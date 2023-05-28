Юдзуру Ханю представил новую программу на шоу Fantasy on Ice

Теги сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю представил новую программу.

Фигурист выступил на шоу Fantasy on Ice с программой под песню If... исполнителей ISSA и Kimi. 

11 комментариев

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ОлесяОлеська
Гений!!! Одно удовольствие смотреть на этого парня.
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Призрачный триксель
Юдзуру,это душа фигурного катания 😊
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Ks_zharovs
Он катается, так как будто сразу на льду в коньках и родился, какой баланс, владение коньком, глаз не оторвать! Шикарен!
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faina_
необычная прога, интересные есть находки, но я больше люблю лиричного или драматичного Ханю
про трек дипломотично промолчу
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Прекрасная фурия
Трудяга и гений. Каждое движение выверено, чистая программа. Не то, что некоторые наши халтурные шоу, сделанные на коленке.
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bona ulo
Класс, очень понравилось! Юзуру - истинный Мастер, а они с годами становятся только лучше.
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Ливия
Все программы Юзу прекрасны. Король льда.
Столько эмоций, он буквально проживает музыку.
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kartinka
у Юзу столько прог за год, чего про эту именно написали? мне про дракона больше всего понравилось.
а так, Юзу - молодец, в хорошей форме себя держит
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Elena Savanuk
Ответ ОлесяОлеська
Гений!!! Одно удовольствие смотреть на этого парня.
Это точно ! И каждая его новая программа по-своему уникальна !
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