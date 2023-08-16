Плющенко поблагодарил китайских болельщиков после шоу в Пекине: «Было здорово кататься перед вами и для вас. Мы вернемся и выступим здесь снова»

Евгений Плющенко поблагодарил китайских болельщиков после шоу в Пекине.

С 4 по 13 августа в столице Китая прошли ледовые шоу двукратного олимпийского чемпиона «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

«Спасибо большое, Пекин. Мы представили здесь десять шоу. Было здорово быть здесь и кататься перед вами и для вас. И, конечно, хотелось бы сказать большое спасибо за эти цветы, игрушки, баннеры.

Надеюсь скоро снова увидеть вас. Мы вернемся и выступим здесь снова», – сказал Плющенко.

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