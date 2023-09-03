Медведева о том, скучает ли по фигурному катанию: «Пока что не было такого. На пьедестале я свое отстояла, и сейчас у меня идет развитие в других сферах жизни»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Павел Воля Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, скучает ли по фигурному катанию.

Двукратная чемпионка мира стала гостьей «Шоу Воли» на ТНТ, которое ведет Павел Воля.

– Ты сейчас очень активна в медиапространстве, но мы тебя знаем в первую очередь как фигуристку. Не скучаешь по профессиональной карьере?

– Ответить красиво или честно?

– Давай и красиво, и честно.

– Слушайте, ну вот это вот чувство, когда ты стоишь на пьедестале, опьяненный своей победой... Нет, не скучаю.

– Неожиданно. Не скучаешь?

– Пока что не было такого. Мне кажется, что на пьедестале я свое отстояла, и сейчас у меня идет развитие в других сферах жизни. Мне так нравится это, – сказала Медведева.

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77 комментариев

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Lana Kazakova
Женя очень свободно и непринуждённо чувствует себя перед камерой
+46
-5
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Лия Романова
таким количеством пьедесталов мало кто может похвастаться, а беспрерывной серией побед два сезона подряд и вовсе никто
+47
-6
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Boginya
Люблю Женю за честность и чувство юмора! И как же хорошо, что Женю пригласили в выпуск, посвященный дню города. Съемки в Зарядье, огромный зал - просто супер!
+36
-4
+32
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Lana Kazakova
Ответ Подснежник
Интересно почему на спортсру не выставляют сразу полностью интервью, а делят всегда на маленькие отрывки? Я без негатива, просто так странно 😁
Кликов больше. Спортс же живёт за счёт рекламы на сайте. Чем больше страниц пользователи откроют, тем больше рекламы посмотрят. Именно поэтому большинство интервью режут на маленькие кусочки.
+29
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Мария Коваленко
Ответ Лия Романова
таким количеством пьедесталов мало кто может похвастаться, а беспрерывной серией побед два сезона подряд и вовсе никто
Зал встретил шикарно 😍
+30
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Tytti
Наверное вопрос больше про соревнования. Ледовые шоу это тоже фк.
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Аленка_76
Женя действительно много стояла на пьедесталах и завоевала огромное количество медалей! А теперь достаточно успешно развивается в других сферах. Удачи Жене!
+29
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Ливия
Классный и веселый выпуск.
Женя с чувством юмора, остроумно отвечала и понимала шутки, говорила на японском и Паша к ней с уважением и симпатией.
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Helesh
Все правильно, столько пьедесталов, сколько было у неё редко кто может похвастаться
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Лия Романова
Женя на ТНТ уже как родная. Отличный выпуск получился, шикарно выглядит и приятно ее слушать
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Olga Krayz
Хорошо ответила, успехи в профессиональном спорте достигнуты, теперь можно заниматься другими вещами.
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Елена Спирина
У Жени красивая спортивная карьера с множеством медалей и достижений. Пусть теперь развивается в том направлении, которое ей по душе
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Lina Dzhanibek
Все по плану: достигла в спорте высот, сделала себе имя, теперь можно развиваться в другой области и параллельно баловать себя любимую и нас - болельщиков
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Tytti
Женя умница и красавица! Прекрасно держится перед камерой🥰
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Сашуля П
Всему свое время, нельзя постоянно жить прошлым и скучать). Удачи Жене во всех новых свершениях!
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Lina Dzhanibek
Ответ Лия Романова
таким количеством пьедесталов мало кто может похвастаться, а беспрерывной серией побед два сезона подряд и вовсе никто
Она - легенда
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катя 1510
Отличный выпуск получился. Женечка красотка, умная, яркая, шикарная и с юмором. 💖
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Мария Коваленко
Удачи Жене в других сферах. А легендарных пьедисталов у неё было много, да и сейчас мы можем смотреть на Женю в шоу
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Подснежник
Интересно почему на спортсру не выставляют сразу полностью интервью, а делят всегда на маленькие отрывки?
Я без негатива, просто так странно 😁
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Елена Спирина
Просмотрела шоу на одном дыхании. Какая все-таки Женя живая, юморная. Хочется видеть ее в кадре чаще.
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Аврора кубик
С удовольствием посмотрела шоу Павла!! Как всегда все на высоте!!! Женя просто красотка! 😍🔥
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Хана Спектор
Женя в таких шоу,как рыба в воде.
Она умна,красива,гармонично смотрится в кадре.
Хочу чтобы чаще приглашали Медведеву а аодобные шоу.
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Syndycate
Зато мы скучаем по Медведевой
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Laura
Ответ Syndycate
Зато мы скучаем по Медведевой
Эх, да 😔
Ну хоть в ледовых шоу и спектаклях можно на неё посмотреть
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Лия Романова
Ответ Boginya
Люблю Женю за честность и чувство юмора! И как же хорошо, что Женю пригласили в выпуск, посвященный дню города. Съемки в Зарядье, огромный зал - просто супер!
зал очень круто встретил
+16
-2
+14
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