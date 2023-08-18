«Будут и русские сезоны, и нерусские сезоны». Евгений Плющенко в ноябре откроет академию фигурного катания в Китае

Евгений Плющенко откроет академию фигурного катания в Китае.

«Друзья, скоро открытие академии «Ангелы Плющенко» в Китае, в Пекине. Дата открытия – ноябрь 2023 года. Благодарю наших китайских партнеров за оперативность. Следите за новостями!» – написал двукратный олимпийский чемпион.

Плющенко опубликовал видео, где показывает будущую академию и рассказывает о ней.

«Вокруг у нас есть прекрасный стадион с футбольным полем, с дорожками, есть мини-футбольные поля. А вот она – прекрасная арена. Она, кстати, строилась к Олимпиаде.

Сейчас вместе с нашими друзьями из Китая мы приняли решение делать на этой арене мою школу. Арена действительно крутая. Осталось буквально чуть-чуть, немножечко. Несколько недель, и она начнет работать», – сказал фигурист.

«Мы находимся в нашей будущей школе. Уже сделали разметку, буквально через несколько недель начнется заливка льда.

Арена с трибунами на три с половиной тысячи зрителей. Здесь мы будем проводить соревнования и наши шоу. И сказки, и русские сезоны, и нерусские сезоны. Все будет очень интересно.

Ждите новости. Скоро открывается школа, уже идет набор в Китае. Приехали вот с такой миссией сюда – развивать фигурное катание. Кстати, наши российские тренеры будут тренировать китайских спортсменов. В том числе и я.

На нашей территории будет баскетбольная площадка, мини-футбольная площадка. Фантастика вообще. Супер. И такие интересные тренажерчики здесь сделали», – отметил Плющенко и показал, как занимается на тренажере.

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