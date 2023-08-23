Ирина Роднина: «Появление Костомарова на льду – это правильно. Он показывает всем людям пример, как из самой безвыходной ситуации можно выйти победителем»

Ирина Роднина считает правильным появление Романа Костомарова на льду.

Накануне олимпийский чемпион вышел к зрителям в шоу Ильи Авербуха в Сочи. В этом году он перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии.

«В последнее время я очень внимательно слежу за Романом. За тем, как он тренируется, как он проходит восстановление. И я могу сказать, что он это делает с тем же упорством, с каким он готовился когда-то к Олимпийским играм. Так что его появление на публике меня не сильно удивило. Я знала, что он вернется.

И появление на льду – это правильно. Ведь он показывает всем людям пример того, как из самой безвыходной ситуации можно выйти победителем. Костомаров стал кумиром для многих.

Если он не вернется на лед, то ничего страшного. Мне кажется, сейчас ему стоит больше уделять времени реабилитации. Потому что очень непросто вернуться к привычной жизни после таких жизненных испытаний. Даже несмотря на хорошее состояние и настроение. Это долгий путь», – сказала .

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

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