Татьяна Тарасова: «Россия может помочь африканским партнерам в развитии фигурного катания. Мы можем отправить туда своих специалистов»

Теги Татьяна Тарасова Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Россия может помочь Африке в развитии фигурного катания.

«Россия вполне может помочь африканским партнерам в развитии фигурного катания. Мы можем отправить туда своих специалистов. Надо отправлять.

Согласится ли кто-то из российских тренеров поехать в Африку? А почему нет? Смотря сколько это будет стоить. Не на общественных началах», – сказала заслуженный тренер СССР.

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17 комментариев

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Bulkina
После холеры фигурное катание это самый животрепещущий вопрос для стран африки.
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Tatiana Klm
Сон как рукой сняло
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Назар Игорь
Прозрачно намекает на свою кандидатуру. И насчëт гонорара тоже - мало не предлагайте, иначе не поеду. Однако это идëт вразрез с обещанием президента о том что вся помощь Африке будет безвозмездной. Непатриотично, Татьяна Анатольевна.
+4
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Shveddka
Пусть первая и едет
+3
-1
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Геннадий Тимченко
Ответ Willy Troll
Сначала нужно во всяких Папуасиях катков понастроить за российские денежки, а потом и тренеров запускать, пока негры лёд не спёрли.
Тарасова и африканское племя:
— Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслала пять
Фигуристов ЕдРа?
— Ах, тех, что прислали
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь...🤣
+2
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Anna Stefan
Там катки-то есть? Если есть, то можно. Можно и с Азии начать, например, с Монголии. Думаю, туда с удовольствием пригласят русских тренеров.
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kovfun-barrios
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Всех тренеров, прокатчиков (в т.ч. и тех, что "приостановили карьеру) и конечно же устроителей различных никому не нужных шоу отправить в Сомали в командировку на 5 лет. Идеальный вариант, как по мне.
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Willy Troll
Сначала нужно во всяких Папуасиях катков понастроить за российские денежки, а потом и тренеров запускать, пока негры лёд не спёрли.
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Лакс
предлагаю "направить" ТАТ.
А шубы (здесь в не переносном смысле) в Африку можно не брать.
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Mari Gams
А так же мы можем отправить туда лёд !))) хотя , если серьезно , то африканцы очень пластичны от природы , вспомните их танцы , как шикарно они двигаются , пластиката очень самобытная , и в танцах на льду это было бы очень оригинально и интересно ,что - то новое в ФК , почему бы и нет ?
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Алексей Токарев
Существуют Чемпионаты ЮАР по Фигурному катанию.
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gja
а ещё, пока дворцов не настроили ледовых, можно развивать пляжное фигурное катание.
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Navian
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С барабаноми на льду? Занятно, занятно)
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Gemma157
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Замечательная идея! В Бурунди только осторожнее: там, говорят, есть огромный речной монстр
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Мэй Касахара
Чисто африканский вид спорта, ну
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mjordan
Ну ладно Кожевников, там, бывает, шайба в голову прилетает, но эта тетенька спокойно сидит за бортом на плюшевых телешоу...
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