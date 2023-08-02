Александра Трусова: «Хотела бы посетить все парки аттракционов, которые есть в Пекине»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о желании посетить все парки аттракционов в Пекине.

С 4 по 13 августа фигуристка поучаствует в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, которое пройдет в столице Китая.

– Где вы хотите погулять в Пекине и какие блюда будете пробовать здесь?

– Погулять, наверное, много где хочу. Я очень люблю парки аттракционов – хотела бы посетить все, которые есть в Пекине. Также хочу в зоопарк, посмотреть на панд, на Великую Китайскую стену, в Запретный город. А про еду я, наверное, даже не знаю.

Я очень хочу... Я пробовала, и мне очень нравится персиковая вода, очень вкусная. На Олимпиаде была. И персиковое мороженое. Это то, что мне запомнилось.

А насчет еды даже не знаю. Если мне что-то посоветуют, я попробую, – сказала Трусова в интервью китайскому ТВ, трансляция которого велась в соцсети Weibo.

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3 комментария

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vanessa2021
Надеюсь, что Саша выложит видео из Китая. Очень интересно. Страна очень непохожая на европейские страны во всем.
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Док Аксель
Вначале 90-х презентовали знакомые итальянскую персиковую водку 30 или 32 градуса. Запах и вкус помню и сейчас. Со студенческой поры 70-х хорошеньких девчонок в команде молодости наших называют персиком... Время для выступлений, отдыха и ознакомления с достопримечательностями Пекина у Саши и других участников ледового шоу будет предостаточно.
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Viks
Лишённые детства...
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