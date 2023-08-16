«У меня до сих пор лежит скейтборд на балконе, иногда выхожу покататься». Коляда посетил интересные места Казани

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Михаил Коляда посетил интересные места Казани.

Первый канал опубликовал видео о прогулке фигуриста по городу.

Коляда поднялся на минарет мечети Кул-Шариф, посетил башню Сююмбике, Национальную библиотеку, улицу Баумана, а также покатался на лодке по озеру Кабан и побывал в экстрим-парке «Урам». 

«Я обожаю такие места, потому что мне просто нравится смотреть, как люди спортом занимаются. 

Когда мне было лет 15-16, я сам катался на скейтборде, на велосипеде, на BMX. В какой-то момент стал появляться в моей жизни интернет, и я натыкался на такие видео, где скейтбордисты очень больно падают. И я понял, что, наверное, надо это все приостановить – хочется быть здоровым и заниматься фигурным катанием. 

Но все-таки у меня до сих пор на балконе лежит скейтборд. Я крайне редко иногда выхожу покататься. Это было последний раз, наверное, года полтора назад. В последнее время люблю спокойную езду на велосипеде без экстрима», – рассказал фигурист. 

Также он продемонстрировал, как подтягивается на турнике. 

«Казань – безумно красивый город, безумно вкусный. Хочется возвращаться сюда снова и снова», – сказал Коляда в завершение прогулки. 

23 комментария

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Lana Kazakova
Миша оказался очень хорошим ведущим. Плавная спокойная речь, приятный тембр голоса. Просто красавчик.
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Olga Krayz
Красивый город Казань, столько интересных мест! Куда же Михаил поедет в следующий раз? Хорошие экскурсии у него.
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Елена Спирина
Интересно Миша рассказывает, мне очень нравятся его видео
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Hiro Nakamura
Мишаня, ты молодец, продолжай!
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Лека-Лека
Здорово, увлекательно и информативно.
Ждем новые экскурсии от Миши.
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Люся Т
Я была в Казани, город очень красивый, там много всего интересного!
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Светлана М
Мне тоже захотелось в Казань
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Happy_Kleo
Классное видео,у Михаила хорошо получается!
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Аврора кубик
Ответ Светлана М
Мне тоже захотелось в Казань
Живу рядом с Казанью и действительно там очень много красивых мест)) еще рекомендую посетить остров град Свияжск и Булгары))
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Аленка_76
Прекрасный влог от Миши. Прям мини-экскурсия по Казани!
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Аленка_76
Ответ Светлана М
Мне тоже захотелось в Казань
Мне тоже захотелось)
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nina1212
Захотелось побывать в Казани. Миша такой красивый) раньше внимание не обращала. а какая осанка! И речь очень приятная. Но лучше бы он возвращался на лед) Пусть годик отдохнет, по городам поездит, и обратно) Думаю все болельщики и даже его нелюбители, будут рады возвращению
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Юра Плисецкий
Миша строгий дегустатор.
А видео хорошее, и девушки с ним очень милые.
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На Пекин
Миша раскрылся по новому, оказался общительным и доброжелательным, легко и непринуждённо представил Казань, хорошее начало!
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Mari Gams
Казань очень красивый и самобытный город .
Миша молодец , начинает искать себя и вне фигурного катания , успехов ему !
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romeo5555
Вот и блогер Михаил включился в работу 👍😉
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Jessi
Интересно, будет ли Миша работать на этапах. Было бы супер, он намного деликатнее Транькова и Ягудина и комментировать может
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Jessi
Миша оказался совсем другим, помню как ФК журналисты доставали его после не самых удачных прокатов, и как он отвечал им, а потом они делали с ним мемы. Видимо в тот момент Миша задумался о журналистике и у него действительно классно получается, в отличии от всяких хайпожоров
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ВИван
Было интересно!
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Natalia Solomakha
Ишшо один блогер, сколько же их на квадратный метр. Похоже, Коляда всерьёз задумался о добывании хлеба насущного после ФК.
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Соль.
Какое классное видео! У Миши здорово получилось!
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Jessi
Ответ nina1212
Захотелось побывать в Казани. Миша такой красивый) раньше внимание не обращала. а какая осанка! И речь очень приятная. Но лучше бы он возвращался на лед) Пусть годик отдохнет, по городам поездит, и обратно) Думаю все болельщики и даже его нелюбители, будут рады возвращению
Надо сначала штаб поменять
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