Алиев о том, как перестал заниматься лыжами: «Было много неприятных ощущений, у меня отняли любимое дело. Но есть такое слово – судьба»

Дмитрий Алиев рассказал о том, как сделал выбор между фигурным катанием и лыжными гонками.

– Мне просто повезло быть на сборах в Петербурге, когда я уже принял решение, что все, я лыжником стану. В тот момент мне было 12-13 лет.

Я ехал в машине и сказал маме: «Мам, а можно стать на Олимпиаде первым в лыжных гонках и еще выступать в фигурном катании?» Мама говорит: нет, к сожалению, так нельзя.

А мы как раз проезжали новый каток построенный. Такой вопрос очень острый, очень тонкий для меня – что нужно делать выбор. И тут стоит этот каток, и я понимаю: нет, все-таки я лыжи очень сильно люблю.

– И потом ты получаешь приглашение на сборы?

– Да, наша группа из Ухты. Поехали на сборы в Петербург, там был тренер, к которому мы ехали – Григорьева Ольга Евгеньевна. Я уехал со сборов, и она мне спустя два или три дня звонит и говорит: Дим, готовы тебя взять на просмотр.

А я такой: кто, что... Я уже забыл, я уже на трассе где-то на лыжах бегу.

В итоге сказал родителям спустя еще два дня, и мы приняли решение поехать на просмотр. Тогда я сам потихоньку учил тройные прыжки. И вот когда мы приехали, благодаря Ольге Евгеньевне я попал в группу Рукавицына – был просмотр, и он согласился оставить нас в Питере.

– Ты никогда не жалел, что лыжи и палки остались на балконе в Ухте?

– Я не жалел. Но было много острых, неприятных ощущений, что у меня отняли дело, которым я очень любил заниматься. У меня были любимые лыжники, следил за Петтером Нортугом, за российскими спортсменами.

– А сейчас все еще следишь?

– Слежу. Есть такая девушка в мире лыж – Юлия Ступак.

– Общаетесь?

– Я поздравлял ее с предыдущей Олимпиадой. Она: Димочка, спасибо, тебе тоже удачи. Коротко, но по делу. А в детстве мы проводили очень много времени на соревнованиях совместных.

– Судя по тому, как она пляшет на подиуме – мы тоже фигуристку неплохую потеряли. Ты никогда не хотел бы повторить ее танец на подиуме? Запоминаем: если Дима Алиев выигрывает какие-то соревнования в этом сезоне, танцует танец Юлии Ступак.

– Да, согласен, хорошо (улыбается).

Когда переходил из лыж в фигурное катание, было очень тяжело. И другие мыщцы работают, и команда Евгения Рукавицына отличается большим опытом, чем в Ухте. Не хочу никого обидеть, просто в столицах тренеры очень сильные, они знают подход.

И когда я начал гонять по этой поляне фигурнокатательной, я понял: блин, верните меня в лыжи. Там проще в подъемы подниматься.

– Ты никогда не думал, что мог бы достичь большего в лыжах, чем в фигурном катании?

– Думал. Но думал еще и о том, что есть такое слово – судьба. И раз я вот здесь, то все, существую здесь. И довольно быстро, когда приехал в Питер, начал забывать о лыжах. Они мне только снились, потом уже перестали сниться.

Последний сон был связан с тем, что я в фигурнокатательных коньках бежал гонку по трассе, – сказал Алиев в шоу «Произвольная программа» на Первом канале.