Морошкин о Щербаковой: «Может, она выиграла Олимпиаду благодаря тому, что ставка была не только на фигурное катание, а на всестороннее развитие, спорт был частью, а не всей жизнью»
Хореограф Николай Морошкин назвал Анну Щербакову всесторонне развитым человеком.
В частности, Морошкин, который работает в группе Тамары Москвиной, высказался об интересах фигуристов вне спорта.
– Спортсмены чувствительные люди, в особенности те, кого можно считать талантливыми. Они делают на спорт ставку всей своей жизни в текущий ее момент. Хотят быть самыми лучшими и любимыми, можно сказать. Конечно, им неприятно узнавать про себя разного рода гадости из комментариев в интернете.
Со своими спортсменами мы стараемся общаться на подобного рода темы. Стараемся им объяснить, что мир намного разнообразнее, чем «котел», в котором мы варимся. И я рад, что наши молодые ребята увлекаются интересными вещами.
Спортсменам, с которыми работаю, всегда говорю: «Закончили тренировку чуть раньше – бегите отсюда, нечего здесь сидеть. Займитесь своими увлечениями или просто погуляйте с друзьями». Я за то, что нельзя жить одним лишь фигурным катанием.
– Могу ошибаться, но в группе Тутберидзе, по отзывам, все построено на огромном объеме работы – и окупается.
– Но Анна Щербакова очень умная, интеллигентная и разносторонняя девушка. Может, благодаря этому она Олимпиаду и выиграла. Потому что ставка была не только на фигурное катание, а на всестороннее развитие; потому что спорт был частью, а не всей жизнью. Это только мое предположение и видение, никому его не навязываю.
Я восхищаюсь такими людьми, как Петр Гуменник и Евгений Семененко. Ребята показывают на своем примере, как можно совмещать карьеру в спорте высших достижений и обучение в престижном вузе. Это просто два ярких примера в нынешнем фигурном катании, которые пришли мне в голову прямо сейчас. У нас очень интересное поколение умных фигуристов, – сказал Морошкин.
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В тех условиях она сделала всё по максимуму.
И не надо в очередной раз заводить пластинку про папу Стаса и незаслуженно низкие оценки Саши Трусовой.
П.С. Я болела за Камилу, Саше очень сочувствовала. но Аня ни в чем перед ними не виновата. Откатала прекрасно и стала чемпионкой.
А Аня выиграла, потому, что включила голову, сделала что может по максимуму.
И в спорте шумят дай бог каждому)
Петя Гуменник - наверное, главный интеллектуал нашего фигурного катания. Я поражаюсь, как он все успевал в детстве. С этих ребят юным фигуристам можно и нужно брать пример. Чемпионаты мира и Олимпиады выигрывают единицы, поэтому нужно развиваться и вне льда.
Скорее всего нет.
Вот вам и ответ.
Всегда интеллигентна, доброжелательна, глупости в интервью не говорит, пдд не нарушает, во все щели не лезет, не кринжует, заботится о своем имидже.
Хороший пример для молодого поколения фигуристок.
Но все знают, что Аня выиграла одиночку на ОИ потому, что Камиле "немного испортили настроение".