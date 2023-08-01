Татьяна Тарасова: «Россия может помочь африканским партнерам в развитии фигурного катания. Мы можем отправить туда своих специалистов»

Татьяна Тарасова считает, что Россия может помочь Африке в развитии фигурного катания.

«Россия вполне может помочь африканским партнерам в развитии фигурного катания. Мы можем отправить туда своих специалистов. Надо отправлять.

Согласится ли кто-то из российских тренеров поехать в Африку? А почему нет? Смотря сколько это будет стоить. Не на общественных началах», – сказала заслуженный тренер СССР.

Олимпийский комитет России подписал меморандумы о сотрудничестве с НОК трех стран Африки