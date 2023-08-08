Фигуристка Александра Трусова побывала на Великой Китайской стене.

В эти дни находится на гастролях с шоу двукратного олимпийского чемпиона . Серебряный призер Игр-2022 также проведет мастер-классы в Пекине.

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