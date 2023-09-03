Медведева на вопрос, остались ли ее рекорды в истории фигурного катания: «Есть такие. Это общая сумма баллов и произвольная программа»

Теги сборная России рекорды женское катание Евгения Медведева Павел Воля Фигурное катание

Медведева рассказала, какие из ее рекордов остались в истории фигурного катания.

Двукратная чемпионка мира стала гостьей «Шоу Воли» на ТНТ, которое ведет Павел Воля.

– Ты много раз устанавливала рекорды на чемпионатах мира. Есть такие, которые остались в истории мирового фигурного катания?

– Есть такие. Это общая сумма баллов и, насколько я помню, произвольная программа. Это был командный чемпионат мира (2017 года – Sports.ru). Тогда че-то прям меня поперло. Это было очень давно, – сказала Евгения Медведева.

Начиная с сезона-2018/19, Международный союз конькобежцев (ISU) изменил систему оценивания. Действующие мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ принадлежат Камиле Валиевой. Она установила их на Гран-при России в 2021-м.

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132 комментария

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ретроградный меркурий
Мировые рекорды в фигурном катании - вещь неофициальная, т.к. оценки субъективны и зависят от старта и от судей. Тем не менее, факт остаётся фактом - Жене принадлежат мировые рекорды по системе +/-3 ГОЕ - 241,31 в сумме и 160,46 в произвольной. После изменения системы судейства в сезоне 18/19 старые рекорды были признаны историческими, т.о. эти рекорды Медведевой остались в истории навечно. Непонятно, к чему редакторы приплели Валиеву, которая устанавливала рекорды по новой системе оценок.
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Lana Kazakova
Два исторических рекорда у Жени остались, так как с июля 2018 года немного поменялась методика оценивания. Поэтому те рекорды, что были достигнуты по старой системе стали историческими. Странно, что Спортс не сделал пометку об этом.
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Ливия
Автор, вы не в курсе, что Женя про старую систему оценивания, когда она соревновалась? У Камилы по новой системе, когда внесли изменения.
Исторический рекорд за КП - у Алины
Исторический рекорд за ПП и общую сумму - у Жени.
+47
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Sonyas
Это было до введения 5- бальных GOE. И ISU тогда объявила, что с этого момента будет новый отсчет рекордов. Так что, Медведевой действительно они принадлежат.
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Tytti
У Жени исторические рекорды
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Boginya
Ответ Ostinato
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у человека 18 мировых рекордов. У кого больше?
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Мария Коваленко
Женя очень скромно ответила на этот вопрос она легенда ФК её имя навсегда останется в истории
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Хана Спектор
Женя вошла в историю фигурного катания,о ней еще долго будут помнить и говорить.
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Boginya
Ответ ЛисаАлиса78
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нет. Рекорды сейчас у Камилы. А исторические, до введения новой системы оценок, остались за Женей. Погуглите.
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Laura
Ответ Ливия
Автор, вы не в курсе, что Женя про старую систему оценивания, когда она соревновалась? У Камилы по новой системе, когда внесли изменения. Исторический рекорд за КП - у Алины Исторический рекорд за ПП и общую сумму - у Жени.
Да, причем это Воля спросил, подготовился и почитал информацию.

Там ещё в списке установивших исторический рекорд Траньков-Волосажар, Ханью, Савченко-Массо и Парадакис-Сизерон вроде
+25
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Елена Спирина
У Жени много рекордов, ей есть чем гордиться!
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Rina
Исторические рекорды, красиво звучит!
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Helesh
Авторам следовало бы знать, что Женины рекорды по старой системы оценивания, при чем тут Камилла?
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Елена Спирина
Так мне понравился этот командник. Такие ребята были веселые, заводные, так радовались прокатам своих товарищей и поддерживали друг друга.
+24
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Сашуля П
Да, это был настоящий триумф😍. Потом изменили систему оценок, кто не в курсе)), ни в коем случае не принижая заслуг Камилы.
+30
-8
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Аленка_76
Рекорды рекордами,зато какая прекрасная карьера была у Жени классная!💪🔥❤️
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Тайга86
Женино катание - это не про рекорды, а про красоту и множество полных артистизма историй на льду. Жаль, что все когда-нибудь заканчивается.
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Лия Романова
командный ЧМ 2017 был классный, там был лучший прокат той ПП
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Светлана М
Рекорды, победы, все было. И уж точно, Женя навсегда останется в истории фигурного катания. Выдающаяся фигуристка.
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Светлана М
Лично для меня важны не рекорды, а незабываемые прокаты Медведевой
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Lina Dzhanibek
Когда мы наслажлались катанием и победами Жени, творились исторические рекорды
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Lana Kazakova
Ответ Anna
Разве не у Камилы сейчас рекорды?
У Жени остались исторические рекорды, так как поменялась система оценивания.
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Лия Романова
Ответ Ostinato
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является, она обладательница исторических мировых рекордов, о чем и сказала. Гугл в помощь
+22
-2
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Katerina Sunny
Правила поменяли и рекорды остались в истории.
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Аврора кубик
Ответ Елена Спирина
Так мне понравился этот командник. Такие ребята были веселые, заводные, так радовались прокатам своих товарищей и поддерживали друг друга.
Командник действительно был веселый)))
+21
-2
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