Елизавета Туктамышева: «На данный момент работаю над стабильностью и не планирую вставлять четверные в программу»

Елизавета Туктамышева не планирует включать четверные прыжки в свою программу.

«Тройной аксель, конечно, периодически прыгаю, отрабатываю.

Что касается четверного тулупа, на данный момент работаю над стабильностью и не планирую вставлять четверные в программу», – сказала чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию.

В минувшем сезоне 26-летняя Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России и финала Гран-при страны.