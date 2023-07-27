Навка об идее взять интервью у Пескова: «Уверена, что результат получился бы интересным! Точно не отказалась бы от интервью с таким героем»

Татьяна Навка рассказала об идее взять интервью у Дмитрия Пескова.

— Вы продолжаете заниматься фигурным катанием, у вас свое ледовое шоу. Вы также мама, а теперь еще ведущая и автор проекта «Команда». Как все успеваете?

— Я уверена, что чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Вот мы только открыли премьерные гастроли «История любви Шахерезады» в Сочи. Я с детства привыкла много трудиться и всю жизнь продолжаю активно работать.

Ну и, конечно, большую и важную роль в том, сколько проектов одновременно я делаю, играет моя команда Navka Show — вы не представляете, какая колоссальная организаторская работа лежит на их плечах. Помимо ледовых спектаклей Navka Show есть еще и моя школа «Наши Надежды», а теперь еще и проект «Команда» — везде у меня очень надежные партнеры, с которыми я могу расти и развиваться.

— Не хотели бы позвать Дмитрия Пескова (супруга и пресс-секретаря Владимира Путина – Sports.ru) к себе в передачу? Как он отнесся к вашему новому амплуа?

— Конечно, Дмитрий Сергеевич меня очень поддерживает во всех моих проектах и начинаниях. Кто знает, возможно, мы еще и увидим его интервью. Я думала об этом и уверена, что результат получился бы интересным! Я бы точно не отказалась от интервью с таким героем, – сказала Навка.