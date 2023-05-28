Юдзуру Ханю представил новую программу на шоу Fantasy on Ice
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю представил новую программу.
Фигурист выступил на шоу Fantasy on Ice с программой под песню If... исполнителей ISSA и Kimi.
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю представил новую программу.
Фигурист выступил на шоу Fantasy on Ice с программой под песню If... исполнителей ISSA и Kimi.
про трек дипломотично промолчу
Столько эмоций, он буквально проживает музыку.
а так, Юзу - молодец, в хорошей форме себя держит