Дарья Усачева: «Буду помощником тренера в школе Сотниковой не на постоянной основе. Из-за шоу и съемок не смогу присутствовать каждый день на льду»
Дарья Усачева будет работать в школе Сотниковой не на постоянной основе.
Сегодня в соцсетях школы появилась информация, что Усачева будет тренировать детей 2014-2017 годов рождения.
«Я буду помощником тренера в школе Аделины Сотниковой не на постоянной основе. Из-за шоу и съемок не смогу присутствовать каждый день на льду.
Это оптимальный для меня вариант, чтобы получать опыт в тренерской работе, но при этом иметь возможность успевать развиваться в других сферах», – сказала фигуристка.
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Ещё можно было бы понять, если бы из за учёбы.
Съемок где?