«Впечатлена прекрасными видами». Щербакова показала фото из Шэньчжэня

Анна Щербакова опубликовала новые фото из Китая.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию прибыла в страну 14 августа и затем выступила в ледовом шоу.

«Впечатлена прекрасными видами Шэньчжэня», – написала она в телеграм-канале, показав фото после прогулки по городу.