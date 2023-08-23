Бетина Попова: «Все критерии спорта у танцев на льду есть. Другое дело, что зрителю сложно понимать правила»

Теги сборная России танцы на льду Бетина Попова Фигурное катание

Хореограф Бетина Попова высказалась о трудности понимания правил танцев на льду.

«Есть объективные виды спорта, а есть субъективные. Везде, где присутствуют судьи, всегда возникает вопрос человеческого фактора. В танцах на льду, я бы сказала, что он максимальный.

Если у одиночников обычные зрители, например, видят, как кто-то упал, что-то недокрутил или не сделал, то в танцах, чтобы разобраться с правилами, нужно потратить очень много времени и нервов.

Особенно очень сложно бывает понять, что конкретно оценивают судьи. Они-то сами все знают: судейская бригада выставляет оценки, основываясь на огромном своде правил, но простым болельщикам он не доступен. Разумеется, у них может возникнуть вопрос: «Что такое здесь происходит, что здесь оценивают?»

Однако танцы на льду – это очень тяжелая, энергозатратная история. История про выносливость, про быстрее, выше, сильнее. То есть все критерии спорта у них есть. Кто делает более сложные поддержки, более сложные координационные вещи, катается на большей скорости, получает выше баллы.

Другое дело, что зрителю их правда сложно понимать. Даже я сейчас, не тренируя танцоров, периодически читаю правила, и мне нужна консультация тех, кто работает с танцами. Потому что не всегда удается разобраться с правилами с первого раза», – сказала Попова.

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5 комментариев

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Ягун Ягунини
Наоборот, критерии в танцах просты и понятны. Влиятельность федерации, тренера, номер в очереди на пьедестал....
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Мурманчанин37
Перспективная ветка))
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Любитель_ФК
Ну если уж сама танцовщица не может разобраться в правилах и критериях оценки танцев, как же простому зрителю понять , за что ставятся оценки и почему одна пара стоит выше другой? И как бы не старались представители танцев представить свой вид, как вид спорта, получается очень сомнительно. Отсюда и традиционная "очередь" , переиграть фаворита не представляется возможным, полное неведение зрителя за что получают пары те или иные оценки, поэтому и интерес к танцам стремительно пропадает, как к виду спорта. И как бы представители этого вида не старались нам объяснять всю сложность, видом спорта танцы так по сути и не стали.
+3
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Блинчик
Да когда уже это ФК перестанут показывать тупым зрителям, которые ничего не понимают? Соревновались бы где-нибудь за закрытыми дверями на глазах исключительно "экспертов" типа ТАТ, Жулина и Журанкова.
+2
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natali5228
Танцы на льду давно перестали быть спортом. Ещё до того, как дэвисов на ЧР оценили практически как пападакисов
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-2
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