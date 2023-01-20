Станислава Константинова завершила спортивную карьеру
Российская фигуристка Станислава Константинова объявила о завершении спортивной карьеры.
«Я откладывала это, как могла, последние полтора года. Два раза уходила и снова возвращалась обратно. Все потому, что безумно люблю фигурное катание.
Нереальные эмоции от выступлений на публике, победы, преодоление себя – этого всего мне будет очень сильно не хватать. Я горжусь каждой своей медалью, каждым крупным турниром, 5 сезонами в сборной команде страны, чемпионатами Европы и мира, а также ценю не самые удачные старты и сезоны за то, что я научилась не сдаваться и бороться до последнего. Думаю, что в спорте я сделала все, что могла, и счастлива двигаться дальше.
Это решение было очевидно, но мне было важно прийти к этому и рассказать самой, без чужих подсказок.
Также хочу поблагодарить всех, кто был рядом, поддерживал, смотрел на меня все эти 15 лет. Всем моим дорогим тренерам, которые вложили в меня очень много сил и нервов, нашим специалистам и руководителям и, конечно, болельщикам. Для меня было честью кататься для вас, а также защищать цвета флага нашей сборной!
Мы с вами обязательно увидимся, я остаюсь в фигурном катании. Карьера спортсмена зачастую не слишком совместима с участием в интересных проектах и шоу. Рассчитываю, что теперь я смогу реализовать свой потенциал в этой сфере.
А также горю всевозможными идеями в постановках программ, думаю, это действительно то, к чему лежит моя душа, и что у меня хорошо получается. Чувствую и знаю, что мне есть что передать спортсменам, и как тренеру, и как хореографу», – написала спортсменка.
Константиновой 22 года, она серебряный призер этапа Гран-при в Финляндии сезона-2018/19, бронзовый призер Универсиады-2019. На чемпионате Европы-2019 заняла 4-е место.
По сути признала очевидное.
Она недолго соревновалась, но у неё было много ярких и запоминающихся программ. Каренина, Февраль, Малагенья, Цирк дю Солей...
https://ibb.co/JcH6Gv1
На предлагаемом скриншоте - небольшая табличка. Причем, намеренно, не очень хорошо "организованная".
и речь идет даже идет не об условных " поколениях", а скорее, о периодах активных фаз в карьерах наших фигуристок
На иллюстрации 4 столбца с фигуристками: достаточно давно завершившими (до начала сезона 2019-20), затем столбец с фактически завершившими или сделавшими это недавно или сомневающимися, но с которыми всё понятно (2-й столбец - и там много кто выделен курсивом ), 3-й - действующими в текущем моменте времени или как бы действующими, но на которых многим уже "всё равно" и, наконец, 4-й столбец - фигуристки, которые еще не вышли из разряда "юниоров"...
Конечно эту "табличку" можно редактировать и совершенствовать до бесконечности. Да так оно и есть в общем - она всё время в процессе исправлений...
Суть в другом - посмотрите, сколько фигуристок закончили в приличном боевом возрасте и сколько осталось действующих на сегодняшний день...
Это всё к вопросу о том, что многие утверждают о том: что никакого кризиса наше российское женское одиночное сейчас не испытывает и у нас всё просто замечательно и прекрасных талантливых конкурентоспособных фигуристок у нас ещё много, "а будет еще больше" - и так будет всегда! И потому мы впереди планеты всей.
"Счастлива двигаться дальше" : отлично сказано. Чувствуется, есть надежды, есть цель. Удачи!