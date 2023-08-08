Александра Трусова побывала на Великой Китайской стене

Теги сборная России фото женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова побывала на Великой Китайской стене.

В эти дни Трусова находится на гастролях с шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Серебряный призер Игр-2022 также проведет мастер-классы в Пекине.

Наши фигуристы покоряют Китай: занятия с Трусовой за 200 тысяч, мечты Плющенко о новой академии, на очереди – шоу Навки

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26 комментариев

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Как здорово, что появилась возможность вернуться в Китай и познакомиться со страной поближе. А то на Олимпиаде ничего толком и не видели, кроме катка и олимпийской деревни.
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Здорово, совмещать работу и путешествовать! Приятных впечатлений!
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Ответ Oleandra
А что одна? без дружного коллектива тимСоколовской..
Она там вообще-то на шоу
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Желаю всем по примеру Саши хотя бы раз в жизни побывать на Китайской стене и оставить там свою запись!
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Ответ tanya_1111
На каких-то фото и видео как будто Саша поправилась, на каких-то как будто схуднула.
Саша в прекрасной форме спортивной взрослой девушки. Относительно обычных девушек Саша худенькая.

Но если сравнивать как девочки в ОИ сезон на дикой сушке сидели- конечно прибавила и это правильно.
Все девочки прибавили в весе после ОИ, это очень губительно для здоровья на такой сушке годами сидеть взрослому человеку. А у девушек еще и гормональные проблемы появятся.
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класс! сашеньке хорошего настроения и позитивных гастролей.
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Ответ Девочка с севера
Она там вообще-то на шоу
от Соколовской там много кого есть на этом шоу..
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Ответ несахар
очень хочется надеяться, что поклонники щ не заляпают своими инсинуациями эту ветку, но, памятуя об их таланте испохабить даже самые безобидные сашины новости, в это верится с трудом
Это да. Причем Щербакова тоже поедет в Китай с шоу Навки и тоже скорее всего на китайскую стену съездит посмотреть. Это известная достопримечательность.
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Ответ Oleandra
какие фантазии? если на спортсе вью Соколовской было.. они давно уже не пельмешки с Соколовской почему-то.. да и с Плющенко отдельно интервью давали в Китае.
А должны были пельмешками быть и интервью вместе давать?

Саша - взрослая, совершеннолетняя девушка, самостоятельная звезда.

Щербакова разве до сих пор интервью только вместе с Тутберидзе или Навкой дает?

Вы здравым смыслом пользуйтесь)))
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Ответ vanessa2021
Это ваши фантазии про такие рассказы. И дружный коллектив совсем не означает, что вне работы все вместе ходят как пельмешки слипшиеся. Вы остатки здравого смысла сохраняйте все таки.
какие фантазии? если на спортсе вью Соколовской было.. они давно уже не пельмешки с Соколовской почему-то.. да и с Плющенко отдельно интервью давали в Китае.
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Ответ Oleandra
про Щербакову нам не рассказывали, что она пришла в дружный коллектив из штаба, где дружбы в помине нет, а есть только конкуренты..
Это ваши фантазии про такие рассказы.

И дружный коллектив совсем не означает, что вне работы все вместе ходят как пельмешки слипшиеся. Вы остатки здравого смысла сохраняйте все таки.
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Спортс ну в самом деле в Сашином инстаграмме и телеге столько красивых фото Саши вы для статей что на главной что здесь выбрали даже по качеству самые стремные, ну неужели никто не может нормальную статью выдать с красивыми фотками.
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очень хочется надеяться, что поклонники щ не заляпают своими инсинуациями эту ветку, но, памятуя об их таланте испохабить даже самые безобидные сашины новости, в это верится с трудом
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Растем по-тихоньку
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На каких-то фото и видео как будто Саша поправилась, на каких-то как будто схуднула.
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Ответ Александр Скворцов
Желаю всем по примеру Саши хотя бы раз в жизни побывать на Китайской стене и оставить там свою запись!
С записью как раз так себе идея... Даже на специальной поверхности. Китайцы молодцы, что продумали и предупредили желание многих написать "Здесь был Вася", заклеил и дальше пиши. Но такие Васи у нас обычно не поощряются, они потом с памятниками обнимаются и в музеях все норовят потрогать...
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Ответ Oleandra
Щербакова никогда и не демонстрировала это.. зато про Трусову с Соколовской мы помним и обнимашки в кике, и заявления "покажите моего тренера", и плакаты "настоящая олимпийская чемпионка" в руках у улыбчивой тренерши..
И ЧТО из этого следует?
Я к вашему здравому смыслу взываю)))
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Ответ Tresk2
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интересно, а чубанна посетит стену?
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Ответ vanessa2021
Щербакова видимо по Сочи будет гулять исключительно с коллективом Навки))) ну по вашей логике. ПС: Саша с семьей приехала, с родителями и братьями. С ними поехала на китайскую стену. Имеет право гулять с кем считает нужным , не спрашивая хейтеров
про Щербакову нам не рассказывали, что она пришла в дружный коллектив из штаба, где дружбы в помине нет, а есть только конкуренты..
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Господи люди, зачем вы в вообще безобидную новость Щербакову приплетаете? Прошло уже больше года, девочки между собой после ОИ общались, сейчас никто никого не трогает, живут каждая своей жизнью, у каждой свои проекты и дела и только болельщики на ровном месте начинают убиваться между собой.
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Жутко выглядит Трусова, с этими фиолетовыми когтями и красными волосами. Если хочет лепить из себя девушку с обложки, пусть возьмет уроки хотя бы у Загитовой. Совсем не фанат последней, но она почти всегда одета красиво, носит то, что ей идёт.
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