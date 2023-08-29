Татьяна Мишина о смене спортивного гражданства: «Осуждать нельзя. Такое решение принимается из-за желания выступать на международных стартах»

Теги сборная России Татьяна Мишина переходы Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина рассказала, как относится к смене спортивного гражданства.

– Правильно ли поступают спортсмены, меняя российский флаг на иностранный?

– Осуждать нельзя. Спортивный путь короткий. У каждого есть возможность что-то поменять, спортсмены хотят выступать. У каждого своя индивидуальная причина: не все могут поменять гражданство, должны быть сопутствующие факторы.

Не думаю, что уходят, потому что не хотят выступать за Россию. Такое решение принимается из-за желания выступать на международных стартах. Это личное дело каждого спортсмена, какое принять решение.

– Своего ученика отпустили бы?

– Смотря какой ученик, какого возраста. Некоторые могут самостоятельно принимать решения. Конечно, мы остаемся дома, хотели бы, чтобы наши спортсмены так и выступали за Россию. Поэтому у нас нет других вариантов. Наши спортсмены будут представлять Россию, – сказала Мишина.

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10 комментариев

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Лека-Лека
Мишина права полностью.
Каждый спортсмен должен иметь право выбора.
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Маргарита В Сафронова
Мне нравится, что нет осуждения, нет агрессии. Ну, пусть едут, удачи им.
+6
-1
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Katerina Sunny
Что за глупый вопрос: своего ученика бы отпустили? Совершеннолетние решают сами: переходить или нет, а за несовершеннолетних- родители. Может стоять вопрос: продолжила бы тренировать или нет. Но и здесь не всё зависит от желания тренера: кому-то разрешат, а кому-то нет.
+5
-2
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Аня
ФК очень дорогой вид спорта, а сказка о том что фк бесплатное для лохов, пока ребенок не вырастит и не войдет в сборную у него нет никакой поддержки от государства, а потом начинаются поборы от призовых тренеру федре, спортсмен превращается в раба, а с переходом в другие сборные они хоть будут заработывать для себя
+3
0
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comewhatmay
Ответ sergey2022
В любое другое время да, но не во время СВО
И во время СВО тоже. Все спортсмены не обязаны поддерживать всякий бред.
+6
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Наталья Карлова
очень хочется увидеть наших на стартах! конкретно для меня - предпочтительнее под нашим флагом, но если это будет флаг какой-нибудь относительно дружественной страны - вообще буду не против! Столько сил и времени вкладывается в спортсмена - хочется чтобы была полная его реализации!
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Лека-Лека
Ответ sergey2022
В любое другое время да, но не во время СВО
А какая разница?
+4
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