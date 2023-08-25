Морошкин о Щербаковой: «Может, она выиграла Олимпиаду благодаря тому, что ставка была не только на фигурное катание, а на всестороннее развитие, спорт был частью, а не всей жизнью»

Хореограф Николай Морошкин назвал Анну Щербакову всесторонне развитым человеком.

В частности, Морошкин, который работает в группе Тамары Москвиной, высказался об интересах фигуристов вне спорта.

– Спортсмены чувствительные люди, в особенности те, кого можно считать талантливыми. Они делают на спорт ставку всей своей жизни в текущий ее момент. Хотят быть самыми лучшими и любимыми, можно сказать. Конечно, им неприятно узнавать про себя разного рода гадости из комментариев в интернете.

Со своими спортсменами мы стараемся общаться на подобного рода темы. Стараемся им объяснить, что мир намного разнообразнее, чем «котел», в котором мы варимся. И я рад, что наши молодые ребята увлекаются интересными вещами.

Спортсменам, с которыми работаю, всегда говорю: «Закончили тренировку чуть раньше – бегите отсюда, нечего здесь сидеть. Займитесь своими увлечениями или просто погуляйте с друзьями». Я за то, что нельзя жить одним лишь фигурным катанием.

– Могу ошибаться, но в группе Тутберидзе, по отзывам, все построено на огромном объеме работы – и окупается.

– Но Анна Щербакова очень умная, интеллигентная и разносторонняя девушка. Может, благодаря этому она Олимпиаду и выиграла. Потому что ставка была не только на фигурное катание, а на всестороннее развитие; потому что спорт был частью, а не всей жизнью. Это только мое предположение и видение, никому его не навязываю.

Я восхищаюсь такими людьми, как Петр Гуменник и Евгений Семененко. Ребята показывают на своем примере, как можно совмещать карьеру в спорте высших достижений и обучение в престижном вузе. Это просто два ярких примера в нынешнем фигурном катании, которые пришли мне в голову прямо сейчас. У нас очень интересное поколение умных фигуристов, – сказал Морошкин.

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS