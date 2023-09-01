Ханю анонсировал тур своего сольного ледового шоу в Японии

Теги сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю ледовые шоу Фигурное катание

Юдзуру Ханю объявил о проведении тура своего сольного ледового шоу в Японии.

В ноябре шоу двукратного олимпийского чемпиона пройдет в Сайтаме, в январе – в Саге, в феврале – Йокогаме. 

Ханю выступит сценаристом и исполнительным продюсером шоу. 

Такого шоу в фигурке еще не было: Ханю собрал стадион в одиночку и катал почти три часа

Мировая фигурка жалуется на уход Ханю, а вот у Ханю все прекрасно: его шоу собирают 30 тысяч на трибунах!

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30 комментариев

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Аврора кубик
Какой Юдзуру молодец!!! Уверена будет все на высшем уровне!!! Хочу пожелать успеха в его любимом деле)))
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Katerina Sunny
Юдзуру делает и после спорта то,что любит. И главное, что это востребовано.
+29
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Лия Романова
молодец Юдзуру, занимается тем, что любит
+24
-1
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Olga Krayz
Мечтаю когда нибудь посмотреть его шоу. Он один собирает целые залы. И судя по отрывкам в фан аккаунтах Юдзуру по прежнему в отличной форме.
+22
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Даниил Александров
юдзуру надо думать уже и над мировым турне
+21
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Allairina
Как здорово! Удачи ему, молодец Юдзуру.
+20
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elene.elene
Молодец он. В России олимпийские чемпионки в шоу Навки в одинаковых костюмах те же роли катают... Абсолютные копии. Нет никакого "своего" креатива, бренда и лица. Популярность фигурного катания в России и Японии одинаковая, а пост карьерные "активности" чемпионов какие разные.
+26
-7
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Аленка_76
Молодец Ханю! Удачи ему!
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Кэп
Не понял, почему в Японии, да у нас в Липецке полный стадион будет, если приедет)) На ГП в Мск виннипухов минут 20 со льда собирали))
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katanie-na-ldu
Ответ Даниил Александров
юдзуру надо думать уже и над мировым турне
собирал бы полные ледовые дворцы...
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Vera Goncharova
наверное, единственный фигурист на сегодняшний день, который может провести сольное шоу и это будет не скучно!
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Ирина С
Юдзуру - огромный талант и великий подвижник фигурного катания. То, что делает он для развития и популяризации ФК, не осилит ни один другой фигурист. Пусть Юдзуру вновь удивит своих поклонников, а его шоу будет удачным и востребованным.
И всё-таки... как же тоскливо без него на турнирах, как же его не хватает...
+14
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Александр Скворцов
Не знаю кому как, но мне по душе Юдзуру Ханю-великий романтик ФК!
+16
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Николетта555
Уважаю Юдзуру. Легенда ФК.
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Док Аксель
Юдзуру сан остаётся популярным и любимым фигуристом у многим болельщиков фигурного катания. На соревнованиях его прокаты были шикарными, теперь и свое шоу он с таким же успехом демонстрирует. Здоровья и удачи !
+11
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Marya Y
Ответ elene.elene
Молодец он. В России олимпийские чемпионки в шоу Навки в одинаковых костюмах те же роли катают... Абсолютные копии. Нет никакого "своего" креатива, бренда и лица. Популярность фигурного катания в России и Японии одинаковая, а пост карьерные "активности" чемпионов какие разные.
==Популярность фигурного катания в России и Японии одинаковая== Правда? У нас тоже так встречают чемпионов? https://www.youtube.com/watch?v=gWyKH0LvUxg Открою вам тайну - у них так, как в 2014 и 2018, больше никого не встречали.
+11
0
+11
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Marya Y
Хорошая новость.) Удачи, Чемпион!
+10
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Мария Коваленко
Удачи легенда
+9
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bona ulo
Наверное единственное шоу, на которое действительно очень хотелось бы сходить. Юзуру удивительный человек и фигурист. Во всех смыслах. У него абсолютно сумасшедшая популярность в Японии и по всему миру, и все это каким-то образом, за столько лет не вскружило ему голову, не пришибло, он ни разу не был замечен в каких-то сомнительных поступках или высказываниях. Он до сих пор развивается, восхищает и удивляет. Используя свою популярность не только на пользу себе, но и в разных благих целях.
+9
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Мила Расковалова
Как же хочется в живую посмотреть! успешного ему тура,ну и здоровья конечно ,часами на льду сольно 🔥
+9
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Tytti
Очень хочу увидеть шоу Юдзуру. Представляю сколько красоты😍 Отличного тура!
+8
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Mari Gams
Юдзуру - легенда , очень бы хотелось увидеть его шоу , уверенна эмоции бы шашкаливали !
+7
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Skyolker
Надо переезжать в Японию )
+4
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Ливия
Какие же невероятные и масштабные шоу создает Юдзуру. Идея, воплощение, прокаты.
И какая у него физическая форма!
Легенда ФК.
+4
-1
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ВИван
Ответ Marya Y
==Популярность фигурного катания в России и Японии одинаковая== Правда? У нас тоже так встречают чемпионов? https://www.youtube.com/watch?v=gWyKH0LvUxg Открою вам тайну - у них так, как в 2014 и 2018, больше никого не встречали.
Да, эти грандиозные парады в честь олимпийских побед Юдзуру Ханю поражают воображение! Бесконечное восхищение вызывают и его прекрасные шоу после завершения карьеры!
+2
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