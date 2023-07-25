Российский фигурист Сергей Мозгов рассказал о проблемах со здоровьем после спорта.

Мозгов выступал в танцах на льду с Бетиной Поповой.

– Вы завершали карьеру из-за серьезных проблем со спиной. Удалось их решить для нормальной жизни?



– Когда мне не дали допуск на чемпионат России, сказали: «Не дай бог упадешь, ноги вообще откажут». Сделали блокаду, но все равно было категорическое «нет». Фактически у меня лопнули два спинных диска. Срастаются позвонки в поясничном отделе.

Сейчас поставлен диагноз – болезнь Бехтерева. Это спондилоартроз второй степени, что-то такое. К боли привык. Иногда чуть-чуть отказывают ноги, перестают работать. Но я все равно стараюсь вести активный образ жизни. Тренирую, участвую в веломарафонах.



– Это можно исправить операцией или лечением?

– В Новый год у меня резко поднялась температура до 39. Опухли ноги, руки. Не мог ходить неделю. Съездил в институт ревматологии, где и сказали про болезнь Бехтерева. Не наследственная, а приобретенная в связи с травмами. Почему я так долго о ней не знал? Наверное, высокий болевой порог. Болезнь не лечится. На постоянной основе пью шесть-восемь таблеток в день, чтобы держать себя в форме.

– Что именно к этому вас привело, врачи не говорят?

– Скорее всего, поддержки и работа с большими весами в зале. Из-за этого не выдержали диски. Это не так сильно влияет на жизнь, только руку не могу поднять выше плеча, дальше просто больно. Не мешает мне делать поддержки с детьми, они все легкие. Нельзя поднимать вес больше 60-70 килограммов.



– Получается, все мечты болельщиков, что после вам просто нужно встать в пару с легкой девочкой и продолжать карьеру, бессмысленные.

– Во-первых, сложно найти партнершу, с которой будет развитие без деградации. Во-вторых, все же возраст. Хотя было обидно, что как только мы закончили кататься, существенно увеличили призовые спортсменам, – сказал .