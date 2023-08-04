Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объявил о свадьбе.

«Я принял решение пожениться», – написал японец в твиттере, не раскрыв имя избранницы.

При этом Ханю, завершивший спортивную карьеру в июле прошлого года, отметил, что продолжит работу в фигурном катании.

«Всю оставшуюся жизнь я буду делать все возможное, чтобы и дальше продвигаться в фигурном катании вместе со всеми, кто меня поддерживает», – добавил он.