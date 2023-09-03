Медведева о том, скучает ли по фигурному катанию: «Пока что не было такого. На пьедестале я свое отстояла, и сейчас у меня идет развитие в других сферах жизни»

Евгения Медведева рассказала, скучает ли по фигурному катанию.

Двукратная чемпионка мира стала гостьей «Шоу Воли» на ТНТ, которое ведет Павел Воля.

– Ты сейчас очень активна в медиапространстве, но мы тебя знаем в первую очередь как фигуристку. Не скучаешь по профессиональной карьере?

– Ответить красиво или честно?

– Давай и красиво, и честно.

– Слушайте, ну вот это вот чувство, когда ты стоишь на пьедестале, опьяненный своей победой... Нет, не скучаю.

– Неожиданно. Не скучаешь?

– Пока что не было такого. Мне кажется, что на пьедестале я свое отстояла, и сейчас у меня идет развитие в других сферах жизни. Мне так нравится это, – сказала .