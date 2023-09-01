«Какой-то пацан сказал: «Идите, у чурки этой спросите». Я подошла и дала ему в нос». Худайбердиева об оскорблениях в детстве

Фигуристка Худайбердиева рассказала о драке с мальчиком, назвавшим ее «чуркой».

«Когда мне было лет 10, я была прямо очень похожа на узбечку. У меня были такие брови, такое круглое личико, глаз почти совсем не видно было, такие два хвостика.

Я никогда не пользовалась интересом у мальчиков в детстве, лет до 15-16 ко мне вообще никто никогда не подкатывал. Меня обзывали, обзывали... А я привыкла в целом, что такое бывает.

Но как-то какой-то пацан сказал: «Идите, у чурки этой спросите». Я подошла и дала ему в нос. У меня потом родителей вызвали в школу, дали люлей», – сказала в шоу «Есть история».