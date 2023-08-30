Медведева о Горбачевой: «В 16 лет человек уже должен нести ответственность за себя и свои поступки»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Алина Горбачева Фигурное катание

Евгения Медведева отреагировала на новости о нахождении Алины Горбачевой.

«В этой всей ситуации очень много неправильного. А всех деталей мы не знаем. Обсуждать можно, осуждать нет. Разбираться в этой ситуации уж точно не нам, дело дошло до прокуратуры.

Мнение свое я оставлю при себе, потому что обязательно найдутся люди, которые будут считать, что я неправа, и это размусоливать.

Сейчас это не самое главное. Самое главное, что человек жив, и все в порядке относительно человеческой жизни. Что будет дальше – посмотрим, но ситуация вообще так себе.

Единственное, что я напомню, что хоть человек и выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек уже должен нести ответственность за себя и за свои поступки.

Понятно, что существуют такие факторы, как ментальное здоровье, которое очень важно, как ситуация в семье – мы знаем, что до этой ситуации спортсменка не жила со своей семьей, а жила с тренером. Это само по себе сильный психологический стресс, по моему мнению, я бы так не смогла.

Что случилось, никто не знает, но человек уже довольно-таки взрослый. Поэтому ситуация вызывает такой резонанс. 

Как человек, который постоянно находился в спорте, не понимаю ситуации, как можно позволить человеку в 16 лет (но выглядит она на 12), взять и пойти в парк куда-то.

Как у меня это происходило (я тоже младше своего возраста выгляжу намного): мама или бабушка меня из дома – на тренировку, с тренировки за шкирятник (условно, без жести) – в машину и домой. Постоянно: «Ты где?», «Ты что?», какое-то наблюдение. Потому что, во-первых, это спорт, а, во-вторых, это ребенок. Хотя бы внешне. Человек выглядит на 12 лет, как можно позволять просто вот так вот ходить», — сказала Медведева.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

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8 комментариев

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Ксевитт Никкель
Вот точно не Медведевой говорить про ответственность за свои поступки. "Обсуждать не хочу, но обсужу"
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SALMON
Так у Алины не было таких людей рядом. Был только тренер, и дома, и на катке. Медведева как всегда самая умная, легко говорить, когда жила в своей квартире в Москве с бабушкой и мамой, которые на все тренировки возили, пылинки сдували и соперниц за внимание тренера когда надо устраняли из группы.
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U
и эта туда же.
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АНтошка 14
Сказала Женя и укатила в 17 лет в Канаду, не сообщив об этом тренеру и не отвечая на её смс))
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Рав. Зильберман
Могла бы на элекричках выехать из москвы потом зацепом в карелию или в зону сво рвануть но нет поперлась в кинотеатр. Вот оно поколение 21 века…
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FSUA2408
Женя АУУУ! Люди в 16 переезжают в другие города, учатся в вузах и живут в общаге или на съемной квартире.
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Sivl
Можно хотя бы сейчас без осуждения? Она в первую очередь человек, попытайтесь эту девочку понять, живет по сути без мамы и папы. Ребенок брошенный, и то что с ней случилось неслучайно. Я хочу пожелать её родным всё же уделять побольше внимания ребёнку.
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Agura
Ответ АНтошка 14
Сказала Женя и укатила в 17 лет в Канаду, не сообщив об этом тренеру и не отвечая на её смс))
В Канаду она с мамой укатила
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