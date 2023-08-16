Плющенко поблагодарил китайских болельщиков после шоу в Пекине: «Было здорово кататься перед вами и для вас. Мы вернемся и выступим здесь снова»

Теги Евгений Плющенко видео Гном Гномыч ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Плющенко поблагодарил китайских болельщиков после шоу в Пекине.

С 4 по 13 августа в столице Китая прошли ледовые шоу двукратного олимпийского чемпиона «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

«Спасибо большое, Пекин. Мы представили здесь десять шоу. Было здорово быть здесь и кататься перед вами и для вас. И, конечно, хотелось бы сказать большое спасибо за эти цветы, игрушки, баннеры.

Надеюсь скоро снова увидеть вас. Мы вернемся и выступим здесь снова», – сказал Плющенко.

Наши фигуристы покоряют Китай: занятия с Трусовой за 200 тысяч, мечты Плющенко о новой академии, на очереди – шоу Навки

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia Solomakha
Навка: "Шо, опять? Заработал, дай другим."
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
Его с Яной особено и не ждут, но обещал вернуться.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Битва игрушек и перепись " Китайских болельщиков ". Они стали главными героями в ФК.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Здорово они съездили: и поработали, и столько интересного посетили!
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Отличные выступления коллектива шоу Плющенко на самом большом ледовом стадионе Китая! Евгений в свои 40 лет блестяще откатал и в очередной раз доказал, что мастер! Пара лебедей Трусова и Муравьева попадание в яблочко!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Думаю, через год Евгений и Яна привезут в Китай "Русалочку"
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сергею Филину тоже браво как великолепному постановщику!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
natali5228
Ответ Александр Скворцов
Его с Яной особено и не ждут, но обещал вернуться.
А ты я смотрю всех зрителей опросил?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий