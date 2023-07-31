Харли Уиндсор: «Федерация Австралии не оказывает мне никакой поддержки с тех пор, как я сообщил им о желании тренироваться в России»

Австралийский фигурист Харли Уиндсор рассказал о тренировках в России.

– Сейчас ты в группе Дмитрия Савина и Федора Климова, чем обусловлен такой выбор тренерского штаба?

– Я знаю Диму Савина очень давно, мы всегда были на связи. Еще во время пребывания в Австралии у нас случился разговор, в ходе которого он предложил мне условия для продолжения карьеры в своей группе. Я сразу принял его предложение, к тому же благодаря Савину у меня появилась возможность проб с разными девочками из России и не только.

Сейчас пробы в Торонто, но я по-прежнему в группе Дмитрия Савина. Все выглядит очень многообещающе, очень надеюсь, что все получится.

– Город Сочи глазами австралийца – он какой?

– Сочи – очень большой город, который, безусловно, отличается от Москвы, столицы, в которой я провел значительное количество времени. Признаться честно, тут я чувствую себя более комфортно. Пляжи, тепло – все это напоминает мне о доме. Плюс я считаю, что это очень благоприятное место для тренировок: все расслаблены, но в то же время нацелены на результат. В Москве люди другие, все куда-то бегут, гонятся за чем-то. Мне это не близко.

– Успел ли ты уже с кем-то покататься в качестве проб? Многие считают, что ты встал в пару с Кариной Сафиной.

– Да, у меня, действительно, было несколько проб с девочками, но что касается ситуации с Кариной – я бы хотел оставить это без комментариев.

– Оказывает ли твоя федерация какую-либо поддержку?

– Все, что я делаю сейчас для продолжения спортивной карьеры: поездки, жилье, сборы – я оплачиваю на 100% сам. Федерация Австралии не оказывает мне никакой поддержки во всех смыслах с тех пор, как я сообщил им о своем желании тренироваться в России. Абсолютно ничего, – сказал Уиндсор.

ПРИМЕЧАНИЕ: интервью было записано в июне до отъезда Уиндсора в Канаду. 29 июля стало известно, что Уиндсор стал в пару с кореянкой Хэ Джин Чо, они будут выступать за сборную Кореи.