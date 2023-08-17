«Впечатлена прекрасными видами». Щербакова показала фото из Шэньчжэня

Теги сборная России фото женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова опубликовала новые фото из Китая.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию прибыла в страну 14 августа и затем выступила в ледовом шоу.

«Впечатлена прекрасными видами Шэньчжэня», – написала она в телеграм-канале, показав фото после прогулки по городу.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
После такого приёма у Ани наверняка будут еще активности в Китае и новые контракты.
Жаль, что ТЩК в свое время не добрали мирового признания и славы, столько у них всего забрали пандемия и отстранение.
Про нынешнее поколение вообще до слёз.
Анютий в этой поездке настоящая ЗВЕЗДА!!!
+26
-14
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
Жалко китайцев, что они в полной мере не насладились своей Олимпиадой. И ребята наши тоже. Могли погулять по Пекину, пообщаться с представителями других видов спорта, познакомиться с болельщиками. Рада за Аню, что хоть сейчас она окунулась в атмосферу любви и признания. И спасибо Китаю, что всё таки провели Олимпиаду.
+20
-9
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юна73
Ответ Tresk2
Это вам не шаровары Загитовой.
День прожит не зря!)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lada
Очень красивые яркие фото и красивая Анечка, очень идёт ей этот комбинезончик)
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nikolett
Аня такая изящная и утончённая всегда на фото. Есть в ней особый шарм и интелллигентность. То ли это врождённое, то ли она умеет вот так по-королевски себя держать.
Очень красивой девушкой выросла.
Китайцы устроили ей по-настоящему феерическую встречу. Любят её там очень. Поэтому и контракты есть международные, и популярность мировая поддерживается.
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lesana
в этих фото все прекрасно!
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wen Wu
I hope she can come to China more often, In private or on businesses. She is most welcomed here.
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Красивые фотографии Аня выложила в посте!
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Аня у себя выложила вид на ночной город с 99 этажа небоскрёба. Красиво!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Впечатлен прекрасной Аней.
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Криницкий
Встречу китайцы конечно организовали потрясающую.Этот визит мы запомним надолго.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Красивый вид.) Ане счастливого возвращения домой!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Красота
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
абанамат
Это было сказочно-прекрасно! Спасибо, китайским почитателям таланта Анюты, за такой прекрасный приём!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Красавица на красивом фоне.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Действительно красивый вид города
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Спустя долгое время может, наконец, погулять там, где соревновалась и побеждала! Здоро, что такая возможность сейчас есть.
+13
-11
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
У Ани уже вырабатывается свой вкус в одежде, который можно описать двумя словами - сдержанность и утонченность. Красота, что тут ещё сказать
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Удачный план, красивый вид на фоне которого Анна прекрасно смотрится !
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Else Bell
Анечка умничка и красавица
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закрыт по беспределу
Умница, везде успевает.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FlowerF
Лучше поздно, чем никогда.
Сама Олимпиада, конечно, нервов потрепала изрядно - и куча тестов до выезда, и пузырь, и снова тесты, и ожидание по команднику, и ситуация с Камилой, и потом... После победы.
Так что от всей души рада, что хотя бы сейчас Аня почувствует всю силу любви и восхищения жителей страны ОИ-22.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
В фан-группе Ани опубликовали также ее влог о посещении парка аттракционов в Сочи с сестрами: https://t.me/TeamAShcherbakova/12627
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Milorada K
Ответ avcgloronalduMU
Комментарий скрыт
Да вы что. Только дышать там вообще нечем в большинстве городов. В воздухе вся таблица Менделеева. А вы меньше мусорите, тогда тоже чистота будет.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий