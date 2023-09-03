Медведева на вопрос, остались ли ее рекорды в истории фигурного катания: «Есть такие. Это общая сумма баллов и произвольная программа»

Медведева рассказала, какие из ее рекордов остались в истории фигурного катания.

Двукратная чемпионка мира стала гостьей «Шоу Воли» на ТНТ, которое ведет Павел Воля.

– Ты много раз устанавливала рекорды на чемпионатах мира. Есть такие, которые остались в истории мирового фигурного катания?

– Есть такие. Это общая сумма баллов и, насколько я помню, произвольная программа. Это был командный чемпионат мира (2017 года – Sports.ru). Тогда че-то прям меня поперло. Это было очень давно, – сказала .

Начиная с сезона-2018/19, Международный союз конькобежцев (ISU) изменил систему оценивания. Действующие мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ принадлежат Камиле Валиевой. Она установила их на Гран-при России в 2021-м.