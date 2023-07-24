Трусова о знакомстве с Кондратюком: «Не планировала так рано быть в отношениях. Все шаги были с его стороны»

Теги сборная России Олимпийская сборная России чемпионат России Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Ляйсан Утяшева Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Александра Трусова рассказала о том, как начала встречаться с Марком Кондратюком.

19-летняя фигуристка стала гостем шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.

– Как ты познакомилась со своим парнем, при каких обстоятельствах?

– Ну, мы были знакомы из-за того, что и он фигурист, и я фигуристка. Наверное, первый разговор был на чемпионате России – он выиграл этот чемпионат России, я была вторая. Я подошла поздравить – потому что новый чемпион России.

– Ты смотрела, как он катает?

– Да

– Нравилось?

– Ну, мне очень нравился его показательный. А вот чтобы смотреть каждое выступление... Наверное, я смотрела только на Олимпиаде, потому что там у нас там было много времени. Три недели, а выступали мы из этих трех недель два дня. И я ходила смотреть, да, мне очень нравилось.

– И ты говоришь: «Марк, я тебя поздравляю, ты новый чемпион России. Так это было? «Дай свой номер телефона»?

– На самом деле, номер телефона он написал мне первый и нашел он его в группе общей чемпионата Европы. 

– Первый шаг с его стороны был, да?

– Ну да, я вообще в целом, наверное, не планировала так рано быть в отношениях.

– И когда ты поняла, что это «именно оно»?

– В принципе, наверное, все шаги были с его стороны. Я говорю, что для меня это было очень рано, необычно и неожиданно. Поняла, наверное, после совместного отдыха – мы прям сразу поехали отдыхать вместе.

– По его инициативе?

– Нет, мы как бы собирались еще до того, как начали встречаться, потому что...

– Просто дружили.

– Да, у нас не было типа «мы не были знакомы, а потом начали встречаться». Мы сначала дружили, а потом...

– Как Марк как друг?

– Как друг тоже очень хороший. 

– Правильно ли я понимаю, что это твой первый молодой человек?

– Да. Надеюсь, единственный.

– Мы все так думаем в 18.

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
с собаками как-то спокойнее было
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Раньше молодые влюблялись, а сейчас вступают в отношения...
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Ответ Viks
Раньше молодые влюблялись, а сейчас вступают в отношения...
И так же легко выступают обратно😁
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vesel79
Вот к чему эта реплика? мы все так думаем в 18. ребята счастливы вместе, нахрен ото каркать?
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexnew
Ну, и к чему последнее замечание журналиста?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Как выиграл чемпионат России, сразу интересный для неё стал.
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Соль.
ну-ну, и именно от непонимания ты вбрасывала видосики через свою офиц фангруппу, где вас якобы снимают исподтишка. Врёт, и не краснеет.
+18
-12
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rtun
Ох, уж этот Марк😘 И мрачная правда жизни от Утяшевой😆 Но я надеюсь, что всё у ребят сложится, как надо - достойно, в крепкую семью!
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Платонова
Ответ Маргарита В Сафронова
Молодец Марк. Завоевал сердце такой красоты.
Ну красота- то там относительная...
Рыжие волосы, рыжие штаны...в общем ничего особенного....
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Спортивная новость.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezhevika33
Последняя фраза журналиста просто бестактна.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Ответ наталья Головченко
А мне, как раз кажется, что это Саша его взяла в оборот, так как Марк, однозначно симпатизировал Камиле, просто Ками была несовершеннолетняя)
Ну да, Марк сам телефон Саши взял, сам всю инициативу отношений взял в свои руки , но при этом симпатизировал Камиле по вашей версии. Марк - мазохист видимо))).

ПС: Саша была тоже несовершеннолетняя, на момент начала отношений с Марком. В начале их отношений Камиле было 16 лет, а Саше 17. И Камила и Саша были несовершеннолетние , но Марк выбрал Сашу. Смиритесь)))

ПС: не переживайте за Камилу и не подсовывайте ей мифических ухажёров. Ками- очень симпатичная девушка, милая, популярная. Без жениха не останется.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
Ответ rtun
🐕 - друг человека🤦‍♀️, а хейтеры Саши - кто это такие, совсем непонятно. Читала, что половина трафика в сети уже сейчас ботами генерируется. Лишь бы видимость создать чьей-то востребованности)
хейтеры.. не. .. не слышала
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
наталья Головченко
А мне, как раз кажется, что это Саша его взяла в оборот, так как Марк, однозначно симпатизировал Камиле, просто Ками была несовершеннолетняя)
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ alexnew
Ну, и к чему последнее замечание журналиста?
Журналист - реалист, а отдел фантастики, как всегда на втором этаже...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Ответ Gemma157
– Правильно ли я понимаю, что это твой первый молодой человек? – Да. Надеюсь, единственный. – Мы все так думаем в 18. 😂😂😂
Просто Саша очень чистая девочка. Воспитанная в правильной семье. Поэтому так говорит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Анастасия Платонова: "Ну красота- то там относительная...
Рыжие волосы, рыжие штаны...в общем ничего особенного...."
Как и у Косторной, нарядить, подмазать - аристократка на коне, а если умыть - кассирша с пятëрочки...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Ответ Надежда Маркова
Ткбе только кажется, онт всегда ухаживал за Сашей, а Валиева это так по братски. Все татарки выхдят за татарина.
Согласна с вашим комментом, только национальность Камилы ни при чем. Полно межнациональных браков. Марк вообщето сам известной национальности, не славянин.

Камила- милашка и внешне и по общению, одна не останется. Думаю, что скоро увидим и Камилу с парнем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Ответ alexnew
Ну, и к чему последнее замечание журналиста?
А журналист кто?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Адриана
А журналист кто?
Утяшева с большим опытом с Волей...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezhevika33
Ответ плюшевая Ракета
Анастасия Платонова: "Ну красота- то там относительная... Рыжие волосы, рыжие штаны...в общем ничего особенного...." Как и у Косторной, нарядить, подмазать - аристократка на коне, а если умыть - кассирша с пятëрочки...
Любую умыть и будет то же самое как вы рассказали.))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий