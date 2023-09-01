Ханю анонсировал тур своего сольного ледового шоу в Японии
Юдзуру Ханю объявил о проведении тура своего сольного ледового шоу в Японии.
В ноябре шоу двукратного олимпийского чемпиона пройдет в Сайтаме, в январе – в Саге, в феврале – Йокогаме.
Ханю выступит сценаристом и исполнительным продюсером шоу.
Такого шоу в фигурке еще не было: Ханю собрал стадион в одиночку и катал почти три часа
Мировая фигурка жалуется на уход Ханю, а вот у Ханю все прекрасно: его шоу собирают 30 тысяч на трибунах!
И всё-таки... как же тоскливо без него на турнирах, как же его не хватает...
И какая у него физическая форма!
Легенда ФК.