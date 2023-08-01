Татьяна Тарасова: «Россия может помочь африканским партнерам в развитии фигурного катания. Мы можем отправить туда своих специалистов»
Татьяна Тарасова считает, что Россия может помочь Африке в развитии фигурного катания.
«Россия вполне может помочь африканским партнерам в развитии фигурного катания. Мы можем отправить туда своих специалистов. Надо отправлять.
Согласится ли кто-то из российских тренеров поехать в Африку? А почему нет? Смотря сколько это будет стоить. Не на общественных началах», – сказала заслуженный тренер СССР.
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— Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслала пять
Фигуристов ЕдРа?
— Ах, тех, что прислали
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь...🤣
А шубы (здесь в не переносном смысле) в Африку можно не брать.