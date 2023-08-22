Тотьмянина о выходе Костомарова на лед: «За сценой все стояли и плакали. В этой жизни возможно все, главное – иметь желание»

Теги Роман Костомаров Татьяна Тотьмянина ледовые шоу Фигурное катание

Тотьмянина рассказала об эмоциональной реакции на участие Костомарова в шоу.

Олимпийский чемпион Турина-2006 сегодня вышел на лед к зрителям шоу Ильи Авербуха. Ранее он перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии, провел полгода в больнице.

«Сегодня все получили гиперэмоцию. Даже мы, хотя видели Романа Костомарова не в первый раз, в отличие от зрителей.

Во время финала все стояли и плакали за сценой, потому что нужно иметь силу духа, чтобы не только выйти из того состояния и вернуться в жизнь, но и сделать шаг на лед, переступить через себя. Позволить своей супруге снова быть в своем мире, отвлечься от этого произошедшего несчастья.

В любом случае, огромное уважение и поддержка. Думаю, для зрителей это тоже показательно. В этой жизни возможно все, главное – иметь желание», – сказала олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина

Роман Костомаров вышел к зрителям на лед в шоу Авербуха в Сочи. Ранее он перенес ампутацию стоп из-за осложнений пневмонии

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

2 комментария

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АНтошка 14
Татьяна точно знает о чем говорит
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Стюардесс по имени Жанн
я желаю чтоб война закончилась ... но что то не очень получается .... а ещё Дженифер Энистон
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