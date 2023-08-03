Катарина Гербольдт: «Не стала бы никого из фигуристов называть недооцененным. Если ты не смог сделать что-то – предъявлять претензии ты можешь только самому себе»

Катарина Гербольдт ответила на вопрос, кого можно назвать недооцененным фигуристом .

«Есть миллионы фигуристов и спортсменов, которые не добились того, о чем они мечтали. Каждый из них считает себя недооцененным. Кого-то отдельно не назову. У всех бывают травмы, где-то не повезло.

В любом случае я бы не стала никого называть недооцененным, если ты показываешь достойный результат, то он говорит сам за себя.

Если ты где-то не смог сделать что-то, то предъявлять претензии ты можешь только самому себе, а не зрителям, родителям, федерации, тренеру или ещё кому-то. Всегда нужно начинать с самого себя», – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009.