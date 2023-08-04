Юдзуру Ханю объявил о свадьбе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объявил о свадьбе.
«Я принял решение пожениться», – написал японец в твиттере, не раскрыв имя избранницы.
При этом Ханю, завершивший спортивную карьеру в июле прошлого года, отметил, что продолжит работу в фигурном катании.
«Всю оставшуюся жизнь я буду делать все возможное, чтобы и дальше продвигаться в фигурном катании вместе со всеми, кто меня поддерживает», – добавил он.
Поздравления и наилучшие пожелания гению фигурного катания!
- Кто ваша первая любовь?
- Это не только моя тайна...Ах)
Счастья, тебе, Юдзуру!
Пусть эта жизнь будет долгой, счастливой и плодотворной!
"Неправильный перевод - скорее всего, правильный перевод будет "я изменил состав семьи", то есть уже женился. У них в Японии есть реестр гражданского состояния. Когда женятся, вносят в реестр." (с)
P.S. А учитывая, что в Японии не признают однополые признаки (ущемляют Блинчиков) - там именно супруга
Если объявил, то думаю это будет девушка
Хотя я тоже не вижу девушку рядом с Ханю
Юзу всегда подчеркивал важность поддержки своей семьи и родителей, пусть и дальше твоя семья будет с тобой и поддерживает, как и твои поклонники!