Морошкин о Щербаковой: «Может, она выиграла Олимпиаду благодаря тому, что ставка была не только на фигурное катание, а на всестороннее развитие, спорт был частью, а не всей жизнью»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Этери Тутберидзе Николай Морошкин Петр Гуменник Евгений Семененко Анна Щербакова Фигурное катание

Хореограф Николай Морошкин назвал Анну Щербакову всесторонне развитым человеком.

В частности, Морошкин, который работает в группе Тамары Москвиной, высказался об интересах фигуристов вне спорта.

– Спортсмены чувствительные люди, в особенности те, кого можно считать талантливыми. Они делают на спорт ставку всей своей жизни в текущий ее момент. Хотят быть самыми лучшими и любимыми, можно сказать. Конечно, им неприятно узнавать про себя разного рода гадости из комментариев в интернете.

Со своими спортсменами мы стараемся общаться на подобного рода темы. Стараемся им объяснить, что мир намного разнообразнее, чем «котел», в котором мы варимся. И я рад, что наши молодые ребята увлекаются интересными вещами.

Спортсменам, с которыми работаю, всегда говорю: «Закончили тренировку чуть раньше – бегите отсюда, нечего здесь сидеть. Займитесь своими увлечениями или просто погуляйте с друзьями». Я за то, что нельзя жить одним лишь фигурным катанием.

– Могу ошибаться, но в группе Тутберидзе, по отзывам, все построено на огромном объеме работы – и окупается.

– Но Анна Щербакова очень умная, интеллигентная и разносторонняя девушка. Может, благодаря этому она Олимпиаду и выиграла. Потому что ставка была не только на фигурное катание, а на всестороннее развитие; потому что спорт был частью, а не всей жизнью. Это только мое предположение и видение, никому его не навязываю.

Я восхищаюсь такими людьми, как Петр Гуменник и Евгений Семененко. Ребята показывают на своем примере, как можно совмещать карьеру в спорте высших достижений и обучение в престижном вузе. Это просто два ярких примера в нынешнем фигурном катании, которые пришли мне в голову прямо сейчас. У нас очень интересное поколение умных фигуристов, – сказал Морошкин.

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25 комментариев

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bezsugar
Согласна со словами Морошкина про Гуменника и Семененко. Это редкий вид спортсменов, из плеяды Нэтана Чена. Когда профессиональный спорт в балансе с другой важной частью жизни, будущей профессией. Парни молодцы, вызывают только уважение!
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Маргарита В Сафронова
Аня выиграла, потому что была честна. Честна по отношению к тренерам, к спорту, к своим болельщикам. Она не бегала, не хитрила, она тренировалась и открыто боролась. Еӗ олимпийское золото завоӗвано в красивой борьбе.
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Olga.t
Ответ Lёna
уже что только не придумают в очередной попытке оправдать "выигрыш" Щербаковой)
Да нечего и незачем оправдывать победу Ани.
В тех условиях она сделала всё по максимуму.
И не надо в очередной раз заводить пластинку про папу Стаса и незаслуженно низкие оценки Саши Трусовой.

П.С. Я болела за Камилу, Саше очень сочувствовала. но Аня ни в чем перед ними не виновата. Откатала прекрасно и стала чемпионкой.
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Анастасия Платонова
Сейчас прискачут фанаты Трусовой, заявляя, что спорт- это вся жизнь....
А Аня выиграла, потому, что включила голову, сделала что может по максимуму.
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Olga.t
Гуменник и Семененко восхищают своими разносторонними увлечениями, интеллектом.
И в спорте шумят дай бог каждому)
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Pennywise
Ответ Lёna
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Она выиграла, потому что чисто откатала обе программы и разумно подошла к прокатам. Например, не стала рисковать в КП с риттовым каскадом. А Трусова опять упрямо пошла на 3А, который ни разу не приземлила за два года.
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ретроградный меркурий
Аня для многих ориентир всесторонне развитой личности и прекрасного воспитания. А Олимпиаду она выиграла за счёт трудолюбия, силы характера и умения собраться в нужное время в нужном месте.
Петя Гуменник - наверное, главный интеллектуал нашего фигурного катания. Я поражаюсь, как он все успевал в детстве. С этих ребят юным фигуристам можно и нужно брать пример. Чемпионаты мира и Олимпиады выигрывают единицы, поэтому нужно развиваться и вне льда.
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Delirium
Ответ Бильм@н
По максимуму там сделала Трусова.
В том и дело, что не сделала она максимум. Она пошла ва-банк, это да, но обе программы не были чисты, оттого и проиграла.
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Анастасия Платонова
Ответ Lёna
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Вы эксперт в области фигурного катания? Судья с опытом на международных стартах? Предоставить подробный разбор в сравнении с Трусовой сможете?
Скорее всего нет.
Вот вам и ответ.
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Светлана Менова
Ответ Маргарита В Сафронова
Аня выиграла, потому что была честна. Честна по отношению к тренерам, к спорту, к своим болельщикам. Она не бегала, не хитрила, она тренировалась и открыто боролась. Еӗ олимпийское золото завоӗвано в красивой борьбе.
Лучше и не скажешь. Жаль, что не могу вам поставить 10 плюсов.
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Журэма
Щербакова единственная из трех наших ОЧек, за которую не стыдно.
Всегда интеллигентна, доброжелательна, глупости в интервью не говорит, пдд не нарушает, во все щели не лезет, не кринжует, заботится о своем имидже.
Хороший пример для молодого поколения фигуристок.
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spboksana
Про интересы Трусовой, Косторной, Загитовой более-менее известно, про Валиеву тоже могу предположить. А какие интересы у Щербаковой?
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Анастасия Платонова
Ответ Kovka Gnutik
И Гуменник и Семененко, безусловно, заслуживают восхищения, равно как и всестороннее развитие Щербаковой. Но все знают, что Аня выиграла одиночку на ОИ потому, что Камиле "немного испортили настроение".
Да, не в лучшей ситуации оказалась Камила, а как же насчёт спортивной злости?
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ДИОНИС
Ответ Lёna
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Предоставьте подробный экспертный разбор, сделанный профессионалами из мира фигурного катания (а не ваши измышления) о якобы реальных оценках Щербаковой на Олимпиаде! Слабо?
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Док Аксель
С точки зрения банальной эрудиции такие индивидуумы как Щербакова, Гуменник и Семененко способны игнорировать тенденции парадоксальных эмоций и добиваться результатов в спорте и учёбе, что дано не каждому.
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EmperorNazer
Аня, кстати, признавалась, что всегда была в каком-то смысле фанатиком фигурного катания, но здесь надо сказать спасибо родителям, которые настояли, чтобы образование, насколько это возможно для спортсменки такого уровня, шло рука об руку с ФК. Вот и результат: Аня стала не только выдающейся спортсменкой, но и разносторонним человеком с прекрасным воспитанием, манерами и речью, а также очень приличным знанием английского языка. Петя и Женя, безусловно, тоже восхищают тем, что сочетают получение серьезного высшего образования со спортом высоких достижений. Я согласен с Морошкиным, что именно такие спортсмены достойны быть примерами для подрастающих поколений.
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Kovka Gnutik
И Гуменник и Семененко, безусловно, заслуживают восхищения, равно как и всестороннее развитие Щербаковой.
Но все знают, что Аня выиграла одиночку на ОИ потому, что Камиле "немного испортили настроение".
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