Медведева о Горбачевой: «В 16 лет человек уже должен нести ответственность за себя и свои поступки»

Евгения Медведева отреагировала на новости о нахождении Алины Горбачевой.

«В этой всей ситуации очень много неправильного. А всех деталей мы не знаем. Обсуждать можно, осуждать нет. Разбираться в этой ситуации уж точно не нам, дело дошло до прокуратуры.

Мнение свое я оставлю при себе, потому что обязательно найдутся люди, которые будут считать, что я неправа, и это размусоливать.

Сейчас это не самое главное. Самое главное, что человек жив, и все в порядке относительно человеческой жизни. Что будет дальше – посмотрим, но ситуация вообще так себе.

Единственное, что я напомню, что хоть человек и выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек уже должен нести ответственность за себя и за свои поступки.

Понятно, что существуют такие факторы, как ментальное здоровье, которое очень важно, как ситуация в семье – мы знаем, что до этой ситуации спортсменка не жила со своей семьей, а жила с тренером. Это само по себе сильный психологический стресс, по моему мнению, я бы так не смогла.

Что случилось, никто не знает, но человек уже довольно-таки взрослый. Поэтому ситуация вызывает такой резонанс.

Как человек, который постоянно находился в спорте, не понимаю ситуации, как можно позволить человеку в 16 лет (но выглядит она на 12), взять и пойти в парк куда-то.

Как у меня это происходило (я тоже младше своего возраста выгляжу намного): мама или бабушка меня из дома – на тренировку, с тренировки за шкирятник (условно, без жести) – в машину и домой. Постоянно: «Ты где?», «Ты что?», какое-то наблюдение. Потому что, во-первых, это спорт, а, во-вторых, это ребенок. Хотя бы внешне. Человек выглядит на 12 лет, как можно позволять просто вот так вот ходить», — сказала

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?