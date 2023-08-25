Дарья Усачева: «Буду помощником тренера в школе Сотниковой не на постоянной основе. Из-за шоу и съемок не смогу присутствовать каждый день на льду»

Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание Дарья Усачева Фигурное катание

Дарья Усачева будет работать в школе Сотниковой не на постоянной основе.

Сегодня в соцсетях школы появилась информация, что Усачева будет тренировать детей 2014-2017 годов рождения.

«Я буду помощником тренера в школе Аделины Сотниковой не на постоянной основе. Из-за шоу и съемок не смогу присутствовать каждый день на льду.

Это оптимальный для меня вариант, чтобы получать опыт в тренерской работе, но при этом иметь возможность успевать развиваться в других сферах», – сказала фигуристка. 

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16 комментариев

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Ирина С
Съёмки, шоу, помощник тренера, развитие... Почему в её планы не входит учёба? Приоритетное направление развития в её возрасте - это получение образования!
+20
-1
+19
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Syndycate
Пхаха, какие там у Усачевой съемки и шоу?) Будто занятой человек🤣
+17
-3
+14
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Gemma157
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Ахах, а на одной и предыдущих веток Усачевой меня ее фанаты убеждали, что тренер из нее будет ого-го. А у нее даже серьезного отношения к этому нет)
+12
-1
+11
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Tzaichiha
Ответ Katerina Sunny
Ещё и сьёмки, помощником тренера, но развиваться в других сферах. Вообщем, не вижу никакого серьёзного желания стать тренером.
Деньги для жизни тоже необходимы, а помощником тренера много не заработаешь.
+11
-3
+8
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Katerina Sunny
Ещё и сьёмки, помощником тренера, но развиваться в других сферах. Вообщем, не вижу никакого серьёзного желания стать тренером.
+10
-3
+7
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Gemma157
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Шоу, съемки, развитие.. До боли знакомо.. Подождите! Это заразно среди фигуристок?
+8
-1
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Ezhevika33
А разговоров то было..))
Ещё можно было бы понять, если бы из за учёбы.
Съемок где?
+7
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Katerina Sunny
Ответ Tzaichiha
Деньги для жизни тоже необходимы, а помощником тренера много не заработаешь.
А когда самостоятельно начнёт тренировать, то деньги для жизни будут не нужны?
+6
-1
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N-fox
Молодец, Даша! Успехов во всем! Помощник тренера - это то, с чего начинают. Будет приобретать опыт.
+8
-5
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Mion
Ответ Ирина С
Съёмки, шоу, помощник тренера, развитие... Почему в её планы не входит учёба? Приоритетное направление развития в её возрасте - это получение образования!
Ей надо пообщаться с Гуменником и Семененко, но они в Питере))
+4
-1
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baxinya
Ответ Ирина С
Съёмки, шоу, помощник тренера, развитие... Почему в её планы не входит учёба? Приоритетное направление развития в её возрасте - это получение образования!
Как у Загитовой?
+3
-1
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Marya Y
Ответ Gemma157
Ахах, а на одной и предыдущих веток Усачевой меня ее фанаты убеждали, что тренер из нее будет ого-го. А у нее даже серьезного отношения к этому нет)
Какое серьёзное отношение, если она несовершеннолетняя? За неё саму кто-то должен ответственность нести во время тренировок.) Поэтому, просто подкатки, помощником основного тренера, пока не получит образования. Наверняка, учится, заканчивает школу, чтобы поступить в ВУЗ. А пока так.
+2
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Любитель_ФК
Ну тут многие ополчились на Дашу, какие съемки, какие шоу? Ну значит есть приглашение и на съемки и на шоу, не все же вам рассказывать. А что касается помощником тренера, то с чего - то надо начинать. Она между прочим еще в школе последний год учится. Вы сами -то учась в школе, могли устроиться на работу хоть какую? Поработает , окончит школу , поступит в институт, к тому времени уже сама определится, что ей по душе, а потом можно будет думать о серьезной работе. Так что Даша на правильном пути, разберется по ходу , что для нее интереснее и важнее.
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Курица ленивая.
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