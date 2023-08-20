Эдуард Карартынян: «Прокаты прошли хорошо, все получилось. Показал новую произвольную, но над ней еще предстоит много работы»

Теги сборная России мужское катание контрольные прокаты Эдуард Карартынян Фигурное катание

Эдуард Карартынян заявил, что доволен тем, как прошли контрольные прокаты.

Карартынян тренируется в группе Светланы Соколовской. 

«Прокаты прошли хорошо, все получилось, что было запланировано.

Показал свою новую произвольную программу, но над ней еще предстоит много работы, короткую программу решили оставить с прошлого сезона», – сказал фигурист. 

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2 комментария

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Аврора кубик
Всегда есть над чем работать)) удачи в сезоне)
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