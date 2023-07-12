Катарина Гербольдт: «Мне кажется, из-за психологии Коляда не смог полностью реализовать свой потенциал. Он не смог победить себя»

Катарина Гербольдт считает, что Михаил Коляда не раскрыл себя из-за проблем с психологией.

«Миша всегда был очень талантливым, одаренным и перспективным спортсменом. Это невозможно отрицать. Есть ощущение, что он не смог полностью реализовать свой потенциал. Мне кажется, это из-за психологической составляющей. Он не смог победить себя.

Мне кажется, главная проблема в этом. Но только он знает, что конкретно ему мешало и почему он не смог достигнуть намеченных целей. Все его последние программы мне очень нравились. Они хорошо подчеркивали его индивидуальность. В последних нескольких сезонах были его самые удачные постановки», — сказала в эфире радио «Движение».

Хватит провожать Коляду как гения. Он просто жертва ваших фантазий