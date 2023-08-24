Владислав Мирзоев: «Тутберидзе достигла высочайшего результата. Она имеет полное право закрыться и быть неприступной для широкого общения и СМИ»

Владислав Мирзоев высказался о том, как ведут себя на публике Мишин и Тутберидзе.

выступал в парном катании с Анастасией Мишиной. Сейчас он работает тренером.

– Вы часто пересекаетесь с Алексеем Николаевичем (Мишиным)?

– Конечно. Мы часто встречаемся на соревнованиях и в университете. Сейчас я пишу диссертацию, научным руководителем которой является Алексей Николаевич.

– Есть ли особые качества, которые вы бы хотели перенять у заслуженного тренера?

– Сложно выделить что-то одно. Могу сказать, что Алексей Николаевич всегда позитивен и открыт в общении – это одно из главных его качеств. Не всегда люди, обладающие таким авторитетом, способны быть настолько открытыми и расположенными к общению.

– Мишин умеет создать атмосферу легкости, благодаря которой чувствуешь себя наравне с ним.

– Да, рядом с ним всегда ощущается спокойствие.

– В противовес можно привести в пример Этери Тутберидзе. На публике тренер ведет себя закрыто, неприступно. Насколько такой образ имеет место?

– Когда тренер достиг такого высочайшего результата, как это сделала Этери Георгиевна, она имеет полное право закрыться и быть неприступной для широкого общения с коллегами и СМИ. Я не считаю, что это плохо. Однако у каждого свое видение.

– достаточно часто критикуют за неприступность. Насколько это оправданно со стороны людей, которые несут подобный негатив в массы?

– Фигурное катание в России на протяжении долгих лет активно развивается благодаря нашим спортсменам, тренерам и федерации, вместе с тем значительно увеличивается количество фанатов и болельщиков.

Сложно представить, что такое бурное обсуждение каждого соревнования имело место быть 10 лет назад. Есть некоторая закономерность в негативных высказываниях болельщиков о тех или иных вещах.

Хочется, чтобы подобного было меньше, но мы, к сожалению, на это повлиять не можем. В условиях той широкой огласки, которая существует на данный момент, критики, в том числе неоправданной, не избежать. Необходимо научиться с ней справляться, – сказал экс-фигурист.

Что за новое поколение у Тутберидзе? Возможно, кто-то из них возьмет золото Олимпиады-2026