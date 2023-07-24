Трусова о знакомстве с Кондратюком: «Не планировала так рано быть в отношениях. Все шаги были с его стороны»

Александра Трусова рассказала о том, как начала встречаться с Марком Кондратюком.

19-летняя фигуристка стала гостем шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.

– Как ты познакомилась со своим парнем, при каких обстоятельствах?

– Ну, мы были знакомы из-за того, что и он фигурист, и я фигуристка. Наверное, первый разговор был на чемпионате России – он выиграл этот чемпионат России, я была вторая. Я подошла поздравить – потому что новый чемпион России.

– Ты смотрела, как он катает?

– Да

– Нравилось?

– Ну, мне очень нравился его показательный. А вот чтобы смотреть каждое выступление... Наверное, я смотрела только на Олимпиаде, потому что там у нас там было много времени. Три недели, а выступали мы из этих трех недель два дня. И я ходила смотреть, да, мне очень нравилось.

– И ты говоришь: «Марк, я тебя поздравляю, ты новый чемпион России. Так это было? «Дай свой номер телефона»?

– На самом деле, номер телефона он написал мне первый и нашел он его в группе общей чемпионата Европы.

– Первый шаг с его стороны был, да?

– Ну да, я вообще в целом, наверное, не планировала так рано быть в отношениях.

– И когда ты поняла, что это «именно оно»?

– В принципе, наверное, все шаги были с его стороны. Я говорю, что для меня это было очень рано, необычно и неожиданно. Поняла, наверное, после совместного отдыха – мы прям сразу поехали отдыхать вместе.

– По его инициативе?

– Нет, мы как бы собирались еще до того, как начали встречаться, потому что...

– Просто дружили.

– Да, у нас не было типа «мы не были знакомы, а потом начали встречаться». Мы сначала дружили, а потом...

– Как Марк как друг?

– Как друг тоже очень хороший.

– Правильно ли я понимаю, что это твой первый молодой человек?

– Да. Надеюсь, единственный.

– Мы все так думаем в 18.