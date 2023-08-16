«У меня до сих пор лежит скейтборд на балконе, иногда выхожу покататься». Коляда посетил интересные места Казани
Михаил Коляда посетил интересные места Казани.
Первый канал опубликовал видео о прогулке фигуриста по городу.
Коляда поднялся на минарет мечети Кул-Шариф, посетил башню Сююмбике, Национальную библиотеку, улицу Баумана, а также покатался на лодке по озеру Кабан и побывал в экстрим-парке «Урам».
«Я обожаю такие места, потому что мне просто нравится смотреть, как люди спортом занимаются.
Когда мне было лет 15-16, я сам катался на скейтборде, на велосипеде, на BMX. В какой-то момент стал появляться в моей жизни интернет, и я натыкался на такие видео, где скейтбордисты очень больно падают. И я понял, что, наверное, надо это все приостановить – хочется быть здоровым и заниматься фигурным катанием.
Но все-таки у меня до сих пор на балконе лежит скейтборд. Я крайне редко иногда выхожу покататься. Это было последний раз, наверное, года полтора назад. В последнее время люблю спокойную езду на велосипеде без экстрима», – рассказал фигурист.
Также он продемонстрировал, как подтягивается на турнике.
«Казань – безумно красивый город, безумно вкусный. Хочется возвращаться сюда снова и снова», – сказал Коляда в завершение прогулки.
Ждем новые экскурсии от Миши.
А видео хорошее, и девушки с ним очень милые.
Миша молодец , начинает искать себя и вне фигурного катания , успехов ему !