Катарина Гербольдт: «С Жубером за Францию я кататься не хотела. А Бриана выступать за Россию не отпустила мама»

Катарина Гербольдт объяснила, почему не сложилась пара с чемпионом мира Брианом Жубером.

В 2014-м Гербольдт и объявили о том, что будут выступать вместе в парном катании, но не приняли участие ни в одном соревновании.

«Изначально я сама восприняла эту идею в штыки. Про Бриана мне сказал , мол, давай попробуем, он о тебе знает и заинтересован. Я же была уверена, что он ниже ростом и даже меня поднять не сможет. Это оказалось неправдой, кстати.

Плюс языковой барьер – с партнером надо иметь возможность обсудить все, а у нас ее не было. И разница в менталитете, наверное. Мы хорошо смотрелись вместе, потенциал был, но этого недостаточно. Я не могла представить, зачем это нужно человеку, который всего добился в одиночном.

В целом так и вышло – ему было интересно и нравилось, как у нас получается, но мы в каком-то смысле были обречены как пара. Чтобы кататься вместе всерьез, нужно было многое менять в жизни, многим пожертвовать. Потому что за Францию я выступать не хотела, только за Россию. А Бриана выступать за Россию не отпустила мама», – сказал .