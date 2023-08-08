Александра Трусова побывала на Великой Китайской стене
Фигуристка Александра Трусова побывала на Великой Китайской стене.
В эти дни Трусова находится на гастролях с шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Серебряный призер Игр-2022 также проведет мастер-классы в Пекине.
Наши фигуристы покоряют Китай: занятия с Трусовой за 200 тысяч, мечты Плющенко о новой академии, на очереди – шоу Навки
Но если сравнивать как девочки в ОИ сезон на дикой сушке сидели- конечно прибавила и это правильно.
Все девочки прибавили в весе после ОИ, это очень губительно для здоровья на такой сушке годами сидеть взрослому человеку. А у девушек еще и гормональные проблемы появятся.
Саша - взрослая, совершеннолетняя девушка, самостоятельная звезда.
Щербакова разве до сих пор интервью только вместе с Тутберидзе или Навкой дает?
Вы здравым смыслом пользуйтесь)))
И дружный коллектив совсем не означает, что вне работы все вместе ходят как пельмешки слипшиеся. Вы остатки здравого смысла сохраняйте все таки.
Я к вашему здравому смыслу взываю)))