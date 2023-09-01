«Какой-то пацан сказал: «Идите, у чурки этой спросите». Я подошла и дала ему в нос». Худайбердиева об оскорблениях в детстве

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Фигуристка Худайбердиева рассказала о драке с мальчиком, назвавшим ее «чуркой».

«Когда мне было лет 10, я была прямо очень похожа на узбечку. У меня были такие брови, такое круглое личико, глаз почти совсем не видно было, такие два хвостика.

Я никогда не пользовалась интересом у мальчиков в детстве, лет до 15-16 ко мне вообще никто никогда не подкатывал. Меня обзывали, обзывали... А я привыкла в целом, что такое бывает.

Но как-то какой-то пацан сказал: «Идите, у чурки этой спросите». Я подошла и дала ему в нос. У меня потом родителей вызвали в школу, дали люлей», – сказала Елизавета Худайбердиева в шоу «Есть история».

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63 комментария

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ЛисаАлиса78
Ответ Лия Романова
ну и зачем это? понятно, что дети жестокие, но насилие никогда не выход. Смысл посыла Худайбердиевой..
А зачем поощрять расизм? Худа защитила себя как смогла
+64
-10
+54
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Мурманчанин37
Ответ Флер де Лис
Скопцова - Худайбердиева 1:1
Учитывая, что Настя перед этим еще и догнала в мужском туалете - техническим решением победа присуждается ей
+38
-2
+36
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Олимпионик
Ну, если сейчас убрать всю косметику с лица. А национализм - это плохо. Причем дети повторяют слова взрослых.
+31
-3
+28
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Bashibuzuck
Ответ Лия Романова
ну и зачем это? понятно, что дети жестокие, но насилие никогда не выход. Смысл посыла Худайбердиевой..
Лучше спросить зачем Спортс вынес это в отдельный пост😉
+28
-3
+25
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Флер де Лис
Скопцова - Худайбердиева 1:1
+24
-3
+21
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natalado
Шовинизм с раннего возраста. Что есть, то есть. К огромному сожалению
+20
-1
+19
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Anna
Ответ scorp19
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Т. е. к пацану вопросов нет?
+21
-3
+18
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romeo5555
К чему все это? Зачем? Молчанье - золото 😉
+19
-2
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Charliz
Ответ Всеволод Бобров
нет, из головы беру. Я понимаю ты воспитан на дружбе народов и родители сто процентов такие же, но это все работает в одну сторону. Итог всегда будет один, как после развала СССР, когда русских убивали и выгоняли отовсюду, только потому что они русские. Потом им стало нечего жрать и они опять приехали сюда.
Во-первых, я девушка. И да, я воспитана на дружбе народов. Из многонационального региона. Сама не русская, но у меня много замечательных друзей и знакомых самых разных национальностей с которыми я общаюсь уже не годами, а десятилетиями, и семьями. Нас объединяет не национальность, а родина, порядочность, общие интересы, наша общая культура в ядре которого лежит русский язык и русская культура. И да, среди нас есть русские в том числе. Мы разных религий, но уважаем выбор друг друга. Последние три года я лично езжу по разным историческим местам в Центральной России и сами понимаете по большей части это православные храмы. И компания у нас разная. А инициатива была от этнического мусульманина. И вот пару месяцев назад была на венчании и свадьбе приятельницы). А на наших религиозных и семейных праздниках бывают мои друзья не мусульмане).

И меня бесит национализм от кого угодно, потому что точно нет плохих национальностей, есть плохие люди.

Одно радует, что хороших людей больше везде, среди любых народов и религий. Я искренне не вдупляю как можно думать и действовать по-другому.
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natalado
Ответ Туц
Кстати узбеки очень красивая нация. Я серьезно. Пропорции лица, большие глаза. Зря Лиза такие намеки в сторону "своих" делает.
Узбеки, насколько помню, тюркский народ и по происхождению ближе к восточным кочевым племенам. В отличие от таджиков, у них иранское прлисхождение.
Вообще, история древних народов интересна, загадочна и достойна уважения
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ЛисаАлиса78
Худа красотка, ещё и постоять за себя умеет
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Туц
Кстати узбеки очень красивая нация. Я серьезно. Пропорции лица, большие глаза. Зря Лиза такие намеки в сторону "своих" делает.
+16
-2
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MartishaBelle
Ответ scorp19
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в моей среде таких оскорблений не было, все идёт от родителей. и правильно сделала, что ударила, такие только примитивный язык насилия понимают и все.
+14
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Natalia Solomakha
Скопцовой и Худайбердиевой надо свое охранное агенство открывать.
+13
-1
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Лия Романова
Ответ ЛисаАлиса78
А зачем поощрять расизм? Худа защитила себя как смогла
а где вы увидели про поощрение? Национализм и расизм это неправильно и плохо. Но насилие, тем более между детьми, не менее плохо
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Maturmalai
Ответ klimkostin99
Комментарий удален модератором
По данным МВД, за 2022 год граждане государств СНГ совершили на территории России 32,9 тыс. преступлений. Но это примерно 3,2% от общего числа преступлений в стране. Если же взять данные Генпрокуратуры конкретно по Москве, то граждане стран СНГ совершили в столице в 2022 году 6809 преступлений — и это порядка 4,9% от общего числа преступлений, зарегистрированных в столице. По сути, доля совершенных трудовыми мигрантами преступлений в России и конкретно Москве эквивалентна или даже ниже, чем их доля среди общего населения.
По мнению ряда специалистов, значительная часть совершенных гастарбайтерами преступлений не относится ни к тяжким, ни даже к средней тяжести. Львиная доля выявляемых правонарушений (около 90%) — это подделка документов, фиктивная регистрация.
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Charliz
Ответ Лия Романова
ну и зачем это? понятно, что дети жестокие, но насилие никогда не выход. Смысл посыла Худайбердиевой..
Ей задали вопрос, она ответила) или должна была не говорить?
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UserFreud
Ответ Olga.t
Новый флэшмоб у фигуристок запустили? Вчера Скопцова рассказала как избила пацана, сегодня Худа...
Так они обе в подкасте Скопцовой это рассказывали. Это спортс решил докинуть историю Худайбердиевой позже)
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Maturmalai
Ответ scorp19
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Мощнейший в челюсть от 10 летнего мальчика?
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Ir_rish
То есть Лиза всерьез полагает, что теперь она на узбечку совсем не похожа?
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Charliz
Ответ Всеволод Бобров
ну мы уже добились этой дружбой народов рекордов по преступлениям среди мигрантов, можно дальше делать вид дружбы и ничего не замечать, пока очередному пацану скальп не снимут за цветные волосы шариатские патрули в Москве.
А вы уверены, что рекорды преступлений есть? Откуда данные? Или для красоты слога и из ненависти пишете?
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Лия Романова
ну и зачем это? понятно, что дети жестокие, но насилие никогда не выход.
Смысл посыла Худайбердиевой..
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Olga.t
Новый флэшмоб у фигуристок запустили? Вчера Скопцова рассказала как избила пацана, сегодня Худа...
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U-hoho
Ответ Лия Романова
ну и зачем это? понятно, что дети жестокие, но насилие никогда не выход. Смысл посыла Худайбердиевой..
«Насилие никогда не выход» - очередной шамп, не имеющий ничего общего с действительностью. С, бандитами, которые вас загнали в темном углу не договоришься.
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Maturmalai
Ответ scorp19
в её реалиях телосложения мог быть бы вполне мощнейший.
В этом возрасте девочки могут быть крупнее мальчиков.
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