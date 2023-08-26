Тренер Арина Ушакова: «Чернышовой и Вильчику надо приноровиться друг к другу. Общий язык ребята нашли»

Тренер оценила перспективы пары Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик.

В прошлом сезоне Чернышова выступала в дуэте с Владиславом Антонышевым, они взяли бронзу в финале юниорского Гран-при России. Позже Чернышова стала кататься с Вильчиком – в августе их дуэт выступил на контрольных прокатах юниорской сборной России..

«В силу возраста – Владу (Антонышеву) надо было переходить на взрослый уровень, а Настя (Чернышова) оставалась в юниорах. Ребята расстались. На хорошей ноте. Настя по своей инициативе стала искать нового партнера, написала Владу Вильчику и отправилась в Питер на пробы.

Мы, естественно, были в курсе всей ситуации. Заранее связались с Константином Безматерных – тренером фигуриста. Ребята покатались две тренировки, и встал вопрос: где тренироваться? Они решили у нас в Москве, в академии Евгения Плющенко. Правда, к тренировкам приступили не сразу, потому что Владислав оканчивал школу, сдавал экзамены, поступал. Потом переезд, надо было решить бытовые вопросы.

С июня мы стали полноценно работать. Сделали новые программы. Поставил их Андрей Филонов. Короткая на музыку вальса из фильма «Карнавальная ночь», произвольная – «Призрак оперы», но музыкально это облегченный вариант, без сложной аранжировки. В Новогорске ребята впервые показали судьям и публике эти программы.

Понятно, постановки будут дорабатываться, чтобы фигуристы лучше понимали образы, хореографически их обыгрывали. На это нужно время, так как пара – новая, техника у партнеров разная, хотя и общее, в принципе, что-то есть, потому что мы с Константином Безматерных из Перми, начинали заниматься фигурным катанием у тренеров Тюковых.

Тем не менее Насте с Владом надо приноровиться друг к другу. Сейчас стояла задача, не вдаваясь в частности и нюансы, наработать элементы и показать программы. Короткая накатана лучше, произвольная – сыровата, но это объяснимо.

Ребята владеют более сложными тройными прыжками, чем показали на прокатах, но их надо просто в программах накатать. По возрасту Настя с Владом подходят друг к другу. В день проката произвольной программы Владу исполнится 18 лет. Общий язык ребята нашли. Работают с желанием», – рассказала тренер Арина Ушакова.