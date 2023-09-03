Медведева о том, скучает ли по фигурному катанию: «Пока что не было такого. На пьедестале я свое отстояла, и сейчас у меня идет развитие в других сферах жизни»
Евгения Медведева рассказала, скучает ли по фигурному катанию.
Двукратная чемпионка мира стала гостьей «Шоу Воли» на ТНТ, которое ведет Павел Воля.
– Ты сейчас очень активна в медиапространстве, но мы тебя знаем в первую очередь как фигуристку. Не скучаешь по профессиональной карьере?
– Ответить красиво или честно?
– Давай и красиво, и честно.
– Слушайте, ну вот это вот чувство, когда ты стоишь на пьедестале, опьяненный своей победой... Нет, не скучаю.
– Неожиданно. Не скучаешь?
– Пока что не было такого. Мне кажется, что на пьедестале я свое отстояла, и сейчас у меня идет развитие в других сферах жизни. Мне так нравится это, – сказала Медведева.
Женя с чувством юмора, остроумно отвечала и понимала шутки, говорила на японском и Паша к ней с уважением и симпатией.
Я без негатива, просто так странно 😁
Она умна,красива,гармонично смотрится в кадре.
Хочу чтобы чаще приглашали Медведеву а аодобные шоу.
Ну хоть в ледовых шоу и спектаклях можно на неё посмотреть