Александра Трусова: «Не люблю ни бургеры, ни картошку фри. Но очень люблю булочки»
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о своем питании.
– Правильное питание – это про тебя? Или для тебя это скучно?
– Прям правильно я не питаюсь. Относительно просто людей я правильно питалась, когда готовилась к Олимпиаде и когда вес скакал.
– Твои стоп-продукты есть?
– Сейчас нет.
– А когда готовилась к Олимпиаде?
– У меня не было запрета на них, но я ела их очень редко. Я очень люблю булки, невозможно. Не люблю ни бургеры, ни картошку фри. Но очень люблю булочки.
– Какие?
– Самые обычные – с сахаром, с маком и вообще без всего. Я только утром ела.
– Кофе пьешь?
– Очень редко, вообще не очень люблю и от него болит голова. Но иногда пью, – рассказала Трусова.
Ааааа, ты же тогда ее не знала))