Алексей Мишин: «Трусова никак не вписывалась в мою группу. И тогда у меня не было интереса, как, видимо, и у нее, чтобы заниматься»

Теги сборная России Алексей Мишин женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, почему Александра Трусова не осталась в его группе. 

Ранее Трусова написала в колонке для «Матч ТВ», что в 2016 году у нее был выбор – перейти в группу Мишина или к Этери Тутберидзе, где она в итоге и осталась.

«Я плохо помню в деталях визит Саши. Помню, что приехала ловкая, хорошая, талантливая девочка. Бойкая.

Но в тот момент у меня был такой набор спортсменов, что она никак не вписывалась. И тогда у меня не было какого‑то интереса, как и у нее, видимо, чтобы заниматься в нашей группе», – сказал Мишин. 

Александра Трусова: «В 2016 году у меня было два варианта: Мишин или Тутберидзе. Больше понравилось у Тутберидзе, там тренировались звезды мирового женского катания»

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29 комментариев

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Ir_rish
Ответ Скелет_Полишинеля
Мишину было неинтересно брать себе, по его же словам, "бойкую, талантливую" девочку из-за того, что она "не вписывалась" в контингент его группы, но виновным за это назначил отсутствие интереса у девочки. Класс!
Где вы нашли поиски виновных?
Очевидно, Мишин быстро увидел, что девочка будет делать то, что захочет- и тратить время на разрешение конфликтных ситуаций не счел нужным.
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Heopsa
Ответ Девочка с севера
Да ну, тогда надо "Барона Мюнхгаузена" ставить и летать на пушечном ядре. Впервые в истории.
Не подкидывайте Рудковским идеи))
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Noname No
И сразу под статьёй высадился вагон фанатов ТШТ. И все как под инструкцию кинули меня в чс. Видимо отвечать за свои высеры не хотят
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Анастасия Внукова
Ответ Vasily Ivanov
ЧР -15 тоже собрала ?
серебро с небольшим отставанием от Радионовой
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Noname No
Ответ Olgacher
И указывали бы Мишину, как ей тенероваться, что и как прыгать.. АТ же все равно, кто стоял за бортиком, она никого не слышала и делала, что ей захочется. Мишин, видимо все сразу просчитал
Ну да, зачем Мишину серебро ОИ в ЖО вообще
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Ekoplane
Александра Трусова без сомнений запрыгала бы квады и у Профессора Мишина, а может быть и тройной аксель. При таком раскладе и Лиза Туктамышева уже бы исполняла квады на соревнованиях.
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vanessa2021
Ответ Heopsa
Сначала Саша вспоминала, куда и когда она пошла, теперь другие ее вспоминают. Рудковские перевернули на спортсе камаз с контентом, видать "Русалочку" разогревают. Следующая Яна: "Многооборотные прыжки только у Саши такие многооборотные! Она первая девочка, которая выпрыгнет на коньках из настоящей пушки! И сразу в контейнер с водой! Лучший в мире, кстати!"
На самом деле разогревают ветки с Сашей болельщики других фигуристок, особенно фанаты тшт..

Потому что именно эти персонажи днюют и ночуют на ветках про Сашу и делают им просмотры и набирают цифры комментов))))
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Скелет_Полишинеля
Мишину было неинтересно брать себе, по его же словам, "бойкую, талантливую" девочку из-за того, что она "не вписывалась" в контингент его группы, но виновным за это назначил отсутствие интереса у девочки.
Класс!
+3
-7
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Ekoplane
Зато потом Профессор Мишин снимал на телефон, как Александра Трусова исполняла женские квады уже у его ученика, Евгения Плющенко )) На четвертом этапе кубка России в 2020 году, я помню ✌
А посмотрев КП Марка Кондратюка на этапе Гран-при в Самаре этого сезона, Алексей Николаевич Мишин с уважением пожал Александре Вячеславовне руку. Так как она явно уже и тренирует (консультирует по прыжкам).
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Этери горячая
Мишин, вероятно, определил недостаток артистизма и не заинтересовался. В фигурном катании есть нечто большее, чем падение из-за пяти четверных прыжков.
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Девочка с севера
Ответ Heopsa
Сначала Саша вспоминала, куда и когда она пошла, теперь другие ее вспоминают. Рудковские перевернули на спортсе камаз с контентом, видать "Русалочку" разогревают. Следующая Яна: "Многооборотные прыжки только у Саши такие многооборотные! Она первая девочка, которая выпрыгнет на коньках из настоящей пушки! И сразу в контейнер с водой! Лучший в мире, кстати!"
Да ну, тогда надо "Барона Мюнхгаузена" ставить и летать на пушечном ядре. Впервые в истории.
+7
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Товарищ Майор.
трусова вообще никуда не вписывается
+12
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Vasily Ivanov
Ответ Ir_rish
В 2016 у Мишина была Лиза, собравшая все призы предыдущего сезона. Новая бойкая девочка, претендующая на лидера, с еще более бойким папой- явно не вписывалась.
ЧР -15 тоже собрала ?
+1
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Jessi
Мне кажется Лиза бы не потерпела конкурентку .
+4
-6
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Heopsa
Сначала Саша вспоминала, куда и когда она пошла, теперь другие ее вспоминают. Рудковские перевернули на спортсе камаз с контентом, видать "Русалочку" разогревают. Следующая Яна: "Многооборотные прыжки только у Саши такие многооборотные! Она первая девочка, которая выпрыгнет на коньках из настоящей пушки! И сразу в контейнер с водой! Лучший в мире, кстати!"
+17
-2
+15
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Ir_rish
В 2016 у Мишина была Лиза, собравшая все призы предыдущего сезона. Новая бойкая девочка, претендующая на лидера, с еще более бойким папой- явно не вписывалась.
+17
-5
+12
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Vasily Ivanov
Примерно в то-же время Мишин загубил карьеру талантливейшей Алисы Лозко , за то что она не хотела заниматься в его группе .....
+13
-9
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Olgacher
И указывали бы Мишину, как ей тенероваться, что и как прыгать.. АТ же все равно, кто стоял за бортиком, она никого не слышала и делала, что ей захочется. Мишин, видимо все сразу просчитал
+23
-4
+19
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Katerina Sunny
Честно сказал. Если у Мишина не было интереса, то маленькой Саше, наверное, было без разницы где тренироваться, тем более у Тутберидзе ей было за кем тянуться из девочек.
+7
-2
+5
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tancha.20
Может и рад был бы взять, но для этого надо было школу перестраивать. Обычная мужская практичность.
+3
-5
-2
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Самая цитируемая и вообще недура
И мысленно перекрестился.
+32
-5
+27
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nina1212
Ответ Ольга Калугина
Не было интереса к ловкой и талантливой. Кто-то лучше был?
Наверно и по характеру выбирают учеников. Сашу на самом деле с трудом представляю в группе Мишина, там совершенно другой характер. Надо чтобы ученик и тренер были на одной волне. Спокойный Мишин и упертая и трудноуправляемая Саша не сработались бы Еще и папа самбист там со своими условиями
+11
0
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Эдель
вот такие они, профессора кислых щей
+5
-13
-8
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oldparakhod
т. е. по факту, Саше и выбирать не пришлось, между ТШТ и Мишиным. В Питере изначально ничего не светило.
+7
-4
+3
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Delirium
Ответ Ольга Калугина
Не было интереса к ловкой и талантливой. Кто-то лучше был?
Она ж приезжала еще не квадисткой, без регалий, а у Мишина уже взрослые спортсменки были. Видимо не хотел тогда с молодежью возиться.
+7
-2
+5
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