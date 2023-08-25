Дарья Усачева: «Буду помощником тренера в школе Сотниковой не на постоянной основе. Из-за шоу и съемок не смогу присутствовать каждый день на льду»

Дарья Усачева будет работать в школе Сотниковой не на постоянной основе.

Сегодня в соцсетях школы появилась информация, что будет тренировать детей 2014-2017 годов рождения.

«Я буду помощником тренера в школе не на постоянной основе. Из-за шоу и съемок не смогу присутствовать каждый день на льду.

Это оптимальный для меня вариант, чтобы получать опыт в тренерской работе, но при этом иметь возможность успевать развиваться в других сферах», – сказала фигуристка.

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