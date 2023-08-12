«Публика выполняла все упражнения, которые я показывала». Сотникова провела мастер-класс на Дне физкультурника в «Лужниках»

Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание массовый спорт Фигурное катание

Аделина Сотникова провела мастер-класс на Дне физкультурника в «Лужниках».

«Мастер-класс прошел на ура. Публика отличная, она выполняла все упражнения, которые я показывала, что для меня является самым важным. Я стараюсь, выкладываюсь и вижу, что это все не зря. Люди прыгали даже туры, делали перекидные.

Я за то, чтобы таких мероприятий было как можно больше, потому что спорт – это сила, здоровые тело и дух. Буду только рада принимать участие в таких мероприятиях», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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2 комментария

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Девушка Безимени
а публика всегда выполняет упражнения, которым ее учат)
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