Татьяна Мишина о смене спортивного гражданства: «Осуждать нельзя. Такое решение принимается из-за желания выступать на международных стартах»

Тренер Татьяна Мишина рассказала, как относится к смене спортивного гражданства.

– Правильно ли поступают спортсмены, меняя российский флаг на иностранный?

– Осуждать нельзя. Спортивный путь короткий. У каждого есть возможность что-то поменять, спортсмены хотят выступать. У каждого своя индивидуальная причина: не все могут поменять гражданство, должны быть сопутствующие факторы.

Не думаю, что уходят, потому что не хотят выступать за Россию. Такое решение принимается из-за желания выступать на международных стартах. Это личное дело каждого спортсмена, какое принять решение.

– Своего ученика отпустили бы?

– Смотря какой ученик, какого возраста. Некоторые могут самостоятельно принимать решения. Конечно, мы остаемся дома, хотели бы, чтобы наши спортсмены так и выступали за Россию. Поэтому у нас нет других вариантов. Наши спортсмены будут представлять Россию, – сказала .