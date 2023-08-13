Багин о распаде дуэта с Тютюниной: «Не видел перспективы. И, наверное, Морозов меня окончательно не отпустила»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Андрей Багин Аннабель Морозов Софья Тютюнина Фигурное катание

Андрей Багин рассказал, почему распался их дуэт с Софьей Тютюниной.

Тютюнина и Багин катались вместе с мая 2022 года. Ранее Багин выступал в паре с Аннабель Морозов

– Почему разошлись с Соней Тютюниной?

– Я не видел перспективы дальше. И наверное... Аннабель меня так окончательно не отпустила. С ней у нас было имя или, точнее сказать, стабильность – уже закрепленная пара.

А тут начинать с нуля... Я начал, и чувство, что не мое. Соня – хорошая девчонка, прикольная, мы с ней могли поржать. Но чувствовал, что не идет, что-то не то. Не знаю, как еще объяснить.

Я понял, что этот сезон откатаем – и будем 6-7-е места занимать. Зачем, кому это нужно? Сидеть в середине таблицы, ездить по России... просто год жизни в никуда.

В сезоне вряд ли будет нечто новое и суперинтересное. Так все будет проходить в России, да, может, как бы модернизируют еще Кубок Первого канала или другие турниры. Не ожидаю чего-то сверхъестественного в этом году.

– Ты завершил карьеру?

– Нет, я еще не объявлял о завершении. Мне уже прислали, что Александр Вячеславович (Жулин) сказал, что я завершил. Правильнее будет – приостановил.

Этот сезон я пропускаю. Пока буду развиваться в других ветвях фигурного катания. Но надеюсь, что еще выйду на лед. Зарекаться не будем, надеюсь, еще увидимся, – сказал фигурист. 

9 комментариев

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Nat_Cher
"Ездить по России - год жизни в никуда". Ну-ну, все с ним понятно. А кричал, что его звали за границу, но он отказался.
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Nata Nata
Ответ Gemma157
И этот приостановил? Завершил, но на полшишечки пока, да? Взяли моду. Лучше бы сразу завершали и все.
Ну зачем Вы так? У каждого свои причины приостановить карьеру или завершить ее. Женя Медведева вообще никаких заявлений не делала, просто перестала соревноваться и все. Пусть сами решают, как им жить дальше? Доброе утро)
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Gemma157
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И этот приостановил? Завершил, но на полшишечки пока, да?
Взяли моду. Лучше бы сразу завершали и все.
+8
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Kristine Kristine
Андрей, покажи как надо. И парочку сверхъестественных турниров в придачу.
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Gast
Зацепила Андрея Аннабель и не отпускает. Шикарно они смотрелись вместе. Андрей, конечно, видный партнер, мог быть очень хорош, например, в поддержках, но в целом технически не очень сильный. Впрочем, как и Аннабель.
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Док Аксель
Если с Тютюниной не видел перспективы, то через год допустим с кем она появится ? Игра слов продолжается в фигурном катании с приостановкой и завершением...
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ЮИ
Да, с Морозов было имя и узнаваемость... Папины ;)
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Nadira Iunusova
Все ясно с ним. Хочет перейти куда-то, но вместо бана на год, хочет поработать в России
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Мурманчанин37
ИМХО, Тютюнина как раз получше Аннабель
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