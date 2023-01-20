Станислава Константинова завершила спортивную карьеру

Российская фигуристка Станислава Константинова объявила о завершении спортивной карьеры.

«Я откладывала это, как могла, последние полтора года. Два раза уходила и снова возвращалась обратно. Все потому, что безумно люблю фигурное катание.

Нереальные эмоции от выступлений на публике, победы, преодоление себя – этого всего мне будет очень сильно не хватать. Я горжусь каждой своей медалью, каждым крупным турниром, 5 сезонами в сборной команде страны, чемпионатами Европы и мира, а также ценю не самые удачные старты и сезоны за то, что я научилась не сдаваться и бороться до последнего. Думаю, что в спорте я сделала все, что могла, и счастлива двигаться дальше.

Это решение было очевидно, но мне было важно прийти к этому и рассказать самой, без чужих подсказок.

Также хочу поблагодарить всех, кто был рядом, поддерживал, смотрел на меня все эти 15 лет. Всем моим дорогим тренерам, которые вложили в меня очень много сил и нервов, нашим специалистам и руководителям и, конечно, болельщикам. Для меня было честью кататься для вас, а также защищать цвета флага нашей сборной!

Мы с вами обязательно увидимся, я остаюсь в фигурном катании. Карьера спортсмена зачастую не слишком совместима с участием в интересных проектах и шоу. Рассчитываю, что теперь я смогу реализовать свой потенциал в этой сфере.

А также горю всевозможными идеями в постановках программ, думаю, это действительно то, к чему лежит моя душа, и что у меня хорошо получается. Чувствую и знаю, что мне есть что передать спортсменам, и как тренеру, и как хореографу», – написала спортсменка.

Константиновой 22 года, она серебряный призер этапа Гран-при в Финляндии сезона-2018/19, бронзовый призер Универсиады-2019. На чемпионате Европы-2019 заняла 4-е место.