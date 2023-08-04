Юдзуру Ханю объявил о свадьбе

Теги светская хроника сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объявил о свадьбе.

«Я принял решение пожениться», – написал японец в твиттере, не раскрыв имя избранницы.

При этом Ханю, завершивший спортивную карьеру в июле прошлого года, отметил, что продолжит работу в фигурном катании.

«Всю оставшуюся жизнь я буду делать все возможное, чтобы и дальше продвигаться в фигурном катании вместе со всеми, кто меня поддерживает», – добавил он.

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46 комментариев

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Какие неожиданные приятные новости!
Поздравления и наилучшие пожелания гению фигурного катания!
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Вау! Вот это реально неожиданность. Юзуру полагается золотая медаль за навыки маскировки и скрытности. Чтобы при его-то известности умудриться скрыть свою девушку... снимаю шляпу. И поздравляю. Любви, взаимопонимания и терпения паре на долгие годы.
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Ах,сколько сердец будет разбито!
- Кто ваша первая любовь?
- Это не только моя тайна...Ах)
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О-бал-деть. Какой же Юзу крутой. Уважение к нему только растет. Имея при жизни статус практически Бога, не превращает свою жизнь в один бесконечный пиар.
Счастья, тебе, Юдзуру!
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«Всю оставшуюся жизнь я буду делать все возможное, чтобы и дальше продвигаться в фигурном катании вместе со всеми, кто меня поддерживает»
Пусть эта жизнь будет долгой, счастливой и плодотворной!
+14
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Вот это да. А кто избранница?
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Интересное примечание:
"Неправильный перевод - скорее всего, правильный перевод будет "я изменил состав семьи", то есть уже женился. У них в Японии есть реестр гражданского состояния. Когда женятся, вносят в реестр." (с)
P.S. А учитывая, что в Японии не признают однополые признаки (ущемляют Блинчиков) - там именно супруга
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"пожениться" - это сам Юдзуру так на русском написал? Или это "профессиональные" журналисты самого филологического сайта так оплошали?
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Поздравляю Юдзуру! Желаю всего самого наилучшего!
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Ответ Порядка.нет
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Учитывая, что Япония единственная страна из G-7, которая не признает однополые браки?
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Это просто новость дня. Поздравляю Юдзуру!
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Ответ Серега Москалев
Комментарий удален модератором
в Японии запрещены однополые браки
Если объявил, то думаю это будет девушка
Хотя я тоже не вижу девушку рядом с Ханю
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Юзуру, огромного тебе счастья, любви и взаимопонимания!

Юзу всегда подчеркивал важность поддержки своей семьи и родителей, пусть и дальше твоя семья будет с тобой и поддерживает, как и твои поклонники!
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Сегодня день новостей
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вау, поздравляшки! Совет да любовь👍🌹
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Юзуру, как же так? Сегодня я буду реветь в три ручья.
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Поздравляю легенду фигурного катания!!
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Ого))) на шутку не похоже, Kyodo серьёзное информагенство , фраза, конечно странная : "Hanyu, 28, did not reveal his marriage partner", почему не использовали слово "bride"? интрига))) вот даже интересно , что дальше)))) ну, в любом случае, желаем счастья!
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Поздравляю Юзуру и его жену
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имя, бро!!
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Семейного счастья Юдзуру и крепкой любви!
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Поздравляю! Желаю счастья!
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Совет да любовь
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Поздравляю, желаю счастья.
+4
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Ух ты!!! Вот это да! Вот так раз, вот так новость! Какое счастье! Наш дорогой Ханю теперь будет окольцованным... И это прекрасно!!! Кто же невеста...) Какая интрига!))
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