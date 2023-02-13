Алексей Мишин: «Трусова никак не вписывалась в мою группу. И тогда у меня не было интереса, как, видимо, и у нее, чтобы заниматься»

Тренер по фигурному катанию рассказал, почему Александра Трусова не осталась в его группе.

Ранее Трусова написала в колонке для «Матч ТВ», что в 2016 году у нее был выбор – перейти в группу Мишина или к , где она в итоге и осталась.

«Я плохо помню в деталях визит Саши. Помню, что приехала ловкая, хорошая, талантливая девочка. Бойкая.

Но в тот момент у меня был такой набор спортсменов, что она никак не вписывалась. И тогда у меня не было какого‑то интереса, как и у нее, видимо, чтобы заниматься в нашей группе», – сказал Мишин.

Александра Трусова: «В 2016 году у меня было два варианта: Мишин или Тутберидзе. Больше понравилось у Тутберидзе, там тренировались звезды мирового женского катания»