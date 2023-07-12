Катарина Гербольдт: «Мне кажется, из-за психологии Коляда не смог полностью реализовать свой потенциал. Он не смог победить себя»

Теги Катарина Гербольдт сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Катарина Гербольдт считает, что Михаил Коляда не раскрыл себя из-за проблем с психологией.

«Миша всегда был очень талантливым, одаренным и перспективным спортсменом. Это невозможно отрицать. Есть ощущение, что он не смог полностью реализовать свой потенциал. Мне кажется, это из-за психологической составляющей. Он не смог победить себя.

Мне кажется, главная проблема в этом. Но только он знает, что конкретно ему мешало и почему он не смог достигнуть намеченных целей. Все его последние программы мне очень нравились. Они хорошо подчеркивали его индивидуальность. В последних нескольких сезонах были его самые удачные постановки», — сказала Гербольдт в эфире радио «Движение».

Хватит провожать Коляду как гения. Он просто жертва ваших фантазий

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