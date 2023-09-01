«Какой-то пацан сказал: «Идите, у чурки этой спросите». Я подошла и дала ему в нос». Худайбердиева об оскорблениях в детстве
Фигуристка Худайбердиева рассказала о драке с мальчиком, назвавшим ее «чуркой».
«Когда мне было лет 10, я была прямо очень похожа на узбечку. У меня были такие брови, такое круглое личико, глаз почти совсем не видно было, такие два хвостика.
Я никогда не пользовалась интересом у мальчиков в детстве, лет до 15-16 ко мне вообще никто никогда не подкатывал. Меня обзывали, обзывали... А я привыкла в целом, что такое бывает.
Но как-то какой-то пацан сказал: «Идите, у чурки этой спросите». Я подошла и дала ему в нос. У меня потом родителей вызвали в школу, дали люлей», – сказала Елизавета Худайбердиева в шоу «Есть история».
И меня бесит национализм от кого угодно, потому что точно нет плохих национальностей, есть плохие люди.
Одно радует, что хороших людей больше везде, среди любых народов и религий. Я искренне не вдупляю как можно думать и действовать по-другому.
Вообще, история древних народов интересна, загадочна и достойна уважения
По мнению ряда специалистов, значительная часть совершенных гастарбайтерами преступлений не относится ни к тяжким, ни даже к средней тяжести. Львиная доля выявляемых правонарушений (около 90%) — это подделка документов, фиктивная регистрация.
Смысл посыла Худайбердиевой..