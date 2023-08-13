Багин о распаде дуэта с Тютюниной: «Не видел перспективы. И, наверное, Морозов меня окончательно не отпустила»

Андрей Багин рассказал, почему распался их дуэт с Софьей Тютюниной.

Тютюнина и Багин катались вместе с мая 2022 года. Ранее Багин выступал в паре с .

– Почему разошлись с Соней Тютюниной?

– Я не видел перспективы дальше. И наверное... Аннабель меня так окончательно не отпустила. С ней у нас было имя или, точнее сказать, стабильность – уже закрепленная пара.

А тут начинать с нуля... Я начал, и чувство, что не мое. Соня – хорошая девчонка, прикольная, мы с ней могли поржать. Но чувствовал, что не идет, что-то не то. Не знаю, как еще объяснить.

Я понял, что этот сезон откатаем – и будем 6-7-е места занимать. Зачем, кому это нужно? Сидеть в середине таблицы, ездить по России... просто год жизни в никуда.

В сезоне вряд ли будет нечто новое и суперинтересное. Так все будет проходить в России, да, может, как бы модернизируют еще Кубок Первого канала или другие турниры. Не ожидаю чего-то сверхъестественного в этом году.

– Ты завершил карьеру?

– Нет, я еще не объявлял о завершении. Мне уже прислали, что Александр Вячеславович ( ) сказал, что я завершил. Правильнее будет – приостановил.

Этот сезон я пропускаю. Пока буду развиваться в других ветвях фигурного катания. Но надеюсь, что еще выйду на лед. Зарекаться не будем, надеюсь, еще увидимся, – сказал фигурист.