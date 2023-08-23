Бетина Попова: «Все критерии спорта у танцев на льду есть. Другое дело, что зрителю сложно понимать правила»

Хореограф Бетина Попова высказалась о трудности понимания правил танцев на льду.

«Есть объективные виды спорта, а есть субъективные. Везде, где присутствуют судьи, всегда возникает вопрос человеческого фактора. В танцах на льду, я бы сказала, что он максимальный.

Если у одиночников обычные зрители, например, видят, как кто-то упал, что-то недокрутил или не сделал, то в танцах, чтобы разобраться с правилами, нужно потратить очень много времени и нервов.

Особенно очень сложно бывает понять, что конкретно оценивают судьи. Они-то сами все знают: судейская бригада выставляет оценки, основываясь на огромном своде правил, но простым болельщикам он не доступен. Разумеется, у них может возникнуть вопрос: «Что такое здесь происходит, что здесь оценивают?»

Однако танцы на льду – это очень тяжелая, энергозатратная история. История про выносливость, про быстрее, выше, сильнее. То есть все критерии спорта у них есть. Кто делает более сложные поддержки, более сложные координационные вещи, катается на большей скорости, получает выше баллы.

Другое дело, что зрителю их правда сложно понимать. Даже я сейчас, не тренируя танцоров, периодически читаю правила, и мне нужна консультация тех, кто работает с танцами. Потому что не всегда удается разобраться с правилами с первого раза», – сказала .

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