Александра Трусова: «Не люблю ни бургеры, ни картошку фри. Но очень люблю булочки»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о своем питании.

– Правильное питание – это про тебя? Или для тебя это скучно?

– Прям правильно я не питаюсь. Относительно просто людей я правильно питалась, когда готовилась к Олимпиаде и когда вес скакал.

– Твои стоп-продукты есть?

– Сейчас нет.

– А когда готовилась к Олимпиаде?

– У меня не было запрета на них, но я ела их очень редко. Я очень люблю булки, невозможно. Не люблю ни бургеры, ни картошку фри. Но очень люблю булочки.

– Какие?

– Самые обычные – с сахаром, с маком и вообще без всего. Я только утром ела.

– Кофе пьешь?

– Очень редко, вообще не очень люблю и от него болит голова. Но иногда пью, – рассказала Трусова.