Трусова о знакомстве с Кондратюком: «Не планировала так рано быть в отношениях. Все шаги были с его стороны»
Александра Трусова рассказала о том, как начала встречаться с Марком Кондратюком.
19-летняя фигуристка стала гостем шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.
– Как ты познакомилась со своим парнем, при каких обстоятельствах?
– Ну, мы были знакомы из-за того, что и он фигурист, и я фигуристка. Наверное, первый разговор был на чемпионате России – он выиграл этот чемпионат России, я была вторая. Я подошла поздравить – потому что новый чемпион России.
– Ты смотрела, как он катает?
– Да
– Нравилось?
– Ну, мне очень нравился его показательный. А вот чтобы смотреть каждое выступление... Наверное, я смотрела только на Олимпиаде, потому что там у нас там было много времени. Три недели, а выступали мы из этих трех недель два дня. И я ходила смотреть, да, мне очень нравилось.
– И ты говоришь: «Марк, я тебя поздравляю, ты новый чемпион России. Так это было? «Дай свой номер телефона»?
– На самом деле, номер телефона он написал мне первый и нашел он его в группе общей чемпионата Европы.
– Первый шаг с его стороны был, да?
– Ну да, я вообще в целом, наверное, не планировала так рано быть в отношениях.
– И когда ты поняла, что это «именно оно»?
– В принципе, наверное, все шаги были с его стороны. Я говорю, что для меня это было очень рано, необычно и неожиданно. Поняла, наверное, после совместного отдыха – мы прям сразу поехали отдыхать вместе.
– По его инициативе?
– Нет, мы как бы собирались еще до того, как начали встречаться, потому что...
– Просто дружили.
– Да, у нас не было типа «мы не были знакомы, а потом начали встречаться». Мы сначала дружили, а потом...
– Как Марк как друг?
– Как друг тоже очень хороший.
– Правильно ли я понимаю, что это твой первый молодой человек?
– Да. Надеюсь, единственный.
– Мы все так думаем в 18.
Рыжие волосы, рыжие штаны...в общем ничего особенного....
ПС: Саша была тоже несовершеннолетняя, на момент начала отношений с Марком. В начале их отношений Камиле было 16 лет, а Саше 17. И Камила и Саша были несовершеннолетние , но Марк выбрал Сашу. Смиритесь)))
ПС: не переживайте за Камилу и не подсовывайте ей мифических ухажёров. Ками- очень симпатичная девушка, милая, популярная. Без жениха не останется.
Рыжие волосы, рыжие штаны...в общем ничего особенного...."
Как и у Косторной, нарядить, подмазать - аристократка на коне, а если умыть - кассирша с пятëрочки...
Камила- милашка и внешне и по общению, одна не останется. Думаю, что скоро увидим и Камилу с парнем.