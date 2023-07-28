«Если приперло, звонишь по видеозвонку и сразу сгоряча лепишь». Медведева рассказала о работе с психологом

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о работе с психологом.

– Какие у тебя отношения с психологией?

– Последние пару лет – на ты. К психологу хожу, систему такую выстроили: если есть нужда, если приперло, тогда звонишь по видеозвонку и сразу сгоряча лепишь. Нет такого, что два раза в неделю четыре года подряд… Наверное, надо, но такого нет. Каждому свое.

– А со спортивными психологами ты сталкивалась?

– Я поэтому и сказала, что последние пару лет… Например, три календарных года я не выходу на соревнования. Я когда пережила это, что скорее всего уже не выйду, и думаю: ладно, надо ступать хотя бы маленький шажок в настоящий быт, без тренировок, расписания, строгих диет. Разрешить себе прикалываться, жить, по ночам не спать иногда даже.

Для этого нужного было сопровождение. Мне нужен был профессиональный человек, который скажет: это окей, можно! С этого момента я начала заниматься с психологом. Потом: нет, мне нравится страдать. Ушла, через полгода опять пришла.

И так шажочками дошла до сильной рефлексии, что помогает. И не нужно еженедельной поддержки. Я месяцами могу жить спокойно, а потом: что-то поняла, что-то мне пришло в голову и надо это обсудить.

– А что подразумеваешь под сильной рефлексией?

– Это довольно личные вещи, поэтому я не буду говорить четко, что именно. Например, я летала в отпуск с девочками, они тоже фигуристки. Мы сидели втроем ночью и обсуждали девичьи, фигурнокатательные темы. И когда пара слов пролетела, у меня сразу глаза круглые: и тут я поняла, что вот эти 6-7 лет я чувствовала, почему именно так реагировала. И тут же написала психологу, на следующий день созвонилась, – рассказала Медведева в шоу «Чужие письма».

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48 комментариев

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SALMON
Ох этот московский говор 😄
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Лия Романова
работа с психологом в современном мире, а тем более спортсменам давно уже нормальная вещь
+23
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Sveta Arhipova
К сожалению, до сих пор факты обращения к психологу/психотерапевту люди предпочитают скрывать. Хорошо, что известные люди говорят об этом открыто, - возможно, это как-то сможет повлиять на ситуацию
+17
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Лия Романова
понравилось шоу это с Женей - интересный формат обсуждения с психологом, разбор ситуаций и возможно, поиск решений
+16
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Аленка_76
Очень понравился выпуск с Женей "Чужие письма".
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Елена Спирина
Очень интересный формат шоу. Женя вела себя открыто, рассуждала о психологии спокойно, в некоторых метах с юмором. С ведущей были на одной волне. Мне очень понравилось шоу
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Виктория Манифик
Передача интересная, Женя искренне
Рассказывает о себе. Открыто говорит о том, как входить в обычную жизнь после спорта. Молодец, успехов ей!
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Люся Т
Как же это правильно (я имею в виду такие общения со специалистами). Во первых тебя выслушают и примут твои чувства, поймут то, через что тебе пришлось пройти (а ведь мы именно этого хотим). И в конце концов ’ психолог это специалист, который глубоко изучает наше поведение, эмоции и то, что Женя понимает преимущества общения с такими специалистами всетаки делает её на голову выше! Молодец!
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Елена Спирина
Ответ Самасебезвезда
Эта девочка точно из московской приличной семьи? Судя по её речи она в основном общалась с уличной шпаной.
Это шоу, там много шутили, все было в рамках приличия
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Victoria Troshin
все,что делает нас сильнее,увереннее и комфортнее в каких то непростых ситуациях,всё в помощь и на благо,женя молодец,очень искренне об этом говорит,может кому то даже это поможет!!
+9
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Olga Krayz
В современном мире работа с психологом это уже обычное дело, если можно себе помочь, почему нет? Женя молодец.
+9
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Люсия Федосова
Очень понравилась передача Чужие письма ..
+8
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Tytti
Отличный выпуск! Посмотрела с удовольствием. Женя интересно рассуждает, особенно понравились моменты про отношения и про партнёрство. Заинтересовала книга которую упомянула Женя, постараюсь приобрести и прочитать.
+9
-4
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Mari Gams
Шоу было классное ! Столько юмора и смеха было , хотя обсуждали вполне серьёзные темы , но Женя , обладая прекрасным чувством юмора и самоиронией , умеет о серьезном говорить легко и весело . И она просто умеет говорить !) прекрасная речь , четко сформулированные мысли , молодец , девочка !
+13
-8
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Самая цитируемая и вообще недура
Мда...мое искреннее сочувствие психологу ЕМ. После такой пациентки самому психолог нужен будет.
По ее слэнгу, кстати. Она так старательно и, зачастую, не к месту, вставляет жаргонизмы, что возникает вопрос-для чего она это делает? По совету пиарщика пытается стать "своей" для оставшихся 3.5 фанатов что ли? Так там больше тематика про очереди к врачу, собес и рецепты долголетия подходит.
+20
-15
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Лия Романова
Ответ Утренняя Аврора
А припирает, видимо, часто. До сих пор еще серебро не отпустило
вас, раз вы про это пишите))) никто о серебре даже не вспоминал
+14
-9
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Vilnus
Очень интересное шоу Чужие письма. Женя была открыта, много шуток, интересные мысли. Вот и про психолога поговорили, Женя объяснила без подробностей личных, когда обращается и что он может ей помочь в решении её вопросов. Женя легкий собеседник и ведущая была рада такому гостю в её передаче
+5
-2
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Светлана М
Выпуск посмотрела, понравился. Женю, как всегда, слушать приятно. Речь живая, эмоциональная.
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Vilnus
Ответ Утренняя Аврора
А припирает, видимо, часто. До сих пор еще серебро не отпустило
Да это вас припирает. При чем не часто, а постоянно. Не успел пост появится, тут как тут с критикой. Хоть какая тема с Женей, от вас одна критика
+10
-7
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Vilnus
Ответ Самасебезвезда
Эта девочка точно из московской приличной семьи? Судя по её речи она в основном общалась с уличной шпаной.
Речь нормального современного человека. Женя не на экономическом форуме выступала. Не стоит придираться
+13
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Аленка_76
Ответ Назар Игорь
Если есть нужда, если припëрло - бегом в туалет.
Бегите
+8
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Елена Спирина
Ответ Vilnus
Да это вас припирает. При чем не часто, а постоянно. Не успел пост появится, тут как тут с критикой. Хоть какая тема с Женей, от вас одна критика
У них " любовь" к Жене, она же им не интересна
+7
-4
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Mari Gams
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Мда...мое искреннее сочувствие психологу ЕМ. После такой пациентки самому психолог нужен будет. По ее слэнгу, кстати. Она так старательно и, зачастую, не к месту, вставляет жаргонизмы, что возникает вопрос-для чего она это делает? По совету пиарщика пытается стать "своей" для оставшихся 3.5 фанатов что ли? Так там больше тематика про очереди к врачу, собес и рецепты долголетия подходит.
Что бы не мучатся догадками , посмотрите количество подписчиков во всех сетях Медведевой и количество просмотров шоу, где Женя участвовала , вам станет понятно количество фанатов и их возраст !) филолог вы наш )))
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Rina
многие до сих пор считают, что это какой-то стыд обратиться к психологу. Спортсменам так вообще нужна работа с психологом.
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Mari Gams
Ответ Самасебезвезда
Эта девочка точно из московской приличной семьи? Судя по её речи она в основном общалась с уличной шпаной.
Абсолютно нормальный современный язык , все к месту и прилично , если вас это так волнует , ну и « уличная шпана» тоже не из лексикона аристократов ))))
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