Сергей Мозгов: «Сейчас мне поставлен диагноз – болезнь Бехтерева. К боли привык. Иногда чуть-чуть отказывают ноги, перестают работать»

Теги сборная России травмы танцы на льду Сергей Мозгов Бетина Попова Р-Спорт Фигурное катание

Российский фигурист Сергей Мозгов рассказал о проблемах со здоровьем после спорта.

Мозгов выступал в танцах на льду с Бетиной Поповой. 

– Вы завершали карьеру из-за серьезных проблем со спиной. Удалось их решить для нормальной жизни?
 
– Когда мне не дали допуск на чемпионат России, сказали: «Не дай бог упадешь, ноги вообще откажут». Сделали блокаду, но все равно было категорическое «нет». Фактически у меня лопнули два спинных диска. Срастаются позвонки в поясничном отделе.

Сейчас поставлен диагноз – болезнь Бехтерева. Это спондилоартроз второй степени, что-то такое. К боли привык. Иногда чуть-чуть отказывают ноги, перестают работать. Но я все равно стараюсь вести активный образ жизни. Тренирую, участвую в веломарафонах.
 
– Это можно исправить операцией или лечением?

– В Новый год у меня резко поднялась температура до 39. Опухли ноги, руки. Не мог ходить неделю. Съездил в институт ревматологии, где и сказали про болезнь Бехтерева. Не наследственная, а приобретенная в связи с травмами. Почему я так долго о ней не знал? Наверное, высокий болевой порог. Болезнь не лечится. На постоянной основе пью шесть-восемь таблеток в день, чтобы держать себя в форме.

– Что именно к этому вас привело, врачи не говорят?

– Скорее всего, поддержки и работа с большими весами в зале. Из-за этого не выдержали диски. Это не так сильно влияет на жизнь, только руку не могу поднять выше плеча, дальше просто больно. Не мешает мне делать поддержки с детьми, они все легкие. Нельзя поднимать вес больше 60-70 килограммов.
 
– Получается, все мечты болельщиков, что после Бетины Поповой вам просто нужно встать в пару с легкой девочкой и продолжать карьеру, бессмысленные.

– Во-первых, сложно найти партнершу, с которой будет развитие без деградации. Во-вторых, все же возраст. Хотя было обидно, что как только мы закончили кататься, существенно увеличили призовые спортсменам, – сказал Мозгов

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9 комментариев

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Mariaku
Сергею только здоровья! Хороший танцор, очень красивый был дуэт не с Бетиной, а с Анной Яновской, с прицелом на топовый уровень, по-настоящему жаль, что не сложилось. Найти миниатюрную партнёршу весом до 60 кг даже в танцах, кажется, возможно, сейчас все стремятся быть стройными, но лучше не рисковать, пусть лёгких детишек обучает поддержкам. Хочется видеть Сергея в кике в роли тренера или хореографа!
+13
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Anna
Какой ужас.. Здоровья ему 🙏
+9
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Анастасия Прудникова
Жалко.( Почитала про эту болезнь, весьма неприятный недуг и с ней лучше в спорт не возвращаться. Здоровье дороже.
+6
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Док Аксель
Сергею здоровья и благополучия. Не тот диагноз и течение болезни, чтобы думать о возвращении в большой спорт. А вот работать с детьми, попробовать себя в качестве постановщика и хореографа вполне реально. Удачи !
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Katerina Sunny
Сергею здоровья, помню их с Аней на ЮЧМ 2015.
+2
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Леди Брэкнелл
Эх, сочувствую, я тоже ббшница. Сейчас есть неплохие препараты, слава Богу, идут разработки новых. Желаю стойкой ремиссии!
+2
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Ромашка17
Ответ Mariaku
Сергею только здоровья! Хороший танцор, очень красивый был дуэт не с Бетиной, а с Анной Яновской, с прицелом на топовый уровень, по-настоящему жаль, что не сложилось. Найти миниатюрную партнёршу весом до 60 кг даже в танцах, кажется, возможно, сейчас все стремятся быть стройными, но лучше не рисковать, пусть лёгких детишек обучает поддержкам. Хочется видеть Сергея в кике в роли тренера или хореографа!
В роли тренера в кике мы его уже видели на соревнованиях. Пусть здоровье будет у него.
+2
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Olga.t
Ответ Анастасия Прудникова
Жалко.( Почитала про эту болезнь, весьма неприятный недуг и с ней лучше в спорт не возвращаться. Здоровье дороже.
Всё индивидуально.
У норвежского лыжника Шюра Роте эта болезнь диагностирована в 2017 году, но он продолжил выступать за сборную Норвегии и весьма успешно.
Конечно, разные виды спорта, и разные нагрузки и болевые пороги. Но в любом случае можно вести активный образ жизни, при этом принимать лекарственные препараты.
+2
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