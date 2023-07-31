Харли Уиндсор: «После смерти Александровской я был разбит. В соцсетях люди желали мне умереть»

Фигурист Харли Уиндсор заявил, что подвергается травле в соцсетях после смерти его партнерши.

Уиндсор выступал за Австралию в паре с Екатериной Александровской. В 2020 году спортсменка покончила жизнь самоубийством.

– Расскажи о документальном фильме Harley & Katya, который снимали про тебя и твою партнершу Екатерину Александровскую.

– На протяжении года о нас с Катей снимался документальный фильм, который вышел в прокат в прошлом декабре. Он рассказывал историю нашего становления как пары: о наших достижениях, победах, разочарованиях... Я считаю эту идею фильма очень удачной, потому что люди не всегда понимают, через что приходится проходить спортсменам, особенно в парном катании, для того, чтобы достичь высоких результатов.

– Ты рассказывал о том, что каждый день получаешь негативные комментарии в социальных сетях, которые основаны на смерти твоей бывшей партнерши. Когда и почему это все началось?

– Да, я думаю, главной причиной волны негатива в мою сторону стало то, что после смерти Кати люди не стали разбираться в том, как и почему это произошло. Как правило, люди всегда видят то, что хотят, так получилось и в этом случае, особенно учитывая то, что мы с ней всегда были очень близки. Многие уверены в том, что я приложил руку к случившемуся, но это, разумеется, не так. Когда это произошло, я был разбит.

Я надеялся, что документальный фильм как-то улучшит мое положение в медиа, но ситуация лишь усугубилась. В социальных сетях люди желали и продолжают желать мне смерти и пишут много страшных вещей.

– Как бы ты ответил всем этим «диванным критикам», если бы была такая возможность?

– Когда я только начал получать эти комментарии, я был подавлен и не понимал, чем заслужил такое отношение к себе, но сейчас я знаю, что все эти «диванные критики» – сломанные люди, находящиеся в депрессии. Мне их жалко. Сейчас я сфокусирован только на себе и на своем прогрессе в спорте, остальное меня не волнует, – сказал Уиндсор.