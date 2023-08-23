Бетина Попова: «Самыми сложными элементами в танцах на льду я бы назвала блок на одной ноге и дорожку»

Тренер и хореограф Бетина Попова назвала самый сложный элемент в танцах на льду.

«Наверное, я бы назвала самыми сложными элементами в танцах на льду блок на одной ноге и дорожку. Это те элементы, в которых важно качество самих шагов, сложных поворотов. Также раньше фигуристы выступали с обязательным танцем, но сейчас его нет.

Блок на одной ноге показывает индивидуальное мастерство каждого из партнеров, и все четыре шага здесь нужно сделать максимально идеально. Это достаточно трудно.

В разных тренерских коллективах, бывает, как-то извращаются, стараясь спрятать какие-то моменты, найти правильные ракурсы, добиться хорошей скорости, чтобы выполнить все повороты. В любом случае это исключительно сложный элемент, и крайне редко за него получают четвертый уровень», — сказала .

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