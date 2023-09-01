Ханю анонсировал тур своего сольного ледового шоу в Японии

Юдзуру Ханю объявил о проведении тура своего сольного ледового шоу в Японии.

В ноябре шоу двукратного олимпийского чемпиона пройдет в Сайтаме, в январе – в Саге, в феврале – Йокогаме.

Ханю выступит сценаристом и исполнительным продюсером шоу.

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