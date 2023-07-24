Александра Трусова: «Не люблю ни бургеры, ни картошку фри. Но очень люблю булочки»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Ляйсан Утяшева Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о своем питании.

– Правильное питание – это про тебя? Или для тебя это скучно?

– Прям правильно я не питаюсь. Относительно просто людей я правильно питалась, когда готовилась к Олимпиаде и когда вес скакал.

– Твои стоп-продукты есть?

– Сейчас нет.

– А когда готовилась к Олимпиаде?

– У меня не было запрета на них, но я ела их очень редко. Я очень люблю булки, невозможно. Не люблю ни бургеры, ни картошку фри. Но очень люблю булочки.

– Какие?

– Самые обычные – с сахаром, с маком и вообще без всего. Я только утром ела.

– Кофе пьешь?

– Очень редко, вообще не очень люблю и от него болит голова. Но иногда пью, – рассказала Трусова.

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9 комментариев

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Lёna
все правильно, лучше не убирать совсем "запретное", а есть редко и по чуть-чуть по утрам
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Nata Nata
Все любят что-то запретное. Лучше есть это не дома, а где-нибудь в кафе или ресторане, там труднее переесть.
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Сергей Орлов
Новый мем, "булки Трусовой".
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Сергей Жарковский
Не слушай никого Саша, если нельзя, но очень хочется, тогда можно!
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Ксюша Каблукова
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Ответ Лека-Лека
Ты с Алиной вместе ела? Лучше расскажи что МЖ на диване под пледом трескала.
Алина в Перископе рассказывала))
Ааааа, ты же тогда ее не знала))
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Алина наггетсы любила))На все шла ради них)))
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