Тренер Вадима Воронова: «Работа с мальчиками – психологически сложный процесс. То они не отходят от тебя, то начинают все делать по-своему»

Тренер Игорь Лютиков рассказал о работе с фигуристом Вадимом Вороновым.

«Для нас было важно попасть на контрольные прокаты юниоров. В прошлом сезоне Вадим выиграл первенство России младшего возраста, стал третьим на первенстве России старшего возраста. Сезон сложился удачно, и хотелось продолжать расти.

Для молодого фигуриста контрольные прокаты – очень важный момент, особенно в период становления, взросления. Это ведь не только показ программ, это и общение со специалистами, которые высказывают замечания, и знакомство с ребятами, которые опытнее.

Я отметил, что с каждым днем на сборе в Новогорске Вадим добавлял, становился увереннее. Для тех, кто участвует в прокатах в первый раз – это рубеж, когда «детство» заканчивается и надо настраиваться на серьезную работу.

В этом сезоне у Вадима новая короткая программа на тему Испании (Juno Reactor «Pistolero»). Он сам хотел кататься под такую музыку, и программа, на мой взгляд, получилась интересней прошлогодней, хотя и та была удачной.

Мне самому нравится испанская тема, испанские ритмы, стиль. В свое время я сам тоже катал «испанскую» программу. В этой музыке есть темперамент, она заводит, и, думаю, Вадику это подходит.

Когда он хорошо катает программу, мне нравится. Но понятно, сейчас начало сезона, мы продолжим работу, потому что пока я не вижу всего, что хотел бы увидеть в новой короткой.

В постановке программы помогала Елена Григорьева. Она давно работает с юными фигуристами, знает их, и было логично пригласить ее для постановки. Произвольную «Аве Мария» мы не меняли, потому что произвольная программа сложнее, и ее нужно вкатывать и вкатывать.

Вадим и его младший брат Добромир тренируются у меня год. Постепенно приноравливаемся друг к другу, они начинают понимать, какие-то вещи принимать, доверять.

Работа с мальчиками всегда процесс длительный, психологически сложный. Это как выражение: кошка, которая гуляет сама по себе. Вот и парни: то не отходят от тебя, то уходят в себя, начинают делать по-своему... Тренировать мальчиков – это такой психологический ребус», – сказал тренер.