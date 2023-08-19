Елизавета Туктамышева: «На данный момент работаю над стабильностью и не планирую вставлять четверные в программу»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева не планирует включать четверные прыжки в свою программу.

«Тройной аксель, конечно, периодически прыгаю, отрабатываю.

Что касается четверного тулупа, на данный момент работаю над стабильностью и не планирую вставлять четверные в программу», – сказала чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию.

В минувшем сезоне 26-летняя Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России и финала Гран-при страны.

14 комментариев

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Аленка_76
Удачи Лизе!Буду с нетерпением ждать обновленную короткую программу
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Александр Гороховик
Неужели мы так и не увидим его в исполнении Императрицы Елизаветы на официальном старте?...
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Тайга86
Ответ Алеся Ткаченко
Все вопросы к журналистам.Им это интересно
Зачем спрашивать о том, чего по сути нет, кроме единичных случаях на тренировках, и то по всей видимости точно не в настоящее время? Зачем поддерживать эту тему, если уже сама понимаешь что квады так и останутся там же?...Это было интересно(в том числе и мне) еще не очень давно...Теперь уже хочется воскликнуть: или прыгай или молчи.
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Тайга86
Походу опять весь сезон будем слушать про Лизин четверной...Не понимаю уже даже, зачем довольно-таки возрастной для фк, яркой, самодостаточной спортсменке с крышесносной по длительности карьере по десятому кругу заводить эту шарманку? Ну да, спросили...А больше спрашивать не о чем что ли, чем о виртуальном кваде на соревнованиях?
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Мила Расковалова
Лиза идёт в сезон! Успехов ей и удачи!
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Елена Спирина
Лизе стабильности а сезоне. Лучше думать о здоровье, чем о четверных прыжках. У нее аксель прекрасный, зачем ей нужно рисковать
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Алеся Ткаченко
Дружбе,который ограничил комментарии неплохо бы пояснить как связаны триксели и квады.Вот Саша и Аня прыгают несколько квадов в программе но трикселя нет ни у той ни у другой.
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Lennuci
Ответ 22somebody22
Конечно,мне очень хочется,чтобы у Лизы четверной получился в соревновательной программе,но риск получить серьёзную травму очень велик.Пока нас не допустят до международных соревнований,рисковать нет смысла.Как показывает практика,Туктик конкурентноспособна и без четверного.
Он бы хоть вне программы в Инсте получился как надо и то сойдет.
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Lennuci
Ответ Елена Спирина
Лизе стабильности а сезоне. Лучше думать о здоровье, чем о четверных прыжках. У нее аксель прекрасный, зачем ей нужно рисковать
Да, ТАТ сто лет назад еще говорила, "Вон, посмотри, Радионова с Туктамышевой все здоровье берегут".
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Мурманчанин37
Ответ Дружба11
Из-за г-шоу вместо нарабатывания квада Лиза скачет по шоу потрясающе просто. Ты квад не делаешь потому что не работаешь над его выполнением.Вечное убаюкивание Лизы-спи дальше Лизочка и танцуй в опорках всякую безвкусицу на шоу алчного изи.
Не понимаю, когда такое пишут болельщики именно фигуристки, выступающей в шоу. Ей аукнется это в сезоне - скорее всего, да. Но человек хочет заработать. Если Вы не хотите чтобы человек зарабатывал в шоу (которые, кстати, не запрещены - то есть все законно), можете, как ее болельщик, ей оплачивать те же суммы, чтобы Туктамышева только тренировалась и выступала. Логично? Только мне кажется, за несколько шоу Туктамышева заплатит налогов больше, чем вы за год
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