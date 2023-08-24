Владислав Мирзоев: «Тутберидзе достигла высочайшего результата. Она имеет полное право закрыться и быть неприступной для широкого общения и СМИ»

Теги сборная России Алексей Мишин Этери Тутберидзе Владислав Мирзоев Фигурное катание

Владислав Мирзоев высказался о том, как ведут себя на публике Мишин и Тутберидзе.

Мирзоев выступал в парном катании с Анастасией Мишиной. Сейчас он работает тренером. 

– Вы часто пересекаетесь с Алексеем Николаевичем (Мишиным)?

– Конечно. Мы часто встречаемся на соревнованиях и в университете. Сейчас я пишу диссертацию, научным руководителем которой является Алексей Николаевич.

– Есть ли особые качества, которые вы бы хотели перенять у заслуженного тренера?

– Сложно выделить что-то одно. Могу сказать, что Алексей Николаевич всегда позитивен и открыт в общении – это одно из главных его качеств. Не всегда люди, обладающие таким авторитетом, способны быть настолько открытыми и расположенными к общению.

– Мишин умеет создать атмосферу легкости, благодаря которой чувствуешь себя наравне с ним.

– Да, рядом с ним всегда ощущается спокойствие.

– В противовес можно привести в пример Этери Тутберидзе. На публике тренер ведет себя закрыто, неприступно. Насколько такой образ имеет место?

– Когда тренер достиг такого высочайшего результата, как это сделала Этери Георгиевна, она имеет полное право закрыться и быть неприступной для широкого общения с коллегами и СМИ. Я не считаю, что это плохо. Однако у каждого свое видение.

Этери Тутберидзе достаточно часто критикуют за неприступность. Насколько это оправданно со стороны людей, которые несут подобный негатив в массы?

– Фигурное катание в России на протяжении долгих лет активно развивается благодаря нашим спортсменам, тренерам и федерации, вместе с тем значительно увеличивается количество фанатов и болельщиков.

Сложно представить, что такое бурное обсуждение каждого соревнования имело место быть 10 лет назад. Есть некоторая закономерность в негативных высказываниях болельщиков о тех или иных вещах.

Хочется, чтобы подобного было меньше, но мы, к сожалению, на это повлиять не можем. В условиях той широкой огласки, которая существует на данный момент, критики, в том числе неоправданной, не избежать. Необходимо научиться с ней справляться, – сказал экс-фигурист. 

Что за новое поколение у Тутберидзе? Возможно, кто-то из них возьмет золото Олимпиады-2026

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17 комментариев

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Oleandra
Если Мишин так открыт, что ж не спросите у него, что с Туктамышевой, у которой что-то там зрело, зрело и не дозрело? и почему с Колядой не справился? и вообще побольше с него спросить, как с Тутберидзе спрашивают за Питкеева, за Усачёву.. у Мишина можно за Лазукина спросить, за Самодурову, за Дмитриеву.. за многих.. да, конечно.. "открытый" он..
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Anna
Давайте честно, в общении со СМИ, там где Тутберидзе училась, Мишин преподавал, посылать он умеет красиво и далеко с лицом доброго дедушки
+12
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Anna
Ответ Viks
Она имеет полное право закрыться и быть неприступной для широкого общения и СМИ» --- Такое возможно только в России, где финансирование идёт от государства. А где сами зарабатывают, например, на рекламе, там сами и бегают за журналистами.
Ерунда, топовые тренеры в мире спокойно живут без СМИ, и никто их не рассматривает под микроскопом
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private dancer
Ответ Oleandra
Если Мишин так открыт, что ж не спросите у него, что с Туктамышевой, у которой что-то там зрело, зрело и не дозрело? и почему с Колядой не справился? и вообще побольше с него спросить, как с Тутберидзе спрашивают за Питкеева, за Усачёву.. у Мишина можно за Лазукина спросить, за Самодурову, за Дмитриеву.. за многих.. да, конечно.. "открытый" он..
За Петрова ещё.
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Anna
Ответ Новый Орлеан
Более, чем достаточно.
Так и Тутберидзе дает вью более, чем достаточно. Но мы же о журналистах - провокаторах, которым жареного надо, правда?
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Oleandra
Ответ private dancer
За Петрова ещё.
да-да.. точно.. исчез просто, и никто объясняться не стал.
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Anna
Ответ Новый Орлеан
Где такие тренеры живут без СМИ? На Западе это априори невозможно. А в авторитарных странах пожалуй - да.
Ну, возьмем самую сильную академию по танцам в мире. О Лозонах много пишут в СМИ?
+3
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Anna
Ответ Новый Орлеан
За Эттери даёт интервью Железяка. Правда он настолько туп, что не раз подставлял хозяйку.
Он дает интервью за себя, а не за Тутберидзе
+2
0
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natali5228
Не было обсуждений каждого соревнования? Эпоха Плюща/Ягудина и по сей день не ушла, а уж в то время) ТАТ аж колдуна персонального тогда завела
+2
-1
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Александр Скворцов
Сколько зим и сколько лет
Путь ошибок и побед! -
Это жизнь твоя Этери
Твой прекрасный в мире след!

А фигурное катание
Это радость и призвание
Твой нелёгкий в жизни крест
И всемирное признание!

Ты всегда своим трудом
Славила Хрустальный дом
И всегда твои питомцы
Шли к победам напролом!
+2
-2
0
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Маргарита В Сафронова
Тутберидзе собрала всӗ золото. А вместо благодарности, на неӗ всӗ время нападают. Она сумела Валиеву сохранить, после политической олимпиады.
+3
-3
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Биатлонная зима
Школа ЭТ доказала, что они выдают шикарный конечный результат, пусть решают сами , как и когда и где…..
0
0
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