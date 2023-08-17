«Впечатлена прекрасными видами». Щербакова показала фото из Шэньчжэня
Анна Щербакова опубликовала новые фото из Китая.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию прибыла в страну 14 августа и затем выступила в ледовом шоу.
«Впечатлена прекрасными видами Шэньчжэня», – написала она в телеграм-канале, показав фото после прогулки по городу.
Жаль, что ТЩК в свое время не добрали мирового признания и славы, столько у них всего забрали пандемия и отстранение.
Про нынешнее поколение вообще до слёз.
Анютий в этой поездке настоящая ЗВЕЗДА!!!
Очень красивой девушкой выросла.
Китайцы устроили ей по-настоящему феерическую встречу. Любят её там очень. Поэтому и контракты есть международные, и популярность мировая поддерживается.
Сама Олимпиада, конечно, нервов потрепала изрядно - и куча тестов до выезда, и пузырь, и снова тесты, и ожидание по команднику, и ситуация с Камилой, и потом... После победы.
Так что от всей души рада, что хотя бы сейчас Аня почувствует всю силу любви и восхищения жителей страны ОИ-22.