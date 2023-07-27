Навка об идее взять интервью у Пескова: «Уверена, что результат получился бы интересным! Точно не отказалась бы от интервью с таким героем»

Теги Татьяна Навка Дмитрий Песков Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала об идее взять интервью у Дмитрия Пескова.

— Вы продолжаете заниматься фигурным катанием, у вас свое ледовое шоу. Вы также мама, а теперь еще ведущая и автор проекта «Команда». Как все успеваете?

— Я уверена, что чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Вот мы только открыли премьерные гастроли «История любви Шахерезады» в Сочи. Я с детства привыкла много трудиться и всю жизнь продолжаю активно работать.

Ну и, конечно, большую и важную роль в том, сколько проектов одновременно я делаю, играет моя команда Navka Show — вы не представляете, какая колоссальная организаторская работа лежит на их плечах. Помимо ледовых спектаклей Navka Show есть еще и моя школа «Наши Надежды», а теперь еще и проект «Команда» — везде у меня очень надежные партнеры, с которыми я могу расти и развиваться.

— Не хотели бы позвать Дмитрия Пескова (супруга Навки и пресс-секретаря Владимира Путина – Sports.ru) к себе в передачу? Как он отнесся к вашему новому амплуа?

— Конечно, Дмитрий Сергеевич меня очень поддерживает во всех моих проектах и начинаниях. Кто знает, возможно, мы еще и увидим его интервью. Я думала об этом и уверена, что результат получился бы интересным! Я бы точно не отказалась от интервью с таким героем, – сказала Навка.

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14 комментариев

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Ебздрогыч
Все ответы:
- это не относится к вопросам Кремля.
- этот вопрос нужно адресовать в Минобороны.
- президент уже однозначно высказывался на эту тему.
- нужно делать хорошо и не делать плохо.

Действительно, огненное интервью получится. А главное, очень информативное
+9
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s_h_a_m_a_n
Он и так интервью каждый день даёт и не по разу.
Зачем занятого человека отвлекать?
+2
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Утренняя Аврора
Ответ s_h_a_m_a_n
Он и так интервью каждый день даёт и не по разу. Зачем занятого человека отвлекать?
Пургу несет каждый день
+2
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Утренняя Аврора
Герой? Герои с автоматами наперевес защищают наши границы.
+5
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Утренняя Аврора
Герой? Герои с автоматами наперевес защищают наши границы.
Не мешайте ей пребывать в параллельных мирах....Ей и другим подобным никогда не выйти из оного состояния(
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Утренняя Аврора
Сама зовёт его мой белогвардейский офицер. Очень мило.
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Katerina Sunny
Надёжные партнёры, которые от предложения не могут отказаться?
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Утренняя Аврора
Песков, целующий белые ручки Пугачевой. Ну, конечно , герой.
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maks44
Мне одному послышался сарказм в слове "герой"?
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Док Аксель
Таня, лучше вы бы дали обет молчания на время...
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Orange carrot
Это точно спортивные новости?
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Утренняя Аврора
Ответ Лизавета Анна -Мария
Не мешайте ей пребывать в параллельных мирах....Ей и другим подобным никогда не выйти из оного состояния(
Даже если нас всех снесут, они закончат жизнь на Багамах.Успеют сорваться.
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arisstopane
Ответ Утренняя Аврора
Герой? Герои с автоматами наперевес защищают наши границы.
у россии нет границ(с)путин
позвольте, но чем тогда занимаются её герои?!
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Утренняя Аврора
Ответ maks44
Мне одному послышался сарказм в слове "герой"?
Никакого сарказма. Обожание на 200%
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