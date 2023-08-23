Ягудин о Костомарове: «Бывают моменты в жизни, когда кажется, что нет уже ни малейшего шанса. Надо бороться до конца, вот и все»

Алексей Ягудин высказался о возвращении Романа Костомарова на лед.

Костомаров – олимпийский чемпион в танцах на льду, в этом году он перенес несколько ампутаций. Накануне фигурист вышел к зрителям во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

«Всякие бывают моменты в жизни, когда кажется, что нет уже ни малейшего шанса. Кто знает, как может все обернуться? А Ромка здесь уже и машину водил пару дней назад.

Рома год назад и сейчас – это два разных человека внешне, но это никак его не останавливает от того, чтобы быть вместе с нами.

Сказал: «Слушайте, зато впервые посмотрел шоу Ильи Авербуха со стороны, а не из-за кулис». Надо бороться до конца, вот и все», – сказал олимпийский чемпион Ягудин.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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