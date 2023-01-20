Станислава Константинова завершила спортивную карьеру

Теги сборная России женское катание Станислава Константинова Фигурное катание

Российская фигуристка Станислава Константинова объявила о завершении спортивной карьеры.

«Я откладывала это, как могла, последние полтора года. Два раза уходила и снова возвращалась обратно. Все потому, что безумно люблю фигурное катание.

Нереальные эмоции от выступлений на публике, победы, преодоление себя – этого всего мне будет очень сильно не хватать. Я горжусь каждой своей медалью, каждым крупным турниром, 5 сезонами в сборной команде страны, чемпионатами Европы и мира, а также ценю не самые удачные старты и сезоны за то, что я научилась не сдаваться и бороться до последнего. Думаю, что в спорте я сделала все, что могла, и счастлива двигаться дальше.

Это решение было очевидно, но мне было важно прийти к этому и рассказать самой, без чужих подсказок.

Также хочу поблагодарить всех, кто был рядом, поддерживал, смотрел на меня все эти 15 лет. Всем моим дорогим тренерам, которые вложили в меня очень много сил и нервов, нашим специалистам и руководителям и, конечно, болельщикам. Для меня было честью кататься для вас, а также защищать цвета флага нашей сборной!

Мы с вами обязательно увидимся, я остаюсь в фигурном катании. Карьера спортсмена зачастую не слишком совместима с участием в интересных проектах и шоу. Рассчитываю, что теперь я смогу реализовать свой потенциал в этой сфере.

А также горю всевозможными идеями в постановках программ, думаю, это действительно то, к чему лежит моя душа, и что у меня хорошо получается. Чувствую и знаю, что мне есть что передать спортсменам, и как тренеру, и как хореографу», – написала спортсменка.

Константиновой 22 года, она серебряный призер этапа Гран-при в Финляндии сезона-2018/19, бронзовый призер Универсиады-2019. На чемпионате Европы-2019 заняла 4-е место.

56 комментариев

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Дудабот Уно
Стася, ты была самой красивой фигуристкой. Дай нам возможность любоваться тобой у бортика больших соревнований. Удачи!
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lanfqk
Ответ Last November
Даже у рожавшей Погорилой есть тройной? Тогда за Загитову особенно стыдно, что она только двойные делает.
У Загитовой вроде все тройные, включая лутц сохранились...
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Кот Лютик
А где у нее победы-то?
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garovatat
Ответ мистер бин
Жду когда Погорилая закончит.
ахаха)) и не говорите!
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Realcorwin
Самая красивая фигуристка на свете :).
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elvira yusupova
Ответ Last November
Даже у рожавшей Погорилой есть тройной? Тогда за Загитову особенно стыдно, что она только двойные делает.
Противно от вашего вранья
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Михаил Михайлов
Как? Неужели закончила? Хотя, что-то пару лет её как не было видно.
По сути признала очевидное.
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Kathryna
Ответ Ортодокс7
Последнее время она не тренировалась, давала в интервью неадекватные оценки происходящему в фигурном катании, как вторая Бетина Попова, поэтому расставание без сожаления.
Вот как раз Стася всегда давала адекватные оценки всему происходящему и не боялась сказать правду, в отличии от некоторых.
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KMR
Самая женственная фигуристка.
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Kathryna
Ответ Анна Беляева
Да. по осени объявляла уже.
Она не объявляла, это делала Буцаева. Объявила Стася сегодня.
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Kathryna
У Стаси сейчас хорошо развивается карьера тренера. Когда есть выбор нет смысла держаться за соревновательное фигурное катание. Выбор она сделала правильный и во время. Желаю Стасе реализовать себя на 100 процентов в новых начинаниях. Все у нее получится!
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UserFreud
Удаче Стасе вне соревновательного льда :)
Она недолго соревновалась, но у неё было много ярких и запоминающихся программ. Каренина, Февраль, Малагенья, Цирк дю Солей...
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Sektor_5
Давно пора.
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severyanka
Глядя на все, что происходит сейчас, карьера Стаси выглядит фееричной! Ах сколько нереализованных шансов, сколько было авансов дано и ничего не пошло в прок. Ничто не вечно. Красивая и ладная фигуристка. Другим наука, как себя в фигурном катании надо ощущать. Успехов.
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I. Bryzgalov
Самая красивая, статная фигуристка...
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Милиана
Одна из первых наших красавиц.
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Anton_Right
Вот просто пронаблюдайте. Просто ради интереса...
https://ibb.co/JcH6Gv1

На предлагаемом скриншоте - небольшая табличка. Причем, намеренно, не очень хорошо "организованная".
и речь идет даже идет не об условных " поколениях", а скорее, о периодах активных фаз в карьерах наших фигуристок

На иллюстрации 4 столбца с фигуристками: достаточно давно завершившими (до начала сезона 2019-20), затем столбец с фактически завершившими или сделавшими это недавно или сомневающимися, но с которыми всё понятно (2-й столбец - и там много кто выделен курсивом ), 3-й - действующими в текущем моменте времени или как бы действующими, но на которых многим уже "всё равно" и, наконец, 4-й столбец - фигуристки, которые еще не вышли из разряда "юниоров"...
Конечно эту "табличку" можно редактировать и совершенствовать до бесконечности. Да так оно и есть в общем - она всё время в процессе исправлений...
Суть в другом - посмотрите, сколько фигуристок закончили в приличном боевом возрасте и сколько осталось действующих на сегодняшний день...

Это всё к вопросу о том, что многие утверждают о том: что никакого кризиса наше российское женское одиночное сейчас не испытывает и у нас всё просто замечательно и прекрасных талантливых конкурентоспособных фигуристок у нас ещё много, "а будет еще больше" - и так будет всегда! И потому мы впереди планеты всей.
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Darth_Pershman
Ответ Анна Беляева
Да. по осени объявляла уже.
Пугачева вон сколько раз со сцены уходила, хорошую новость можно и на бис подать)))
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Владимир
А Валиева????
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Olga.t
Стасины программы "Февраль" и "Анна Каренина" были прекрасны!
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Наталья Карлова
Ответ margosha58
Шоу много, но где участвовала Стася? Даже Погорилая катается в шоу. Наверное, Стасю не приглашают. И ИМХО, она совсем не в форме даже для шоу.
ну в какой форме она вообще непонятно... и в шоу разные есть роли, не все принцес и королев катают, по мне так все дело во внутреннем состоянии, если как она пишет - для нее фигурное катание любовь жизни - то пристроиться! было бы желание! У Станиславы ведь есть свои фанаты? значит будет востребована и в шоу!
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The Grey
Ответ Last November
Да, не устроена. Очевидно тоже в шоу хочет, а её никуда не зовут почему-то. Видимо титулованные нужны.
Стасю в шоу зовут и она в них выступала, но из-за серьезной травмы с которой она боролась весь прошлый год, пришлось пока с шоу повременить. Но зато все свое время уделила тренерской работе.
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margosha58
Ответ Наталья Карлова
все-таки хорошо, что сейчас много ледовых шоу... хоть какая-то востребованность у фигуристов... удачи всем спортсменам после завершения карьеры!
Шоу много, но где участвовала Стася? Даже Погорилая катается в шоу. Наверное, Стасю не приглашают. И ИМХО, она совсем не в форме даже для шоу.
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Товарищ Майор.
Ответ Nataly1991
Девушка не устроена? Явно ищет работодателя, ну просто резюме выложила
С её внешностью может на онлифанс устроиться
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JforJustSkate
Здоровья, успеха во всех начинаниях Станиславе. Яркая, запоминающаяся, статная и очень женственная, стильная на льду фигуристка. Топы топами, а она всё равно не терялась среди них.

"Счастлива двигаться дальше" : отлично сказано. Чувствуется, есть надежды, есть цель. Удачи!
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