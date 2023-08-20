Эдуард Карартынян: «Прокаты прошли хорошо, все получилось. Показал новую произвольную, но над ней еще предстоит много работы»

Эдуард Карартынян заявил, что доволен тем, как прошли контрольные прокаты.

Карартынян тренируется в группе Светланы Соколовской.

«Прокаты прошли хорошо, все получилось, что было запланировано.

Показал свою новую произвольную программу, но над ней еще предстоит много работы, короткую программу решили оставить с прошлого сезона», – сказал фигурист.

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