревнований.
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Adjusted
Ответ sabina_katarina
Кому интересно, что там ест Синицина? Зачем вообще такие вью ни о чём берут? Один интересный момент: оказывается, в Пекин СК летели за золотом.) Ага, при живых Пападакисах.
Зато тебе так неинтересно, что ты одним из первых прибежал в комментариях об этом всем рассказать.
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